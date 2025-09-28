Cột điện đổ, tôn bay trên quốc lộ 1

23h ngày 28/9, tâm bão áp sát đèo Ngang, 52 trên 69 xã, phường ở Hà Tĩnh mất điện; mái tôn bị giật tung, bay loảng xoảng trên quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Trị.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 17h, tâm bão cách bắc Quảng Trị khoảng 110 km về phía đông, với sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Dự báo trong ba giờ tới, bão theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h.

Trên đường di chuyển vào đất liền, với cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, bão đã gây tác động. Tại đảo Cồn Cỏ, cách đất liền Quảng Trị 30 km, lúc 17h30 sóng biển xô mạnh vào đảo, tạo cột sóng tới 3 m. Tương tự, tại đảo Hòn La, tuyến đường vào cảng bị sóng cuồn cuộn đập vào bờ tới hơn 3 m, nước biển tràn lên đường và vào một số hàng quán ven biển. Khu vực cảng Hòn La hiện đã mất điện.

Sóng biển ở Cồn Cỏ, cách đất liền 30 km Sóng xô mạnh vào đảo Cồn Cỏ. Video: Xuân Hoa

Tại trung tâm tỉnh, phường Đồng Hới, mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt tuyến đường và khu dân cư ngập sâu 20-30 cm, có nơi gần 1 m. Nước tràn vào nhà dân buộc họ phải kê cao tài sản để tránh hư hại. Trong 24 giờ qua, Quảng Trị đã ghi nhận lượng mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến ở phía bắc tỉnh là 50-150 mm; nam Quảng Trị là 140-240 mm.

Đồ đạc của người dân Đồng Hới trong nước lụt. Ảnh: Minh Anh

Tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, nam sinh 16 tuổi bị nước cuốn mất tích trong lúc dắt trâu tránh bão. Lãnh đạo UBND xã cho biết địa phương đang huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm em học sinh này.

Ảnh hưởng bão Buloi, từ rạng sáng đến chiều nay, TP Huế mưa rất to kèm gió mạnh. Một số tuyến đường thấp trũng ở phường An Cựu, Dương Nỗ bị ngập. Gió mạnh quật ngã hàng loạt cây xanh, một số mái tôn nhà dân ở khu vực ngoại thành bị tốc mái. Thành phố đã cấm

Nằm ở hạ lưu sông Hương, quốc lộ 49B qua phường Dương Nỗ, Thuận An, Phong Quảng bị ngập hơn 30 cm khi lũ từ thượng nguồn tràn về. Để đảm bảo an toàn, phường Dương Nỗ đã rào chắn, lập chốt không cho các phương tiện qua lại.

Tuyến đường quốc lộ 49B, đoạn qua phường Dương Nỗ bị ngập hơn 30 cm. Ảnh: Võ Thạnh

21h, nhiều cột điện trên quốc lộ 1 đoạn qua Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Phú Trạch gãy đổ. Khu vực này bị cắt điện từ tối. Cây xanh dọc tuyến phố Quang Trung, Nguyễn Du ngã đổ chắn ngang đường; mái tôn bay xuống đường gây cản trở giao thông.

Cùng thời điểm, Hà Tĩnh mất điện diện rộng. Tại Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên cũ) mất điện từ tối; tại TP Hà Tĩnh, nhiều tổ dân phố thuộc phường Thành Sen mất điện từ khoảng 21h.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông báo hơn 347.000 khách hàng mất điện. Trong 88 đường dây trung áp, 64 gặp sự cố, khiến 52/69 xã, phường bị mất điện hoàn toàn hoặc một phần. Các xã mất điện diện rộng gồm Lộc Hà, Can Lộc, Vũ Quang, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà, Đức Thọ. Lực lượng điện lực được huy động để ứng trực, khôi phục mạng điện khi bão đi qua.

Cột điện gãy đổ ngang thân trên quốc lộ 1 đoạn qua Vũng Chùa - Đảo Yến. Ảnh: Đắc Thành

Tại Vũng Áng, Hà Tĩnh (giáp Quảng Trị), gió giật mạnh cấp 15-16, vượt giới hạn đo của các trạm, Đài khí tượng Hà Tĩnh cho biết. Chị Nguyễn Thị Lợi, ở phường Vũng Áng, cho biết "nếu đi ra ngoài sân, chân trụ không vững rất có thể bị gió quật ngã".

Đến 23h, gió bão cuốn mái tôn và bảng hiệu dọc quốc lộ 1 qua Quảng Trị. Chị Lê Hằng, cách trung tâm Đồng Hới khoảng 45 km, kể lại mái tôn 15 m2 cùng bảng hiệu dài 5 m cao 2,5 m trước nhà chị bị cuốn bay, hai cột bêtông đổ theo.

"Không ai dám ra ngoài, ngồi trong nhà vẫn nghe gió rít ầm ầm, cuốn tung mái tôn", chị nói. Ở xã Hòa Trạch, mái tôn rộng hơn 30 m2 của một trụ sở bị cuốn bay. Cây cối ngả nghiêng khắp nơi.

Mái tôn nhà chị Hằng bị gió bão cuốn sập. Ảnh: Lê Hằng

Lúc 23h40 tại xã Diễn Thành và phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, gió giật mạnh. Tại tòa nhà Trụ sở viễn thông Cửa Lò, cửa sổ tầng ba bị bung, khung gỗ gãy, kính vỡ. Theo cán bộ phường, khoảng 2-3 tiếng nữa, khi vào đất liền, gió sẽ tăng cấp, có thể gây thiệt hại nhà cửa.

Khu vực biển Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, gió giật liên hồi, mái tôn, biển quảng cáo bay lả tả, rơi xuống đường kêu loảng xoảng. Tại khách sạn 11 tầng, cửa kính bị gió thổi rung lắc liên tục, sau đó giật tung mái trần nhà ăn rộng khoảng 80 m2, khiến nhiều bàn ghế bị hư hỏng.

Mái trần nhà ăn của khách sạn ở biển Thiên Cầm bị gió giật tung. Ảnh: Đức Hùng

Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến 3h sáng 29/9, vùng ven biển Hà Tĩnh chịu gió cấp 8-10, giật cấp 13; sâu trong đất liền gió cấp 6-7, giật cấp 9. Tại Nghệ An, vùng ven biển tiếp tục chịu gió cấp 8-9, giật cấp 12; vùng núi gió cấp 6, giật cấp 8. Nước dâng do bão tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có thể lên 0,5-1,5 m; riêng Thanh Hóa - Nghệ An có thể lên 1-1,5 m, kết hợp triều cường và sóng lớn có thể gây ngập tại vùng trũng thấp khi sáng mai.

Nhóm phóng viên