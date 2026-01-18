Báo Indonesia: 'U23 Việt Nam hiện đáng sợ hơn lứa Thường Châu'

Truyền thông Indonesia đánh giá Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026 mạnh hơn thời vào chung kết năm 2018, dựa trên lối chơi áp đặt và chủ động.

Sau trận thắng UAE 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026, Việt Nam lần thứ hai vào bán kết, sau lần đầu năm 2018 dưới trướng Park Hang-seo. Hàng loạt tờ báo lớn của Indonesia nhận xét đoàn quân Kim Sang-sik vượt qua hình ảnh lứa "Thường Châu", thế hệ từng tạo đột biến tại giải U23 châu Á năm 2018.

Truyền thông Indonesia bình luận dựa trên các dữ kiện về thành tích, cách thắng, chiều sâu lực lượng, sự kế thừa triết lý và tính bền vững của hệ thống. Nhiều tờ báo có chung quan điểm. U23 Việt Nam năm 2026 "đáng sợ hơn", "ổn định hơn" và "toàn diện hơn" so với phiên bản từng vào chung kết U23 châu Á 2018.

Tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ (số 19) che chắn bóng trong trận thắng UAE ở tứ kết U23 châu Á trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 16/1/2026. Ảnh: AFC

So sánh trực diện nhất được CNN Indonesia đưa ra nằm ở thống kê kết quả thi đấu, trong bài "U23 Việt Nam hiện tại đáng sợ hơn thời Park Hang-seo". Lập luận của tờ báo này dựa trên số trận thắng trong 120 phút thi đấu, không tính đá luân lưu.

Tại VCK U23 châu Á 2018, đoàn quân Park vào chung kết, nhưng chỉ thắng một trận nếu không tính luân lưu. Phần lớn hành trình dựa vào các trận hòa, thắng luân lưu và khả năng phòng ngự kiên cường trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Cụ thể, đội ra quân thua ngược Hàn Quốc 1-2, rồi thắng Australia 1-0 và hòa Syria 0-0. Ở tứ kết, đội hòa Iraq 3-3, trước khi thắng 5-3 trong loạt sút luân lưu. Đến bán kết, đoàn quân Park tiếp tục hòa Qatar 2-2 rồi thắng 4-3 bằng loạt cân não. Trong trận chung kết, Việt Nam thua Uzbekistan 1-2 ở hiệp phụ.

Ngược lại, ở giải năm 2026 dưới trướng Kim Sang-sik, Việt Nam thắng 4 trận liên tiếp. Ba trận thắng ngay từ vòng bảng đều kết thúc trong 90 phút, giúp đội đứng đầu bảng một cách thuyết phục. Đến tứ kết, Việt Nam tiếp tục đánh bại UAE trong hiệp phụ, thể hiện khả năng duy trì cường độ và thể lực.

CNN nhận xét 4 chiến thắng này thể hiện sức mạnh mang tính áp đảo. Còn giải năm 2018, là thành quả của sự kiên cường và may mắn.

Báo Mureks củng cố quan điểm này bằng cách đánh giá màn thể hiện của đoàn quân Kim trong quá trình dài. Đó là chuỗi thắng kỷ lục 15 trận, không tính giao hữu. HLV 49 tuổi cũng duy trì tỷ lệ thắng 100% ở các trận chính thức với U23 Việt Nam.

Chuỗi 15 trận thắng ở các giải chính thức là chi tiết rất quan trọng. Năm 2018, U23 Việt Nam tạo kỳ tích trong một giải đấu cụ thể, nhưng chưa duy trì được sự ổn định dài hạn ở cấp độ trẻ. Mạch thắng dài nhất của U23 Việt Nam khi đó là 8 trận, năm 2019.

Chuỗi thắng này bắt đầu từ trận tranh giải ba U22 Đông Nam Á trước Campuchia, khi thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn thắng 1-0. Đến vòng loại U23 châu Á 2020 dưới trướng Park, đội lần lượt thắng Brunei 6-0, Indonesia 1-0 và Thái Lan 4-0 trên sân Mỹ Đình. HLV Park tiếp tục dẫn đội toàn thắng 4 trận đầu vòng bảng SEA Games 30, trước Brunei 6-0, Lào 6-1, Indonesia 2-1 và Singapore 1-0.

Trong khi đó, lứa cầu thủ hiện tại thắng liên tiếp ở nhiều đấu trường khác nhau, từ AFF U23, SEA Games đến vòng loại và VCK U23 châu Á. Đây là yếu tố cho thấy U23 Việt Nam không còn là hiện tượng nhất thời. Đội bóng không chỉ chơi hay trong một giai đoạn ngắn, mà duy trì phong độ cao qua nhiều giải liên tiếp.

Một điểm chung được cả hai tờ báo trên nhắc tới là khác biệt về nhân sự. Năm 2018, U23 Việt Nam gắn liền với những cá nhân nổi bật như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường hay thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tại tứ kết gặp Iraq và bán kết với Qatar, HLV Park giữ nguyên đội hình xuất phát.

