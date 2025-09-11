Ảnh vệ tinh hiện trường Israel tập kích ban lãnh đạo Hamas ở Qatar

Ảnh vệ tinh cho thấy Israel đã sử dụng vũ khí chính xác cao tập kích tòa nhà nơi ban lãnh đạo Hamas họp ở Qatar, hầu như không gây thiệt hại xung quanh.

Ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs chụp ngày 10/9 cho thấy cuộc tập kích trước đó một ngày của Israel ở Doha, Qatar đã đánh trúng khu phức hợp của Hamas, vào thời điểm ban lãnh đạo chính trị của nhóm này đang họp để thảo luận về đề xuất ngừng bắn tại Dải Gaza do Mỹ đưa ra.

Khu phức hợp bao gồm 5 tòa nhà nằm ở chính giữa ảnh vệ tinh và công trình ở góc dưới bên phải dường như hứng thiệt hại nặng nhất. Các khu vực khác trong khu phức hợp cũng bị ảnh hưởng, trong đó một công trình nhỏ nằm gần hồ bơi đã bị phá hủy.

Đáng chú ý, cuộc tập kích hầu như không gây ra thiệt hại nào cho các công trình xung quanh, kể cả các tòa nhà nằm sát ngay phía bên phải. Điều đó cho thấy đòn đánh có độ chính xác rất cao.

Ảnh vệ tinh chụp khu phức hợp của Hamas (khoanh đỏ) tại Doha hôm 24/1 và 10/9. Ảnh: Planet Labs

Không rõ Israel đã sử dụng loại vũ khí nào trong cuộc tập kích. Truyền thông nước này dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết 15 tiêm kích Israel đã phóng tổng cộng 10 tên lửa chính xác nhằm vào khu phức hợp của lực lượng Hamas ở Doha.

Qatar và lực lượng Mỹ đồn trú ở nước này sở hữu các hệ thống phòng không và cảm biến tiên tiến, có thể phát hiện sớm hầu hết mọi cuộc tấn công.

Chưa rõ lý do các hệ thống này không thực hiện nỗ lực đánh chặn tên lửa Israel, đặc biệt khi khả năng cao tiêm kích Israel đã tung đòn đánh từ khoảng cách xa, điều sẽ giúp lưới phòng không ở Qatar có nhiều thời gian để phản ứng hơn. Các tiêm kích F-15 và F-16 của Tel Aviv có khả năng phóng đạn bay xa hàng trăm km với độ chính xác rất cao.

Dù vậy, không loại trừ trường hợp Israel đã triển khai chiến đấu cơ F-35, loại có năng lực tàng hình và có thể đến gần mục tiêu hơn để tập kích.

Trang Axios dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết quân đội nước này đã phát hiện tiêm kích Israel di chuyển theo hướng đông về phía Vịnh Ba Tư, song có rất ít thời gian để phản ứng. "Washington đã yêu cầu giải thích, song đến khi Tel Aviv phản hồi thì tên lửa đã được phóng đi", ba quan chức cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ngay sau khi được quân đội nước này báo tin về chiến dịch của Israel, ông đã chỉ đạo đặc phái viên Steve Witkoff thông báo cho Qatar "nhưng quá muộn để ngăn vụ tập kích".

Giới chức Qatar chỉ biết về động thái của Israel sau khi cuộc tập kích diễn ra. Majed Al Ansari, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar, cho biết họ chỉ nhận được tin từ Mỹ sau các vụ nổ ở Doha. Ông không giải thích lý do lưới phòng không nước này không được kích hoạt để đánh chặn.

Trong khi đó, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tiết lộ radar của Doha đã không phát hiện được các tiêm kích của Israel.

Tiêm kích F-35I Israel trong cuộc diễn tập năm 2021. Ảnh: Times of Israel

Israel cho biết chiến dịch do nước này "tự khởi xướng và tiến hành", nhằm đáp trả vụ xả súng ở Jerusalem khiến 6 người chết hôm 8/9 cũng như cuộc tập kích hiệp đồng của Hamas cuối năm 2023.

Nhóm vũ trang cho biết ban lãnh đạo của họ sống sót sau vụ tấn công, nhưng 6 người khác đã thiệt mạng, trong đó có con trai ông Khalil al-Hayya, quyền lãnh đạo cánh chính trị của Hamas và thành viên chủ chốt của nhóm đàm phán, cùng Chánh văn phòng của ông và 3 thành viên khác.

Nạn nhân còn lại là sĩ quan an ninh Qatar, theo truyền thông địa phương. Liên Hợp Quốc, Qatar và nhiều quốc gia khác đã lên án cuộc tập kích của Israel.

Phạm Giang (Theo War Zone, AFP, Reuters)