Bà Bùi Thị Minh Hoài: Tinh gọn hệ thống Mặt trận để thống nhất hành động

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho rằng việc sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội về chung một đầu mối nhằm giảm trùng lặp chức năng, tạo thống nhất trong hành động.

Trả lời báo chí nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chia sẻ về bước chuyển quan trọng trong sắp xếp tổ chức hệ thống Mặt trận Tổ quốc và những chiến lược ưu tiên trong năm mới.

- Thưa bà, năm 2025 đánh dấu việc sắp xếp, tinh gọn các tổ chức chính trị - xã hội về chung "mái nhà" Mặt trận. Bà đánh giá ý nghĩa lớn nhất của quyết định này là gì?

- Đây không phải là một sự điều chỉnh hành chính thuần túy. Việc thực hiện Nghị quyết 18 và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy thể hiện quyết tâm xây dựng một hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Với Mặt trận, điều đó có ý nghĩa đặc biệt. Khi các tổ chức chính trị - xã hội cùng về chung một đầu mối, chúng ta không chỉ giảm trùng lặp chức năng, mà quan trọng hơn là tạo ra sự thống nhất trong hành động, trong tiếng nói đại diện cho các tầng lớp nhân dân.

Từ ngày 1/7/2025, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức lại với 29 ban, đơn vị trực thuộc, gồm 9 ban tham mưu, giúp việc chung; 3 đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan; 7 ban tham mưu của các tổ chức chính trị - xã hội; và 10 đơn vị sự nghiệp của các tổ chức này. Đây là một quá trình được chuẩn bị bài bản, không làm vội vàng. Và điều quan trọng nhất là sau sắp xếp, "mái nhà chung" vững chãi hơn, gần dân hơn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Hoàng Phong

- 2025 cũng là năm nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ. Từ thực tế ứng phó và vận động cứu trợ, bà thấy vai trò kết nối của Mặt trận được thể hiện như thế nào?

- Thiên tai năm 2025 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, Trung bộ, Nam Trung bộ. Trong bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc xác định nhiệm vụ của mình là khơi dậy tinh thần tương thân tương ái và kết nối nguồn lực xã hội đến đúng nơi cần nhất.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hai lần ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Sau lễ phát động ngày 2/10/2025, Ban Thường trực đã tiếp đón 472 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tại hai điểm tiếp nhận .

Sau 122 ngày (từ 2/10/2025 đến 31/1/2026), hơn 1,4 triệu người dân và hơn 17.000 tổ chức, đơn vị đã ủng hộ với tổng giá trị trên 1.442 tỷ đồng; trong đó tiền mặt và chuyển khoản hơn 1.437 tỷ đồng, hàng hóa tương đương hơn 4,7 tỷ đồng. Tính đến 31/1/2026, toàn hệ thống Mặt trận các cấp vận động được trên 4.150 tỷ đồng; đến 7/2/2026 đã phân bổ trên 3.472 tỷ đồng hỗ trợ người dân .

Giá trị không chỉ nằm ở con số. Điều quan trọng là cách làm: bám sát địa bàn, thống kê thiệt hại cụ thể từng hộ, phân bổ đúng người, đúng nhu cầu. Hàng nghìn căn nhà "Đại đoàn kết" được xây mới, sửa chữa; sinh kế được khôi phục; trẻ em trở lại trường.

Trong "Chiến dịch Quang Trung" xây nhà cho người dân vùng lũ, chúng tôi phối hợp cùng các lực lượng và địa phương, phân bổ trên 280 tỷ đồng cho 7 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên xây mới, sửa chữa nhà ở. Mặt trận cũng đề xuất triển khai gói hỗ trợ 34.579 hộ sửa nhà, 4.000 hộ xây mới; hỗ trợ 100.000 hộ bị ảnh hưởng; 1.616 hộ có nhà sập, đổ với tổng kinh phí 479,725 tỷ đồng, hoàn thành trước 12/2/2026 .

Song song với đó, các cơ quan giám sát chặt chẽ để ngăn ngừa trục lợi, tiêu cực. Chính sự minh bạch này tạo nên niềm tin xã hội. Thiên tai có thể làm đổ nát nhà cửa, nhưng không thể làm đổ vỡ tinh thần đoàn kết. Mặt trận có trách nhiệm giữ cho ngọn lửa ấy luôn được thắp sáng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ủng hộ đồng bào chịu bão lũ. Ảnh: Hoàng Phong

- Bước sang năm 2026, năm khởi đầu nhiệm kỳ mới sau Đại hội XIV và chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 16, HĐND các cấp, đâu là những trọng tâm hành động của Mặt trận?

- Mặt trận sẽ tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ. Thứ nhất là tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14; quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, nhất là 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Thứ hai là phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác hiệp thương, giới thiệu, lựa chọn người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chúng tôi coi trọng vai trò giám sát của nhân dân trong toàn bộ quá trình bầu cử để bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng pháp luật.

Đồng thời, Mặt trận tiếp tục đề xuất hoàn thiện cơ chế để tham gia sâu hơn vào giám sát, phản biện xã hội; triển khai tiếp nhận, phản hồi ý kiến cử tri trên nền tảng "Mặt trận số"; tổ chức "Tháng nghe dân nói" ở tất cả các cấp; xây dựng bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh như một công cụ đo lường sự đồng thuận.

Thứ ba là chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 và đại hội của các tổ chức thành viên nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuối cùng là đổi mới nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua; chăm lo đời sống nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển; thu hút nguồn lực từ doanh nhân, trí thức, đồng bào dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài.

Yếu tố quyết định vẫn là con người, do đó cán bộ Mặt trận phải thấm nhuần tư tưởng "Dân là gốc", lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Khối đại đoàn kết không phải điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ sự sẻ chia giữa những người hàng xóm, từ tinh thần trách nhiệm công dân, từ sự đồng thuận với những chủ trương đúng đắn vì lợi ích chung.

Với một "mái nhà chung" đã được kiện toàn, chúng tôi cam kết tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; lắng nghe nhiều hơn, hành động thiết thực hơn. Tôi tin rằng, khi mỗi người dân đều ý thức được vai trò của mình, khi niềm tin được củng cố bằng minh bạch và trách nhiệm, thì sức mạnh đại đoàn kết sẽ tiếp tục là nền tảng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới - tự tin, bền vững và nhân văn hơn.

Sơn Hà