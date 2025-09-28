Bão áp sát bờ biển Quảng Trị

-
18h05
Dắt trâu tránh bão, nam sinh 16 tuổi bị nước cuốn mất tích
Lãnh đạo UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, cho biết địa phương đang huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm nam sinh 16 tuổi, trú thôn Yên Thọ bị nước cuốn trôi. Trưa cùng ngày, em cùng mẹ dẫn trâu lên vùng an toàn để tránh trú lũ. Đi qua khe Mụ Dì gần nhà, nam sinh bị nước cuốn mất tích.
Xã Kim Phú mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh nên việc tìm kiếm rất khó khăn.
-
18h00
Lốc xoáy làm tốc mái nhà dân ở Hà Tĩnh
Lốc xoáy tại xã Đông Kinh, trước đây thuộc huyện Thạch Hà, làm tốc mái nhà xưởng của Hợp tác xã Trung Toàn, doanh nghiệp Hưng Thịnh và ba nhà dân ở thôn Hòa Hợp. Nhiều sản phẩm, hàng hóa trong xưởng cùng vật dụng gia đình bị hư hỏng. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ di dời hàng hóa, giúp người dân khắc phục tạm thời.
Do ảnh hưởng của bão Bualoi, khu vực Đông Kinh có mưa gián đoạn, gió mạnh. Xã đã huy động lực lượng kiểm tra, giằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, tháo biển quảng cáo, chuẩn bị cano, xuồng máy, áo phao và hơn 100 người túc trực 24/24h để ứng cứu khi cần.
-
17h50
Sóng cuồn cuộn vỗ bờ đảo Hòn La, tỉnh Quảng Trị
Đảo Hòn La thuộc xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị - cách trung tâm Đồng Hới khoảng 70 km, dự kiến là nơi tâm bão đi qua. Hiện tâm bão chưa vào, song khu vực này đang có gió giật mạnh kèm mưa lớn. Tuyến đường vào cảng Hòn La chịu từng đợt sóng cuộn đập vào bờ tới hơn 3 m. Nước biển tràn lên đường, vào một số hàng quán ven biển. Khu vực cảng Hòn La mất điện.
-
17h30
Đặc khu Cồn Cỏ gió mạnh cấp 12-13, sóng xô mạnh vào đảo
Nằm cách đất liền 30 km, đảo Cồn Cỏ đón gió bão đầu tiên. Đảo có 19 hộ dân với 439 người gồm dân sự và quân sự.
Ứng phó với bão, từ trưa nay bộ đội và chính quyền đặc khu đã tổ chức đưa khoảng 300 quân và dân vào hầm trú ẩn. "Đặc khu đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong thời gian tránh bão trong hầm", ông Trần Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch đặc khu Cồn Cỏ, nói.
-
17h15
Huế mưa lớn, gió quật gãy cây xanh
Ảnh hưởng bão Buloi, từ rạng sáng đến chiều nay, TP Huế mưa rất to kèm gió mạnh. Một số tuyến đường thấp trũng ở phường An Cựu, Dương Nỗ bị ngập. Gió mạnh quật ngã hàng loạt cây xanh, một số mái tôn nhà dân ở khu vực ngoại thành bị tốc mái.
Nước lũ trên sông Hương, sông Bồ vượt báo động một khi hồ thủy điện Hương Điền và Bình Điền điều tiết nước về hạ du. Đập Đá nằm giữa sông Hương và sông Như Ý được rào chắn không cho người, phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.
-
17h00
Tâm bão cách Quảng Trị 110 km
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 17h, tâm bão cách bắc Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) khoảng 110 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h.