Suốt 6 trận tại giải năm đó, Việt Nam có 6 cầu thủ không được chơi một phút nào, là hai thủ môn dự bị Nguyễn Văn Hoàng, Đặng Ngọc Tuấn, hậu vệ Lê Văn Đại, Nguyễn Trọng Đại, tiền vệ Trương Văn Thái Quý và Châu Ngọc Quang. Dù vậy khi đó, mỗi đội chỉ được thay tối đa ba cầu thủ mỗi trận, và HLV Park cũng chưa có nhiều thời gian làm quen với học trò như ông Kim hiện tại.

Cầu thủ Việt Nam mừng bàn thắng của Nguyễn Quang Hải trong trận chung kết U23 châu Á trên sân Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 27/1/2018. Ảnh: AFP

Năm nay, U23 Việt Nam được xây dựng theo hướng tập thể rõ rệt hơn. Ngay từ vòng bảng, HLV Kim đã dùng toàn bộ cầu thủ, ngoại trừ hai thủ môn dự bị là Cao Văn Bình và Phạm Đình Hải. Giải này, mỗi đội được thay tối đa 5 cầu thủ mỗi trận, nên những cầu thủ dự bị cũng có nhiều cơ hội vào sân hơn.

Những cái tên như Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc hay Khuất Văn Khang là đại diện cho một tập thể đồng đều, giàu năng lượng và có tính kế thừa. Ngoại trừ vị trí thủ môn, ba trung vệ và hai tiền vệ trung tâm, HLV Kim thường xoay vòng các hậu vệ cánh và ba tiền đạo. Những cầu thủ tấn công như Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Quốc Việt, Lê Viktor, Nguyễn Ngọc Mỹ hay Lê Văn Thuận đều có vai trò rõ rệt mỗi khi thi đấu.

Sự khác biệt này khiến U23 Việt Nam hiện tại khó bị bắt bài hơn. Không có một cá nhân duy nhất gánh đội, nhưng toàn đội vận hành trơn tru theo hệ thống.

Tribun News tập trung phân tích vai trò của HLV Kim Sang-sik trong bức tranh tổng thể. Tờ báo này viết rằng thành công của U23 Việt Nam là "minh chứng cho phép thuật của HLV người Hàn Quốc". Nhưng đây không phải phép màu tức thời.

Tờ báo chỉ ra rằng Kim tiếp quản bóng đá Việt Nam trong bối cảnh đội tuyển có dấu hiệu chững lại, sau thời Philippe Troussier. Tuy nhiên, thay vì thay đổi toàn bộ, ông giữ lại những giá trị cốt lõi như kỷ luật, tổ chức và tinh thần tập thể, rồi nâng cấp bằng thể lực, tốc độ và khả năng kiểm soát thế trận.

Việc Kim Sang-sik cùng lúc dẫn dắt đội tuyển quốc gia, U23 và U22 cũng được xem là lợi thế lớn. Điều này giúp triết lý thi đấu được thống nhất xuyên suốt các cấp độ, khác với giai đoạn 2018 khi lứa U23 thành công nhưng chưa gắn kết chặt chẽ với hệ thống tổng thể.

U23 Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm sau trận thắng UAE. Ảnh: AFC

Bola, tờ thể thao lớn của Indonesia, thì đặt U23 Việt Nam trong bức tranh rộng hơn của cả nền bóng đá. Tờ báo này viết: "Việt Nam đã tìm ra công thức thành công trong bóng đá. Đó là phát triển bóng đá từ cơ sở và sự dẫn dắt điềm tĩnh của một huấn luyện viên người Hàn Quốc".

Dưới thời Kim Sang-sik, Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, giành HC vàng SEA Games 33, vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và hiện vào bán kết U23 châu Á 2026.

Trang thể thao này cũng nhấn mạnh một yếu tố quan trọng. Đó là U23 Việt Nam đạt thành tích cao mà không cần dựa vào cầu thủ nhập tịch hay gốc ngoại. Toàn bộ đội hình đến từ hệ thống đào tạo trong nước, được tổ chức bài bản và liên tục trong nhiều năm. "Điều này giống như một cái tát vào mặt bóng đá Indonesia", báo viết, ám chỉ Indonesia phụ thuộc quá nhiều vào những cầu thủ sinh trưởng ở nước ngoài.

"Điều này khác với năm 2018, khi bóng đá Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện hệ thống đào tạo trẻ", báo viết thêm. "Chính nền tảng đào tạo trẻ giúp U23 Việt Nam hiện tại duy trì phong độ ổn định và có khả năng tiến xa hơn trong tương lai".

Việt Nam có hệ thống các giải trẻ trong nước trải dài khắp mọi lứa tuổi, để mỗi cầu thủ có thể chơi hàng chục trận đấu mỗi năm. Trong khi đó ở Thái Lan, giải U17 quốc gia bị đình trệ nhiều năm nay mà chưa có giải pháp tháo gỡ.

Về cơ bản, những nguyên nhân khiến U23 Việt Nam 2026 được đánh giá cao hơn phiên bản 2018 là số trận thắng mà không cần luân lưu, chuỗi thắng dài và ổn định ở nhiều giải đấu, đội hình đồng đều, ít phụ thuộc cá nhân, lối chơi áp đặt và chủ động trước mọi đối thủ, thành tích mang tính hệ thống và nền tảng đào tạo nội địa bền vững hơn.

Hoàng An tổng hợp