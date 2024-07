Bà Harris khơi thông dòng tiền tài trợ cho đảng Dân chủ

Việc bà Harris tuyên bố tranh cử sau khi Tổng thống Biden rút lui đã giúp đảng Dân chủ khơi thông bế tắc về dòng tiền tài trợ, giúp họ huy động số tiền khổng lồ.

Chiến dịch tranh cử của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sáng 23/7 thông báo đã quyên được 100 triệu USD từ 1,1 triệu người ủng hộ trong 41 giờ đầu tiên sau khi bà nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Joe Biden để tiếp nối cuộc đua vào Nhà Trắng.

Các nhà tài trợ lớn của đảng Dân chủ cũng cam kết chuyển 150 triệu USD cho siêu ủy ban vận động tranh cử Future Forward hậu thuẫn Tổng thống Biden trong 24 giờ đầu tiên kể từ khi ông chủ Nhà Trắng thông báo ngừng tranh cử, nhường lại cơ hội cho bà Harris.

Điều này đã giúp đảng Dân chủ khơi thông dòng tiền tài trợ đã bế tắc suốt nhiều tuần, đặc biệt là sau cuộc tranh luận trực tiếp giữa Tổng thống Biden với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump hồi cuối tháng trước. Các nhà tài trợ lớn khi đó đã quyết định hoãn chuyển tiền ủng hộ do lo ngại về khả năng tái đắc cử của ông Biden. Sự xuất hiện của Phó tổng thống Harris giống như liều thuốc giải tỏa mọi lo lắng của họ.

Phó tổng thống Kamala Harris tại Nhà Trắng hôm 22/7. Ảnh: AP

"Nó thực sự giống như thời khắc lịch sử mà chúng ta sẽ nói đến trong khoảng 10 năm hay nhiều thập kỷ nữa", Ning Mosberger-Tang, cựu giám đốc điều hành Google, nhà tài trợ lớn, người đã công bố kế hoạch tổ chức một buổi gây quỹ cho Phó tổng thống Harris, bình luận. "Rất nhiều người, trong đó có tôi, đã đóng băng dòng tiền tài trợ suốt vài tuần qua. Chúng tôi không chi tiền vào bất cứ thứ gì. Giờ đây, chúng tôi thấy van xả đã được mở".

Dmitri Mehlhorn, cố vấn tài trợ kiêm chiến lược gia đảng Dân chủ, đồng ý rằng dòng tiền mới tràn vào có liên quan trực tiếp đến tình trạng bị dồn nén của các nhà tài trợ.

"Chiến dịch gây áp lực để Tổng thống Biden rút lui đã tạo nên một bầu không khí căng thẳng nghiêm trọng, có nguy cơ khiến các tổ chức vận động của đảng Dân chủ tan vỡ", ông nói. "Nhưng chúng không vỡ mà bật ngược lại như một tia chớp hay máy phóng. Sự hy sinh của Tổng thống Biden đã đưa mọi người vào trạng thái sẵn sàng hy sinh".

Ngay cả những nhà tài trợ trước đây từng kêu gọi thay thế Tổng thống Biden cũng đã công nhận thực tế rằng hiện không có thách thức nào ngăn cản Phó tổng thống Harris cho vị trí ứng viên đại diện đảng Dân chủ.

Ông trùm truyền thông Mike Bloomberg, một trong những nhà tài trợ lớn nhất của đảng Dân chủ, hôm 22/7 kêu gọi đảng dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng để chọn ra ứng viên mới, mô tả đây là "quyết định quá quan trọng nên không thể vội vàng".

Nhưng chỉ trong vài giờ sau, bà Harris đã nhận được ủng hộ từ đa số đại biểu đảng Dân chủ, những người sẽ bỏ phiếu vào tháng tới để chọn ứng viên tiếp theo.

Đà bùng nổ trong hoạt động quyên góp của đảng Dân chủ cũng diễn ra trong bối cảnh hàng loạt nhà tài trợ lớn tại Thung lũng Silicon thông báo họ sẽ chi mạnh để ủng hộ cựu tổng thống Trump, trong khi Tổng thống Biden gặp khó khăn khi xoa dịu những lo ngại về tình hình sức khỏe của ông. Nhà đầu tư mạo hiểm Marc Andreessen tuyên bố ủng hộ Trump với lý do Tổng thống Biden chưa nỗ lực đủ để xây dựng mối quan hệ với ngành công nghệ.

Chris Kelly, cựu giám đốc quản lý quyền riêng tư của Facebook, người từng cạnh tranh với bà Harris cho chức tổng chưởng lý California vào năm 2010, cho rằng những lời chỉ trích đó hoàn toàn không áp dụng được với Phó tổng thống. Ông ủng hộ Harris tranh cử và có kế hoạch quyên góp cho chiến dịch của bà.

