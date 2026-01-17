45 ngày chiến dịch Quang Trung thần tốc xây nhà cho dân vùng lũ

Chiến dịch Quang Trung xây mới nhà bị đổ sập, sửa chữa nhà hư hỏng cho người dân miền Trung bị ảnh hưởng mưa bão đã hoàn thành sau 45 ngày thi công thần tốc.

Cuối tháng 11/2025, các tỉnh miền Trung liên tiếp trải qua bão, mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thiên tai làm 1.597 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi và 34.759 nhà hư hỏng nặng.

Chiều 29/11, sau chuyến công tác nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi trực thăng đến rốn lũ xã Hòa Thịnh và xã Tây Hòa (Đăk Lăk), thị sát công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi các gia đình có người chết, nhà sập. Đây là 2 địa phương chịu thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ. Người đứng đầu Chính phủ và đoàn công tác chứng kiến nhiều hộ dân bị nhà cửa cuốn trôi, đổ sập hoặc hư hỏng, vật dụng sinh hoạt không thể sử dụng.

Ngay chiều cùng ngày, Thủ tướng phát động chiến dịch Quang Trung với tinh thần thần tốc xây mới nhà bị đổ sập, sửa chữa nhà hư hỏng cho người dân vùng thiên tai, nhằm giúp họ sớm ổn định chỗ ở trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ông nhấn mạnh "An cư thì mới lạc nghiệp. Bằng mọi giá sớm đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường".

Ngày 30/11/2025, Thủ tướng ban hành công điện giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch tỉnh, thành phố. Ngân sách Trung ương phân bổ hơn 320 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện chiến dịch. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động được 486 tỷ đồng để phân bổ cho các địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát rốn lũ Hòa Thịnh, Đăk Lăk, ngày 29/11/2025. Ảnh: Nhật Bắc

Kế hoạch ban đầu đặt mục tiêu đến 10/12/2025 các địa phương ổn định chỗ ở cho các hộ dân bị ngập; đến 31/12/2025 sửa xong toàn bộ nhà hư hỏng và đến 31/1/2026 hoàn thành xây dựng nhà mới. Sau đó, với tinh thần thần tốc, thần tốc hơn nữa, thi công 3 ca, 4 kíp, vượt nắng thắng mưa, làm ngày làm đêm, các mốc tiến độ liên tục được rút ngắn.

Đến 30/12/2025, toàn bộ 34.759 nhà hư hỏng đã được sửa chữa. Đến 15/1, các địa phương cơ bản xây mới 1.597 nhà bị đổ sập, cuốn trôi. Hai tỉnh có khối lượng hoàn thành lớn nhất là Gia Lai và Đăk Lăk đều đã về đích. Gia Lai xây xong 651 nhà, còn 23 hộ có nhà quy mô lớn, người dân muốn bỏ thêm kinh phí để xây mới rộng hơn, dự kiến hoàn thành trước 19/1. Đăk Lăk xây xong 590 nhà, còn 16 căn trong khu tái định cư, sẽ bàn giao ngày 19/1.

"Đến nay, tất cả hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đều đã và sẽ có nơi ở an toàn, ổn định", Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho hay.

Theo ông Thắng, chiến dịch được triển khai theo cách đặc biệt trong thời bình, vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp để hoàn thành trong thời gian ngắn. Vì vậy, ông đề nghị nghiên cứu chuẩn hóa mô hình chiến dịch Quang Trung, coi đây là hình mẫu khắc phục hậu quả thiên tai thời gian tới.

Ông cũng khuyến khích người dân ở khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai áp dụng mẫu thiết kế nhà an toàn, phù hợp tự nhiên, phong tục và khả năng tài chính. Bộ Xây dựng đã công bố 360 mẫu nhà để các địa phương và người dân tham khảo, lựa chọn khi xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Quân đội giúp người dân xây dựng lại nhà tại xã Hòa Thịnh, Đăk Lăk, tháng 12/2025. Ảnh: Bùi Toàn

Góp phần làm nên thành công của chiến dịch Quang Trung là sự tham gia của lực lượng quân đội, công an, thanh niên, cựu chiến binh, phụ nữ. Hơn 312.000 lượt quân đội, dân quân tự vệ với hàng nghìn phương tiện đã tham gia xây mới hơn 610 nhà, sửa chữa 360 nhà, bàn giao sớm so với kế hoạch. 126.000 lượt công an tham gia xây mới hơn 410 căn nhà, hoàn thành trước kế hoạch 21 ngày.

