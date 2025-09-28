Bão áp sát bờ biển Quảng Trị

18h05 Dắt trâu tránh bão, nam sinh 16 tuổi bị nước cuốn mất tích

Lãnh đạo UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, cho biết địa phương đang huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm nam sinh 16 tuổi, trú thôn Yên Thọ bị nước cuốn trôi. Trưa cùng ngày, em cùng mẹ dẫn trâu lên vùng an toàn để tránh trú lũ. Đi qua khe Mụ Dì gần nhà, nam sinh bị nước cuốn mất tích.

Xã Kim Phú mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh nên việc tìm kiếm rất khó khăn.