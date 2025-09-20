Những điểm nhấn tại Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025

Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN 2025) sẽ có sự tham gia của Meta, trong khi AI Awards 2025 lần đầu hội tụ các giải dành cho thiết bị, ứng dụng và kỹ sư.

AI4VN 2025, do VnExpress tổ chức, có chủ đề "Vietnam in the Global AI Race - Việt Nam trong cuộc đua AI toàn cầu", diễn ra ngày 26/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Tại đây, các diễn giả sẽ chia sẻ những góc nhìn từ thực tế về cơ hội của Việt Nam trong cơn sốt AI trên thế giới. Sự kiện cũng là dịp để các nhà quản lý, doanh nghiệp cũng cùng nhau nhìn nhận những thách thức, từ đó thể hiện quyết tâm của Việt Nam không đứng ngoài cuộc xu thế công nghệ. Các doanh nghiệp cũng sẽ nêu các bài toán thực tế, giải pháp gắn kết với chiến lược quốc gia về chuyển đổi số và phát triển AI đến năm 2030, đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

Hội thảo AI Summit tại AI4VN sẽ có sự tham gia của Meta - một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, với chủ đề "Giá trị của AI mã nguồn mở đối với Việt Nam" trong phiên hội thảo mở màn. Bà Lisa Koh, Quản lý Chương trình Chính sách, đồng thời là lãnh đạo các chương trình AI và đổi mới sáng tạo khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Meta, cùng với các chuyên gia sẽ chia sẻ các kết quả nghiên cứu chính từ Meta và Linux Foundation về giá trị kinh tế, xã hội của AI mã nguồn mở tại Việt Nam. Chương trình cũng thúc đẩy đối thoại liên ngành giữa cơ quan quản lý, khu vực tư nhân và các viện, trường trong việc phát triển hệ sinh thái AI mã nguồn mở.

Giao diện AI4VN trên smartphone. Ảnh: Bảo Lâm

Lễ trao giải AI Awards 2025 cũng là hoạt động được chờ đợi trong chương trình. Đây là giải thưởng tổ chức thường niên từ năm 2022, vinh danh những sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI nổi bật trong sản xuất và cuộc sống. Năm nay, lần đầu tiên giải thưởng mở rộng quy mô với bốn hạng mục gồm: Giải pháp AI Việt, Thiết bị AI xuất sắc, Tài năng AI Việt và Doanh nghiệp AI tiêu biểu. Đây là bước tiến lớn so với các năm trước, khi các hạng mục bao quát hơn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Cụ thể, hạng mục Thiết bị AI xuất sắc 2025 có các giải Laptop ứng dụng AI xuất sắc; Điện thoại ứng dụng AI xuất sắc; Camera ứng dụng AI xuất sắc và TV ứng dụng AI xuất sắc. Đây là hạng mục dành cho sản phẩm phần cứng trong và ngoài nước, được bán chính hãng năm 2025 ở Việt Nam, giúp người dùng cuối tiếp cận công nghệ trí tuệ nhân tạo thông qua việc sử dụng hàng ngày.

Hạng mục Tài năng AI Việt vinh danh những người Việt ở độ tuổi dưới 35 đang tham gia phát triển AI ở cả trong nước và trên thế giới, có đóng góp tích cực cho cộng đồng trí tuệ nhân tạo Việt Nam.

Hạng mục Giải pháp AI Việt xuất sắc là cuộc đua gay cấn của hơn 70 sản phẩm và chỉ có ba giải pháp xuất sắc được xướng tên trong lễ trao giải.

Hạng mục dành cho doanh nghiệp sẽ có 5 đơn vị được vinh danh với điểm sáng trong giáo dục, phát triển, ứng dụng AI...

Chương trình mở cửa tự do trong ngày 26/9, hoặc người tham dự có thể đăng ký trước tại đây.

Ngoài AI Summit và lễ trao giải AI Awards, sự kiện AI4VN 2025 còn có các hoạt động AI Workshop, AI Expo & AI Show, Business Matching... Đây là năm thứ 8 sự kiện được tổ chức, nhằm giúp cộng đồng và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về việc ứng dụng AI trong đời sống, đóng vai trò cầu nối giữa các Bộ, ban, ngành và doanh nghiệp trong việc trao đổi về chính sách, giải pháp hỗ trợ phát triển AI tại Việt Nam.

Trước đó, tại hội thảo khoa học cấp quốc gia về Sức mạnh không giới hạn và những thách thức khó dự báo của AI hôm 15/9, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Việt Nam sẽ nhanh chóng xây dựng trung tâm siêu tính toán AI quốc gia và dữ liệu AI mở dùng chung. "Chúng ta sẽ thực hiện 'AI hóa' như điện khí hóa, nhưng sẽ 'AI hóa' nhanh hơn, nhanh nhất có thể", ông nói và nhận định AI là cơ hội to lớn để Việt Nam vươn mình trở thành nước phát triển có thu nhập cao, sánh vai cường quốc năm châu.

Bảo Lâm