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết khi nhận chỉ đạo của Thủ tướng, ông yêu cầu quân đội huy động lực lượng hoàn thành chiến dịch trước 12/1. Tuy nhiên, các đơn vị đã xây mới, sửa chữa nhà cho người dân xong sớm hơn mục tiêu. "Đến ngày 10/1 thì anh em đã chuẩn bị ba lô, khăn gói về vì bàn giao xong nhà cho dân rồi", ông nói.

Không chỉ các chiến sĩ, nhiều sĩ quan cao cấp, thượng tá, đại tá, cả Chính ủy Quân khu 5 cũng trực tiếp tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân. Quân đội còn làm nhiều việc khác không được giao như dọn sạch đường, vườn, làng xóm.

Ngoài hỗ trợ xây nhà, đại tướng Phan Văn Giang cho hay Thủ tướng trao đổi với ông là "cần có ti vi để bà con xem thời sự, nhất là theo dõi Đại hội Đảng 14". Vì vậy, quân đội đã hỗ trợ người dân ti vi, tủ lạnh, quần áo và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an, cho biết khi được huy động tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân, không ai từ chối nhiệm vụ hay kêu ca vất vả, khó khăn. Tất cả đều lên đường ngay khi có mệnh lệnh. Công an các địa phương đã lựa chọn những chiến sĩ có kinh nghiệm, trình độ về xây dựng để thực hiện nhiệm vụ; đồng thời vận động hỗ trợ người dân bát đĩa, tủ lạnh, ti vi, nên giá trị thực tế các ngôi nhà cho bà con cao hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.

Căn nhà của người dân vùng lũ xã Thượng Đức, Đà Nẵng được xây mới. Ảnh: Ngọc Trường

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhận định nhiệm vụ dù khó, gấp vẫn có thể hoàn thành tốt nếu các lực lượng cùng vào cuộc, triển khai sát dân, sát thực tiễn. Ngay khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng, tỉnh phân công từng lãnh đạo phụ trách địa bàn cụ thể. Bí thư, Chủ tịch xã xuống thôn, bản, bám sát từng hộ dân để tháo gỡ khó khăn ngay tại nơi thi công.

"Gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và kết quả thực hiện đã tạo chuyển biến rõ nét trên toàn tỉnh", ông Ngọc nói, nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định đối với tiến độ và hiệu quả chiến dịch. Thực tiễn cho thấy ở đâu có lực lượng vũ trang vào cuộc thì ở đó tiến độ nhanh hơn, chất lượng đảm bảo hơn, người dân yên tâm hơn.

Tại hội nghị tổng kết chiến dịch Quang Trung xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ miền Trung sáng 16/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói "cuộc sống bình yên đã trở lại với những xóm làng từng bị bão lũ vây hãm, tan hoang do thảm họa thiên tai". Hàng chục nghìn gia đình đang tận hưởng niềm vui, sự phấn khởi, hạnh phúc xen lẫn xúc động và tự hào trong những ngôi nhà mới, vững chãi.

Lãnh đạo Chính phủ "tự tin khẳng định chiến dịch Quang Trung mặc dù không có tiếng súng nhưng đã tốc chiến, tốc thắng, không những chiến thắng mà còn chiến thắng giòn giã". Ông nhấn mạnh chiến dịch thần tốc không phải để tạo thành tích, mà là cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ để mang lại niềm vui an cư, lạc nghiệp cho người dân.

Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương huy động nguồn lực hỗ trợ thêm 5 triệu đồng cho mỗi hộ dân có nhà phải sửa, 10 triệu đồng cho hộ có nhà xây mới, để sớm ổn định cuộc sống.

Sau 45 ngày triển khai chiến dịch Quang Trung, dưới chỉ đạo liên tục của Thủ tướng qua nhiều công điện, các cuộc họp trực tuyến hằng tuần và phân công Phó thủ tướng trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc tại địa phương, những căn nhà mới đã kịp mọc lên từ vùng ngập bùn, từ nền đất yếu, đưa người dân vùng lũ trở lại chỗ ở an toàn trước Tết.

Vũ Tuân