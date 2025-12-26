Ban giám khảo dự đoán Ôtô của năm 2025

Những nhận xét, dự đoán "Ôtô của năm" thấy rõ bức tranh chuyển mình của thị trường ôtô Việt.

Tối 26/12, Car Awards 2025 giải thưởng Ôtô thường niên do VnExpress tổ chức sẽ công bố tên mẫu xe của năm và các hạng mục theo từng phân khúc. Sau 5 năm tổ chức, Car Awards không chỉ là nơi vinh danh sản phẩm, mà còn phản ánh những chuyển động của thị trường ôtô. Theo Ban giám khảo cuộc đua năm nay không đơn thuần là câu chuyện "xe mới - xe mạnh", mà là sự cân bằng giữa điện hóa, tính thực tế và khả năng gợi mở nhu cầu thị trường.

Theo ông Nguyễn Thúc Hoàng Linh - báo Hà Nội Mới, thành viên ban giám khảo, tiêu chí quan trọng nhất trong bình chọn Ôtô của năm 2025 vẫn là đánh giá tổng thể, từ thiết kế, an toàn, công nghệ, hiệu suất cho đến giá trị sử dụng và mức độ phù hợp với nhu cầu người Việt. Tuy nhiên, điểm mới nổi bật là yếu tố điện hóa và phát triển bền vững được nhấn mạnh hơn.

Ông Nguyễn Thúc Hoàng Linh, báo Hà Nội Mới. Ảnh: Minh Quân

"Không chỉ đánh giá động cơ hay hiệu năng truyền thống, Ban giám khảo đi sâu vào hiệu quả năng lượng, mức giảm phát thải và công nghệ hỗ trợ lái" ông Linh nhận định. Điều này phản ánh đúng thực tế Việt Nam là thị trường đang phát triển, nơi các mẫu xe điện hóa nhưng vẫn thực dụng, dễ sử dụng và phù hợp hạ tầng sẽ được đánh giá cao.

Không chỉ tốt, mà phải đúng thời điểm, một điểm đáng chú ý tại Car Awards 2025 là danh sách chung kết có nhiều "lính mới" - các mẫu xe hoàn toàn mới thay vì chỉ là bản nâng cấp. Theo ông Linh, điều này cho thấy cơ hội đang được mở ra công bằng hơn: xe mới nếu làm tốt vẫn hoàn toàn có thể chiến thắng.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Mạnh Thắng - chuyên gia, thành viên ban giám khảo khác cho rằng trong bối cảnh xe thuần điện còn phụ thuộc nhiều vào hạ tầng sạc, hybrid và plug-in hybrid đang trở thành lời giải hợp lý cho giai đoạn chuyển tiếp. "Thế giới đang nhìn nhận hybrid như một hình mẫu phát triển bền vững và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó".

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, chuyên gia.

Trong khi đó, chị Thủy Phạm, báo Thể thao Văn Hóa, cũng là một thành viên Ban giám khảo nhấn mạnh 4 tiêu chí then chốt để lựa chọn Ôtô của năm 2025 gồm: di chuyển bền vững, tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải, cập nhật xu hướng chung, gợi mở nhu cầu mới cho thị trường, khả năng tiếp cận của khách hàng-tức giá bán phù hợp, mức độ vượt trội trong phân khúc.

Khi cả 10 ứng viên vào chung kết đều đã là "người thắng cuộc" ở phân khúc của mình thì cuộc đua thực chất nằm ở việc mẫu xe nào tạo được sức hút mới với thị trường và tiếp cận được đông đảo người tiêu dùng nhất. Nói như vậy có nghĩa là tôi đang đoán...mò gần tới chiếc xe hội tụ nhiều nhất các tiêu chí này rồi.

Theo chị Thủy, năm 2025 là thời điểm thị trường cạnh tranh khốc liệt với khoảng 50 mẫu xe mới ra mắt chỉ trong một năm. Người mua được hưởng lợi từ làn sóng "nâng cấp không nâng giá, thậm chí giảm giá". Trong bối cảnh đó, chiếc xe chiến thắng có thể không phải là mẫu xe tốt nhất về mọi mặt, nhưng là chiếc xe "giải cơn khát" của thị trường, đúng nhu cầu, đúng thời điểm.

Chị Thủy cho biết thêm, cũng cần nhắc tới sự vắng mặt đáng tiếc của một số tân binh ra mắt muộn như Mitsubishi Destinator hay Skoda Octavia - những cái tên được dự đoán có thể khuấy đảo cuộc đua nếu kịp tham dự. Tuy nhiên, theo đúng quy chế, những mẫu xe này sẽ phải chờ tới Car Awards 2026.

Trong bối cảnh đó, mẫu xe nào vừa bắt kịp xu hướng, vừa dễ tiếp cận, vừa tạo được cảm giác ‘đáng mua ngay’ sẽ chiếm lợi thế lớn. Dự đoán ứng viên sáng giá cho Xe của năm từ góc nhìn cá nhân, anh Nguyễn Mạnh Thắng cho rằng Volvo S90L PHEV có thể là ứng viên nặng ký. Mẫu sedan plug-in hybrid này hội tụ nhiều yếu tố: điện hóa sâu, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn giữ được chất lái của xe động cơ đốt trong, đồng thời mang đậm giá trị sang trọng và an toàn.

Ở bình diện rộng hơn, anh Nguyễn Việt Hưng, chuyên gia, nhận định Car Awards 2025 có vai trò "kim chỉ nam" phản ánh rõ bức tranh đa chiều của thị trường, nơi cạnh tranh giữa các thương hiệu lâu đời với nền tảng dịch vụ vững chắc và các thương hiệu mới nổi, đặc biệt là xe Trung Quốc, đang dần xóa bỏ định kiến bằng công nghệ điện hóa và cấu hình hấp dẫn. Điều này khiến cuộc đua năm nay trở nên khó đoán, nhưng cũng giàu ý nghĩa hơn.

Một điểm không thể bỏ qua tại Car Awards 2025 là xu hướng điện hóa đã bước sang giai đoạn trưởng thành. Nếu như vài năm trước, xe thuần điện còn mang màu sắc "thử nghiệm", thì nay, hybrid, plug-in hybrid và xe điện đã trở thành lựa chọn nghiêm túc, gắn liền với chiến lược phát triển của các hãng xe. Xu hướng này không còn là "trào lưu" nhất thời mà đã trở thành mục tiêu chiến lược, đặc biệt khi song hành cùng các quyết định và tiêu chuẩn khí thải mới của Chính phủ. Điều này trực tiếp thúc đẩy sự quan tâm của thị trường và thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng Việt, buộc thị trường phải tái định hình.

Ông Nguyễn Việt Hưng (trái), chuyên gia.

Câu trả lời cuối cùng sẽ có vào tối ngày 26/12, với sự đan xen giữa chính sách mới, làn sóng điện hóa và cuộc cạnh tranh đa chiều từ các thương hiệu lâu đời lẫn tân binh, Car Awards 2025 không chỉ tìm ra "Ôtô của năm", mà còn phản ánh chân thực bức tranh toàn cảnh của ngành ôtô Việt Nam.

Car Awards 2025 nằm trong khuôn khổ Vietnam Mobility Show 2025 dự kiến sẽ đón 50.000 lượt khách trải nghiệm trong các ngày 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

Nguyên Vũ