Kelly hôm 23/7 cho biết Phó tổng thống Harris đến từ California và có kinh nghiệm trong việc tương tác cũng như làm việc với ngành công nghệ. Điều này khiến mọi người ở Thung lũng Silicon cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Kamala Harris sẽ cởi mở và sẵn sàng xem xét lại một số sai lầm của chính quyền hiện nay", ông nói.

Mạng lưới nhà tài trợ cũ của bà Harris, vốn đã hoạt động trong nhiều năm qua giống như phần trong nền tảng ủng hộ Tổng thống Biden, đã tổ chức một sự kiện quyên góp rầm rộ hôm 22/7.

"Tôi có cảm giác rằng cộng đồng các nhà tài trợ đã rất sẵn sàng. Chúng tôi rất phấn khích và nhẹ nhõm", Susie Tompkins Buell, nhà tài trợ lớn ở Vùng Vịnh San Francisco, nhấn mạnh. "Tôi chưa gặp ai có suy nghĩ khác. Các nhà tài trợ nữ đang sẵn sàng chi tiền ủng hộ một nữ ứng viên".

Way to Win, mạng lưới các nhà tài trợ của đảng Dân chủ, cũng cho biết tâm lý hào hứng đang gia tăng từng ngày, một phần nhờ vào kỳ vọng rằng họ một lần nữa có thể giành được cơ hội chiến thắng ở các bang chiến trường miền nam như Nevada, Arizona, Georgia và Bắc Carolina.

"Chúng tôi đang tiếp đón những người trước đây chưa muốn đóng góp. Và những người đã đóng góp lại chi nhiều hơn nữa", Jenifer Fernandez Ancona, đồng sáng lập Way to Win, cho hay.

Tổng thống Biden đã hủy nhiều sự kiện tranh cử mà ông đã lên lịch cho những tuần tới. Hoạt động gây quỹ do đệ nhất phu nhân Jill Biden đảm nhiệm giờ đây sẽ do ông Doug Emhoff, phu quân Phó tổng thống Harris, chủ trì. Chiến dịch tranh cử của bà Harris cũng ghi nhận số lượng tình nguyện viên đăng ký tăng mạnh, với 58.000 người trong 48 giờ đầu tiên, cao hơn 232 lần so với mức trung bình hàng ngày của chiến dịch Biden.

ActBlue, tổ chức gây quỹ nghiêng về Phó tổng thống Harris, báo cáo đã huy động được gần 47 triệu USD trong 7 giờ sau thông báo của Tổng thống Biden hôm 21/7.

Những người ủng hộ Phó tổng thống Harris tham gia một cuộc vận động tranh cử của bà tại West Allis, Wisconsin, hôm 23/7. Ảnh: AFP

Khoản tiền quyên góp lên tới 250 triệu USD trong hai ngày là đặc biệt lớn, dù khó có thể so sánh trực tiếp với các cuộc bầu cử trước đây vì những thay đổi trong luật tài chính tranh cử, giới hạn liên bang và lạm phát.

100 triệu USD mà chiến dịch của bà Harris thu được trong vòng chưa đầy hai ngày lớn hơn con số 85 triệu USD mà chiến dịch của Tổng thống Biden báo cáo đã huy động trong cả tháng 5.

Theo OpenSecrets, nhóm chuyên theo dõi dòng tiền chính trị, tổ chức tiền thân nhỏ hơn của Future Forward là Future Forward USA Action cũng đã huy động được 142 triệu USD trong thời gian trên.

1,1 triệu người quyên góp sau 41 giờ chiếm tới 1,4% trong 81,3 triệu người đã bỏ phiếu cho Tổng thống Biden vào năm 2020. Chiến dịch báo cáo rằng hầu hết số tiền quyên góp đến từ các nhà tài trợ mới, dấu hiệu cho thấy dòng tiền có thể tăng hơn nữa khi các nhà tài trợ cũ quay lại thời gian tới.

Một cố vấn chiến dịch của bà Harris cho biết ngay cả những nhà tài trợ vốn từ lâu hoài nghi về Phó tổng thống cũng đang mở hầu bao. Nỗi lo âu và sợ hãi tích tụ trong ba tuần vừa qua đã được thay thế bằng tâm lý nhiệt tình sục sôi, theo giới quan sát.

"Nó thật dữ dội. Nó thật điên cuồng", cố vấn này nói. "Đây là lý do tôi yêu thích nền chính trị Mỹ với mọi bước ngoặt và kịch tính. Đây là chuyến tàu lượn siêu tốc dữ dội nhất mà tôi từng tham gia".

Vũ Hoàng (Theo Washington Post, AFP, Reuters)