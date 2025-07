'Bánh canh cổng chào' Bà Rịa hút khách với đặc sản xương que nạc

TP HCMNằm ngay cổng chào Bà Rịa, hàng bánh canh Long Hương thường xuyên đông khách, đặc biệt dịp cuối tuần, với đặc sản là bánh canh xương que nạc.

Nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Hương, quán bánh canh Long Hương là địa chỉ quen thuộc với cả người dân địa phương và du khách. Vì ở cạnh cổng chào TP Bà Rịa (cũ) nên quán còn có tên gọi truyền miệng là "bánh canh cổng chào".

Quản lý hiện tại, anh Nguyễn Phát, cho hay quán được ba mẹ anh mở từ những năm 1990, ban đầu là quán ăn gia đình nhỏ, có khoảng 10 bàn nhựa bán đồ ăn sáng phục vụ hàng xóm, với các món như cơm tấm, hủ tíu, mì nui. Quán hiện tại được sửa chữa, cải tạo và mở rộng sau năm 2000, phục vụ ba món chính là bánh canh, hủ tíu và bún mọc. Trong đó, bánh canh được yêu thích hơn cả.

Quán hoạt động từ 6h đến 20h mỗi ngày và luôn đông khách, đặc biệt vào bữa trưa cuối tuần. Từ khoảng 11h, quán gần như không còn chỗ trống. Bên ngoài, bảo vệ thường nhắn khách phải đợi lâu hoặc hiện kín chỗ. Nhiều thực khách phải quay xe đi, chỉ những ai kiên nhẫn mới ở lại. Bên trong, khách phải đứng đợi khoảng 10 phút mới có bàn và khoảng 15-20 phút sau mới có đồ ăn.

Quán rộng hơn 300 m2, sử dụng bàn ghế bằng inox, chỗ ngồi sạch sẽ, đông người phục vụ nên việc lau dọn và sắp xếp nhanh. Quán có thể phục vụ cùng lúc khoảng 200 khách, những ngày cao điểm có thể bán được cả nghìn bát.

Nước dùng là phần quan trọng nhất của món ăn, được ninh từ bắp giò sau của lợn, nơi chứa nhiều tủy, giò móng, giò khoanh, xương nạc đã chặt nhỏ, cùng với các loại gia vị như đường, muối, nước mắm cá cơm. Bắp giò được ninh đến khi chín, không còn máu rỉ ra và giò nổi trên bề mặt. Đầu bếp luôn theo dõi, vớt sạch váng bọt trong khi ninh để nước dùng được trong. Gia vị được nêm nếm hai lần khi ninh nước dùng và tại quầy phục vụ.

"Trước đây, một nồi nước dùng thường chế biến khoảng 7 tiếng do đun bằng than tổ ong. Hiện thời gian ninh đã giảm bớt do sử dụng bếp ga khò và nồi điện từ năng lượng mặt trời", anh Phát nói.

Sợi bánh canh làm từ bột gạo, với bí quyết chế biến của làng bún Long Kiên, mềm nhưng dai và không bị bở hoặc gãy nát. Tùy theo sở thích mà thực khách có thể chọn ăn kèm thịt nạc, xương que nạc, chân giò, tôm thịt, chả lụa, chả chiên, chả mọc.

Một trong những món thực khách thích nhất là bánh canh xương que nạc, với thịt ngọt, dai nhẹ do ở vị trí ở lõi của giò heo. Theo anh Phát, xương que chỉ có ở giò sau của con lợn. Hình dạng sau khi lóc ra gần giống đùi gà, nhưng xương lõi bẹt trắng. Lượng xương que ít, khách yêu cầu nhiều nên thường nhanh hết, phải chờ mẻ nước dùng tiếp theo mới có.

Nếu không sợ béo, thực khách còn có thể gọi xương ống tủy, với lớp thịt bắp và da mỡ đã hầm mềm. "Khi ăn hết phần thịt của xương ống, đổ một ít nước dùng vào lõi xương rỗng, rồi dùng ống hút, hút tủy của xương ống sẽ rất ngon", anh Phát gợi ý.

Anh Minh Khoa, một thực khách sống tại trung tâm TP HCM, cho hay mỗi lần đến Vũng Tàu đều qua đây dùng bữa và thường gọi bánh canh xương que nạc. Anh nói món ăn hợp khẩu vị, tuy nhiên nhiều lần cũng phải rời đi vì quá đông. Một vị khách khác đến từ Hà Nội lần đầu thưởng thức món ăn đánh giá nước dùng "hơi ngọt" so với khẩu vị miền Bắc.

Mỗi bàn đều được phục vụ kèm một đĩa rau sống, giá cùng các gia vị chanh, tiêu, ớt và nước mắm để thực khách nêm nếm cho hợp khẩu vị. Quán đông và không có điều hòa, nhưng nhiều quạt và thoáng nên thực khách cảm giác bớt nóng. Mỗi bát bánh canh có giá từ 48.000 đồng (loại nhỏ) đến 68.000 đồng, quẩy 8.000 đồng. Ngoài ra, quán có các loại đồ uống như trà đá, cà phê, nước ngọt.

Đang là mùa cao điểm du lịch khi khách đi nghỉ ở Vũng Tàu thường ghé dùng bữa nên quán lúc nào cũng đông. Bên cạnh khách đoàn, anh Phát cho biết luôn cố gắng sắp xếp chỗ cho khách lẻ, trẻ em, người già. Tuy vậy, anh rất tiếc khi có một số khách không thể chờ đợi, và rất mong "khách thông cảm".

Tâm Anh