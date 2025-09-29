5h00 Tâm bão ở Nghệ An - Hà Tĩnh, sức gió 102 km/h

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 5h, tâm bão trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-102 km/h), giảm hai cấp so với 23h đêm qua. Dự báo trong ba giờ tới, bão tiếp tục theo hướng tây tây bắc, đi sâu vào tỉnh Nghệ An, tốc độ khoảng 20-25 km/h.

Ảnh vệ tinh cơn bão lúc 5h hôm nay. Ảnh: NCHMF

Trước đó khoảng 0h30 ngày 29/9, tâm bão Bualoi đi vào đèo Ngang, khu vực giáp ranh giữa Hà Tĩnh với Quảng Trị với sức gió cấp 117 km/h, cấp 11, giảm một cấp so với hai tiếng trước. Chừng một tiếng sau đó, tâm bão gần như đứng yên, đến 1h30 mới đi sâu vào Hà Tĩnh.