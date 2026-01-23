Báo Hàn Quốc: ‘Hậu quả lớn nếu thua Việt Nam ở U23 châu Á’

Hàn QuốcTruyền thông Hàn Quốc cho rằng đội nhà áp lực hơn Việt Nam ở trận tranh giải ba U23 châu Á 2026, vào tối nay.

* Việt Nam - Hàn Quốc: 22h thứ Sáu 23/1, trên VnExpress.

Tờ Insight cho rằng màn trình diễn của thầy trò HLV Lee Min-sung là dưới kỳ vọng trong suốt giải đấu. Bên cạnh không đạt được mục tiêu vào chung kết, Hàn Quốc còn thua Uzbekistan 0-2 và Nhật Bản 0-1, trong khi hai đối thủ chỉ mang các cầu thủ U21 tham dự.

"Tiếp tục thua ở trận tranh giải ba sẽ là một đòn giáng mạnh", bài viết của Insight có đoạn. "Một trận đấu có tính quyết định đối với danh dự đang bị đe dọa của HLV Lee Min-sung".

Cầu thủ Hàn Quốc thất vọng sau khi thua Nhật Bản 0-1 ở bán kết U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah ở Jeddah, Arab Saudi ngày 20/1/2026. Ảnh: AFC

Kênh truyền hình SpoTV thì bình luận: "Một thất bại sẽ để lại hậu quả lớn. Hàn Quốc sẽ mất chuỗi bất bại trước Việt Nam. Đánh giá tổng thể về màn trình diễn tại Arab Saudi sẽ tiêu cực và càng làm gia tăng chỉ trích dành cho ban huấn luyện".

Hàn Quốc chưa từng thua Việt Nam ở cấp độ U23, với 6 trận thắng và hòa 3. Tuy nhiên, SpoTV đánh giá Việt Nam không quá lép vế trong 10 năm qua, khi Hàn Quốc hầu hết chỉ thắng với cách biệt tối thiểu. Cuộc đối đầu gần nhất là tại giải giao hữu U23 Panda Cup vào tháng 11/2025 tại Trung Quốc, với chiến thắng 1-0 nghiêng về Hàn Quốc.

HLV Lee Min-sung sẽ chạm trán với đồng hương Kim Sang-sik, cũng là đồng đội cũ tại đội tuyển Hàn Quốc. Sports Seoul đánh giá áp lực dành cho HLV Lee và Hàn Quốc lớn hơn, dù cho Việt Nam vừa chịu thất bại nặng nề trước Trung Quốc.

"Áp lực đè nặng lên Hàn Quốc, còn Việt Nam thực tế vào đến đây đã là thành công", tờ báo này cho hay. "Vào bán kết đã là kỳ tích với Việt Nam và một thất bại nữa cũng không phải cú sốc lớn. Họ vẫn muốn thắng nhưng đơn giản là để có cái kết đẹp".

Hàn Quốc đến Arab Saudi mà vắng các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, như hậu vệ Kim Ji-soo (Kaiserlautern, Đức), Jo Jin-ho (Konyaspor, Thổ Nhĩ Kỳ), tiền vệ Bae Jun-ho (Stoke City, Anh), Lee Hyun-ju (Arouca, Bồ Đào Nha), hay tiền đạo Kim Myung-jun (Genk, Bỉ). Tuy nhiên, giới chuyên môn và người hâm mộ Hàn Quốc lo ngại ngay cả khi những cầu thủ quan trọng trở lại, Hàn Quốc cũng không tạo được lợi thế cho mục tiêu quan trọng nhất năm, là giành HC vàng ASIAD 2026 tại Nhật Bản.

Vô địch châu Á hay giành HC vàng ASIAD chính là cánh cửa giúp các VĐV nam Hàn Quốc được miễn nghĩa vụ quân sự. Truyền thông Hàn Quốc gọi đây là vấn đề sống còn đối với nền bóng đá. "Nếu không được miễn nghĩa vụ, nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu sẽ buộc phải trở lại Hàn Quốc làm gián đoạn sự nghiệp", bài viết trên Osen có đoạn. "Kỹ năng cầu thủ sẽ không được phát triển và khả năng cạnh tranh của ĐTQG sẽ giảm sút trong tương lai".

Trong khi đó, bình luận viên thể thao nổi tiếng Park Moon-sung nhận thấy sự trì trệ của bóng đá Hàn Quốc 10 năm qua. Các cấp độ trẻ không còn cho thấy sự áp đảo như cách Nhật Bản đã làm với các đội tuyển khác trong châu lục. "Chúng ta đang tập trung quá nhiều vào nghĩa vụ quân sự mà quên đi phát triển lâu dài. Trong khi đó, Nhật Bản luôn có kế hoạch chuẩn bị dài hạn", ông cho biết.

Trung Thu tổng hợp