Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó bí thư Thành ủy TP HCM

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP HCM.

Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị được Thành ủy TP HCM trao cho bà Tuyết tại hội nghị lần thứ 4 (mở rộng), sáng 15/9.

Bà Tuyết 49 tuổi, quê ở TP HCM, là thạc sĩ Kinh tế - Chính trị, cử nhân Khoa học chuyên ngành Sinh học, cử nhân Hành chính học, từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, Giám đốc Sở Du lịch, Phó đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XIV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết. Ảnh: An Phương

Từ tháng 9/2016 đến nay, bà là thành ủy viên, Phó đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XIV.

Như vậy, Thường trực Thành ủy TP HCM mới gồm 6 người: Bí thư Trần Lưu Quang; 5 Phó bí thư là các ông Nguyễn Văn Được, Võ Văn Minh, Nguyễn Phước Lộc, Đặng Minh Thông và bà Văn Thị Bạch Tuyết.

