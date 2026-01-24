Báo Indonesia: 'U23 Việt Nam nỗ lực phi thường'

Truyền thông Đông Nam Á đồng loạt khen ngợi tinh thần chiến đấu của Việt Nam trong trận thắng Hàn Quốc để giành giải ba U23 châu Á 2026.

Trong bài "Cuộc chiến phi thường của Việt Nam ở trận thắng Hàn Quốc", trang thể thao Indonesia Bola tán thưởng màn trình diễn của đoàn quân Kim Sang-sik. Việt Nam hai lần vượt lên dẫn trước, đều bị đối thủ gỡ hòa. Đại diện Đông Nam Á còn phải chơi thiếu người suốt 30 phút hiệp phụ, sau khi Nguyễn Đình Bắc nhận thẻ đỏ phút 87. Tuy nhiên, thầy trò Kim vẫn trụ vững, kéo trận đấu tới luân lưu, trước khi thắng 7-6 trong loạt cân não.

Cầu thủ ôm nhau chia vui sau trận Việt Nam thắng Hàn Quốc ở trận tranh giải ba U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 23/1/2026. Ảnh: AFC

"Chiến thắng này đáng được ghi nhận", bài có đoạn. "Phải chơi ít người hơn trong thời gian dài không khiến Việt Nam dễ dàng bị khuất phục. Chính HLV Kim cũng phải dành lời khen ý chí thi đấu phi thường của học trò. Chơi ngang ngửa đội hàng đầu châu lục như Hàn Quốc, thậm chí hai lần vượt lên dẫn trước, là một bước tiến lớn".

Nguyễn Quốc Việt và Đình Bắc lần lượt ghi bàn đẹp giúp Việt Nam vượt lên trong trận tối 23/1. Nhưng Kim Tae-won và Shin Min-ha lần lượt gỡ hòa cho Hàn Quốc. Bàn thắng của Shin đến ở phút cuối hiệp hai, khiến Việt Nam không thể thắng sau hai hiệp chính.

Bình luận về bàn thắng của Shin, CNN Indonesia viết: "Tình huống đó là thảm họa với Việt Nam, vì họ phải chơi thêm 30 phút trong thế thiếu người. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào trong hiệp phụ".

Ở loạt sút luân lưu, thủ môn Hwang Jae-yun bay người sang trái ở cả sáu loạt đá đầu tiên, trong khi cầu thủ Việt Nam đều sút sang phải. Ở lượt thứ bảy, thủ môn Cao Văn Bình đẩy được cú đá của Bae Hyun-seo. Tình huống đó dường như khiến Hwang dao động, nên quyết định đổ người sang phải ở lượt đá kế tiếp của Việt Nam. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Nhàn lại sút sang trái và ấn định thắng lợi 7-6 cho đoàn quân Kim trên loạt cân não.

CNN cho rằng thủ môn Hwang kém may, khi đoán sai hướng sút luân lưu cả bảy lần. Xác suất để điều đó xảy ra chỉ là 0,78%. Thủ môn Hàn Quốc cũng không cứu thua được lần nào trong trận đấu. Cả hai cú sút cầu môn của Việt Nam đều biến thành bàn thắng.

Báo Thái Lan Khaosod cũng khen ngợi Việt Nam "chiến đấu không ngừng nghỉ" trong trận tranh giải ba U23 châu Á 2026, ngay cả khi chỉ còn 10 người trên sân. Văn Bình và đồng đội giữ vững tỷ số để bất ngờ đả bại Hàn Quốc chung cuộc.

Trang thể thao Siam của Thái Lan thì đánh giá cao những cú sút luân lưu "lạnh lùng" của Việt Nam. Trước khi Thanh Nhàn ghi bàn quyết định, sáu cầu thủ Việt Nam thực hiện thành công lượt đá là Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Xuân Bắc. "Việt Nam có bản lĩnh hơn trong loạt sút luân lưu", bài có đoạn.

Dưới bài viết của Siam Sport, nhiều độc giả cũng đồng tình. "Thật tuyệt vời. Đây mới là ý chí của người Đông Nam Á. Tiếp tục chiến đấu, không đầu hàng. Rất đáng tôn trọng", tài khoản Solo artist bình luận.

Trong khi đó, tài khoản Relaxed comfortable phản hồi: "Khâm phục và chấp nhận tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Chúc đội tuyển Thái Lan tăng tốc và phát triển như vậy".

Tài khoản Maison Ray nhấn mạnh: "Đây là một thành công lớn đối với bóng đá Việt Nam. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và trân trọng nỗ lực của toàn đội. Chính tinh thần và sự cống hiến đó sẽ giúp các cầu thủ tiếp tục trưởng thành và phát triển trong tương lai".

