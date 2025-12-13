Ánh Viên chúc mừng em trai giành HC vàng SEA Games 33

Huyền thoại Nguyễn Thị Ánh Viên tự hào khi em trai Nguyễn Quang Thuấn chiến thắng ở nội dung 400m hỗn hợp nam, tại SEA Games 33 chiều 12/12.

"Chị biết em đã trải qua những gì", Ánh Viên viết trên Facebook cá nhân tối 12/12. "Suốt 10 năm qua, em đã cố gắng không ngừng, và hôm nay mọi nỗ lực của em cuối cùng cũng được đền đáp. Chị và gia đình thật sự tự hào về em".

Sau khoảng ba tiếng, bài đăng của "Tiểu tiên cá" nhận được gần 15.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận chúc mừng. Nhiều người khen Quang Thuấn giống hệt chị gái Ánh Viên, từ cái vẻ hiền hậu, chất phác đến cả nụ cười bẽn lẽn khi nhận giải.

Quang Thuấn (phải) ăn mừng cùng đàn anh Trần Hưng Nguyên sau khi chiến thắng ở vòng chung kết 400m hỗn hợp nam ở nhà thi đấu Sports Authority of Thailand Complex, Bangkok ngày 12/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Tại nhà thi đấu Sports Authority of Thailand Complex, Bangkok, Quang Thuấn bơi ở làn số 5. Sau 100 m đầu tiên, anh chưa tạo được khác biệt. Nhưng từ mốc 200 m, kình ngư sinh năm 2006 bắt đầu bứt lên. Khi còn 100 m cuối cùng, anh đã tạo khoảng cách khá lớn so với nhóm bám đuổi, trước khi về đích với thời gian 4 phút 19 giây 98, bỏ cách đến 6 giây so với người về thứ hai là đàn anh Hưng Nguyên vốn thống trị nội dung này ở cả hai kỳ Đại hội trước đó.

Sau khi nhận huy chương, Quang Thuấn cho biết khi bước vào thi đấu anh không đặt nặng mục tiêu, cũng không chịu áp lực gì ngoài mong muốn vượt qua chính mình. Tài năng 19 tuổi cho biết, trước giải chị gái Ánh Viên đã gọi điện động viên và mong anh cố gắng hết sức.

Phần thi của Quang Thuấn ở chung kết 400m hỗn hợp.

Tương tự Ánh Viên, Quang Thuấn cũng được ông nội rèn luyện từ nhỏ. Khi 8 tuổi, anh được đưa vào lò đào tạo chuyên nghiệp rồi tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ theo đúng con đường của chị gái nổi tiếng.

Quang Thuấn được đánh giá cao khi sở hữu nhiều yếu tố thiên phú như độ nổi tốt, hình thái cơ thể thuận lợi cho bơi... Ngoài ra, anh còn rất ý chí, chịu khó tập luyện và tâm lý thi đấu ổn định.

Năm 2021, ở tuổi 16 tuổi, Quang Thuấn lần đầu được chọn vào đội tuyển bơi dự SEA Games 31 trên sân nhà và giành HC bạc. Đến Đại hội năm 2023, anh cải thiện thành tích lên 4 phút 21 giây 03, nhưng vẫn đứng thứ hai sau Hưng Nguyên. Sau cuộc thi hôm đó, Quang Thuấn đã rất thất vọng, gục đầu vào rào chia đường bơi rồi rời đi mà không chúc mừng đàn anh.

Lần này, niềm vui đã đến với chàng trai người miền Tây, khi đổi màu huy chương với chính đàn anh. Dù vậy, Ánh Viên tin em trai sẽ không ngủ quên trên chiến thắng. "Cố lên nhé, hành trình của em chỉ mới bắt đầu. Và chị tin, những điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ em ở phía trước", cô viết thêm.

Quang Thuấn và Ánh Viên trong ngày thi đấu đầu tiên ở giải vô địch quốc gia bể 25m tại Huế đầu tháng 3/2022.

Ánh Viên là VĐV bơi thành công nhất lịch sử Việt Nam, đã giành 25 HC vàng SEA Games, một HC bạc và một HC đồng châu Á, hai HC đồng Asiad, cùng HC vàng Olympic trẻ, HC vàng Đại hội Thể thao Quân sự thế giới, hay HC bạc World Cup... Cô cũng thống trị các đường đua xanh ở Việt Nam, với hàng chục HC vàng và các kỷ lục quốc gia.

Sau khi trở về từ Olympic Tokyo 2020, huyền thoại sinh năm 1996 quyết định giã từ đội tuyển vì cảm thấy "không đủ khả năng, cũng như sức khỏe không còn tốt như trước".

