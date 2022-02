Là "thủ phủ du lịch" của tỉnh Bình Định, quy hoạch của Quy Nhơn hướng tới mô hình thành phố hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc và cảnh quan riêng. TP Quy Nhơn sở hữu 72 km đường bờ biển với khí hậu ấm áp quanh năm, cảnh quan tự nhiên đa dạng, nhiều danh thắng có bản sắc văn hoá riêng, ẩm thực phong phú, người dân thân thiện...



Chỉ riêng trong năm 2020, thành phố này đã được vinh danh loạt giải thưởng như: Top 20 điểm "phượt bụi" tốt nhất do Hostelworld (Mỹ) bình chọn, một trong những điểm du lịch tốt nhất bảng xếp hạng Hostelworld (Mỹ), thành phố du lịch sạch nhất Đông Nam Á (diễn đàn du lịch Đông Nam Á 2020), top 7 nơi an toàn đáng đến sau đại dịch do tạp chí CNBC bình chọn.