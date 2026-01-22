Báo Hàn Quốc: Lỡ chung kết không làm lu mờ sự tiến bộ của U23 Việt Nam

Truyền thông Hàn Quốc đánh giá cao sự tiến bộ của lứa cầu thủ dưới tay HLV Kim Sang-sik, dù dừng bước ở bán kết giải U23 châu Á 2026.

Trước bán kết tối 20/1, Việt Nam được đánh giá cao hơn Trung Quốc, dựa vào màn trình diễn từ vòng bảng đến tứ kết. Đội bóng của HLV Kim toàn thắng trước Jordan, Kyrgyzstan, Arab Saudi (vòng bảng) và UAE (tứ kết), trở thành đội bóng đá nam đầu tiên trong lịch sử Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí số một tại giải châu Á. Trái lại, Trung Quốc thể hiện là đội bóng thiên về phòng ngự, vào bán kết với chỉ một trận thắng, còn lại là ba trận hòa 0-0 tính trong 90 phút.

Tuy nhiên, trên sân Prince Abdullah Al Faisal, Việt Nam hoàn toàn lép vế, cả trận chỉ dứt điểm 7 lần - chưa bằng một nửa Trung Quốc, với tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn là 0%.

Việt Nam (áo đỏ) thua Trung Quốc 0-3 ở bán kết VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 20/1/2026. Ảnh: AFC

Trang tin Newspim giật tít: "Phép thuật của Kim Sang-sik đã bị Vạn Lý Trường Thành chặn đứng".

Còn tờ Interfootball miêu tả đây là "thất bại nặng nề" với các cầu thủ cũng như người hâm mộ Việt Nam. Trong khi đó, kênh truyền hình SBS đánh giá cao sự táo bạo của Trung Quốc, khi quyết định chuyển từ lối chơi phòng ngự sở trường sang tấn công chủ động và xoay tua đội hình với chỉ 5 cầu thủ đá chính được giữ lại so với trận thắng Uzbekistan ở tứ kết.

Một biến số khác, làm ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của Việt Nam, cũng được nhắc đến khá đậm. Đó là việc trung vệ Nguyễn Hiểu Minh chấn thương nặng phải rời sân từ phút 30. "Việt Nam dần chùn bước sau khi mất trụ cột. Họ sụp đổ trước Trung Quốc trong hiệp hai", bài viết trên Sports Chosun có đoạn. "HLV Kim Sang-sik đã công nhận chiến thắng của đối thủ, với hàng thủ chắc chắn đã giữ sạch lưới năm trận liền".

VIE 0-3 CHN Diễn biến chính trận Việt Nam thua Trung Quốc 0-3 ở bán kết U23 châu Á 2026.

Thất bại vừa qua cũng khiến chuỗi 15 trận thắng liên tiếp tại các giải chính thức của HLV Kim với U23 Việt Nam khép lại. Ông cũng không thể tái hiện kỳ tích vào chung kết U23 châu Á như tiền bối Park Hang-seo đã làm năm 2018. Tuy nhiên, Sports Seoul vẫn giữ góc nhìn lạc quan về hành trình hơn nửa năm qua của thầy trò ông Kim.

"Thua Trung Quốc và lỡ chung kết không làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam", bài viết nhấn mạnh. "Họ không thể vào chung kết, nhưng việc đánh bại các cường quốc Tây Á như Jordan, Arab Saudi, UAE là thành công đáng kể. Đó đều là những đối thủ mà Việt Nam chưa từng thắng ở cấp độ U23 trước giải này".

Tờ này còn cho rằng tuyên bố của HLV Kim Sang-sik về việc "bóng đá Việt Nam đã vượt tầm Đông Nam Á" không phải lời nói suông. Tập thể này không có đối thủ tại khu vực khi toàn thắng để đăng quang U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33. Từ đó, việc Việt Nam lọt vào top 4 U23 châu Á với phong cách thi đấu ấn tượng xứng đáng được đánh giá cao, nhất là khi nền bóng đá có chiều hướng sa sút thành tích từ cuối thời HLV Park Hang-seo.

"HLV Kim đã không ngừng nỗ lực, nghiên cứu và hòa nhập vào văn hóa địa phương", bài viết có đoạn. "Ông tạo dựng uy tín khi tận dụng tốt thế mạnh độc đáo của Việt Nam như sức mạnh tập thể, đồng thời chỉ ra những điểm cần cải thiện về thể lực và sức bền".

HLV Kim Sang-sik chỉ đạo trong trận Việt Nam thua Trung Quốc 0-3 ở bán kết VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 20/1/2026. Ảnh: AFC

Quá trình học hỏi của HLV Kim được miêu tả thông qua dẫn chứng ông thường xuyên theo dõi các trận đấu ở K-League và quốc tế. Danh sách video trên Youtube của nhà cầm quân sinh năm 1976 đầy ắp nội dung về chiến thuật và huấn luyện bóng đá. "Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen với lối tấn công bài bản từ tuyến dưới, cùng việc chuyển đổi trạng thái nhịp nhàng. Những điều này in đậm dấu ấn của HLV Kim và các cộng sự", bài báo này viết.

Thất bại ở bán kết U23 châu Á đưa Việt Nam lần đầu vào trận tranh giải ba, để gặp Hàn Quốc vào tối thứ Sáu ngày 23/1. "HLV Kim phải đối mặt với số phận trớ trêu và khó khăn khi đấu đội tuyển quê nhà", kênh truyền hình SpoTV miêu tả. "Hàn Quốc đang nỗ lực bảo vệ danh dự sau khi thua Nhật Bản. Nếu tiếp tục không thắng Việt Nam, vị trí của HLV Lee Min-sung sẽ gặp nhiều áp lực cho đến ASIAD 20".

Trung Thu tổng hợp