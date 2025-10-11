Bà Melania tiết lộ đã thảo luận với ông Putin về trẻ em Ukraine

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania cho biết bà và Tổng thống Putin đã duy trì kênh liên lạc về các trẻ em Ukraine được đưa sang Nga sống do ảnh hưởng từ chiến sự.

"Rất nhiều chuyện đã diễn ra từ khi Tổng thống Vladimir Putin nhận thư của tôi hồi tháng 8. Ông ấy đã phản hồi bằng thư, bày tỏ thiện chí đối thoại trực tiếp với tôi và nêu rõ một số thông tin liên quan đến những đứa trẻ Ukraine đang sinh sống tại Nga", đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump nói ngày 10/10.

"Kể từ đó, tôi và Tổng thống Putin đã duy trì một kênh liên lạc mở về vấn đề phúc lợi của những đứa trẻ này", bà Melania tiếp tục, thêm rằng trong vài tháng qua, hai bên đã tham gia nhiều cuộc gặp và trao đổi thiện chí ở hậu trường.

Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết các đại diện của bà đã làm việc trực tiếp với đội ngũ của Tổng thống Putin để đảm bảo các em nhỏ bị ly tán do chiến sự Nga - Ukraine được đoàn tụ an toàn với gia đình.

"Trong 24 giờ qua, đã có 8 trường hợp được đoàn tụ với người thân", bà Melania thông báo, trong đó có một em nhỏ đang từ Ukraine trở về Nga.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10/10. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Putin ngày 15/8 họp thượng đỉnh tại bang Alaska, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga đầu tiên trong hơn 4 năm qua. Đây cũng là lần đầu ông Trump gặp mặt trực tiếp ông Putin kể từ năm 2019.

Tại cuộc gặp, ông Trump đã trao cho ông Putin thư của bà Melania. Ông chủ Điện Kremlin sau đó đọc nó trước sự chứng kiến của phái đoàn Mỹ và Nga.

"Thân gửi Tổng thống Putin. Mọi đứa trẻ sinh ra đều mang những giấc mơ thầm kín trong lòng, bất kể chúng được sinh ra ở vùng nông thôn giản dị hay thành phố tráng lệ. Lũ trẻ mơ về tình yêu, về những thứ có thể làm và về việc được an toàn khỏi mọi nguy hiểm", bà Melania viết.

Đệ nhất phu nhân Mỹ cho rằng mọi người cần nỗ lực xây dựng "thế giới của sự tôn trọng" để mỗi tâm hồn đều được thức tỉnh trong hòa bình và tương lai được bảo vệ. Bà khẳng định ông Putin có thể khôi phục lại niềm vui, tiếng cười của trẻ nhỏ. Bà cho rằng bằng cách bảo vệ sự ngây thơ cho lũ trẻ, ông Putin không chỉ phụng sự nước Nga mà còn phục vụ toàn thể nhân loại.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)