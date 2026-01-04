Ảnh vệ tinh căn cứ lớn nhất Venezuela trước và sau cuộc tập kích của Mỹ

Ảnh chụp bởi vệ tinh thương mại của công ty Mỹ Vantor và được chuyên trang quân sự Mỹ War Zone phân tích hôm nay cho thấy mức độ thiệt hại mà chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối" của Mỹ đã gây ra tại Fuerte Tiuna, căn cứ quân sự lớn nhất tại Venezuela.
Giới chức Venezuela cho hay lực lượng Mỹ đã tập kích Fuerte Tiuna, "bắt cóc" vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro khi họ đang ngủ tại đây.
Ảnh chụp ngày 22/12/2025 cho thấy toàn bộ căn cứ trong trạng thái nguyên vẹn. Trong bức ảnh ngày 3/1, được chụp sau khi chiến dịch của Mỹ hoàn tất, 3 trong 6 tòa nhà dài ở phía bắc căn cứ đã bị san phẳng và cháy rụi.
Địa điểm liền kề bên trái, nơi được bao phủ một phần bởi rừng cây, cũng chịu hư hại đáng kể.
Ảnh cận cảnh cho thấy 3 công trình bị đánh sập hoàn toàn. Chưa rõ những tòa nhà này chứa thiết bị gì, dù có thể thấy một số phương tiện quân sự bị phá hủy.
Fuerte Tiuna được là một trong những địa điểm tối quan trọng của quân đội Venezuela, sở hữu các hầm trú ẩn và đường hầm được xây dựng sâu vào sườn núi.
Trong ảnh độ nét cao chụp ảnh 22/12/2025, ít nhất 6 xe tải quân sự cùng nhiều xe rơ-mooc dân sự và container hàng hóa nằm tại khu vực bị nhắm mục tiêu. Tất cả đều cháy rụi sau đòn không kích của Mỹ rạng sáng 3/1.
"Các dấu hiệu thiệt hại cho thấy nhiều khả năng lực lượng Mỹ đã sử dụng vũ khí mang đạn con, như đầu đạn chùm, do không có hố lớn như trong đòn tập kích bằng bom hoặc tên lửa thông thường", cây bút Thomas Newdick của War Zone nhận xét.
Tại khu vực được rừng cây bao bọc một phần, hình ảnh ngày 22/12/2025 cho thấy hai công trình có mái đỏ nổi bật. Tòa nhà ngắn hơn có nhiều phương tiện giống xe tải hoặc xe rơ-mooc đỗ phía sau. "Chúng rất có thể là thành phần của các hệ thống phòng không, vốn là một trong những mục tiêu ưu tiên của Mỹ", Newdick cho hay.
Trong ảnh chụp ngày 3/1, cả khu vực đã bị san phẳng và có những cột khói đen bốc lên.
Lực lượng Mỹ cũng nhắm mục tiêu vào nơi được cho là cổng kiểm soát an ninh của căn cứ. Những công trình này nằm trên khúc cua giữa khu vực nhiều cây cối. Đây cũng có thể là lối vào dẫn xuống tổ hợp hầm ngầm.
Ảnh chụp tại căn cứ Fuerte Tiuna hôm 3/1 cho thấy nhiều phương tiện nối đuôi nhau di chuyển.
Ảnh chụp tại căn cứ Fuerte Tiuna hôm 3/1 cho thấy nhiều phương tiện nối đuôi nhau di chuyển.
Ngoài Fuerte Tiuna, căn cứ không quân Generalissimo Francisco de Miranda ở thủ đô Caracas cũng chịu thiệt hại nặng nề trong chiến dịch do Mỹ tiến hành. Trong ảnh là xe chiến đấu thuộc tổ hợp phòng không Buk-M2E bị phá hủy.
Ngoài Fuerte Tiuna, căn cứ không quân Generalissimo Francisco de Miranda ở thủ đô Caracas cũng chịu thiệt hại nặng nề trong chiến dịch do Mỹ tiến hành. Trong ảnh là xe chiến đấu thuộc tổ hợp phòng không Buk-M2E bị phá hủy.
Khoảng 150 máy bay Mỹ rạng sáng 3/1 không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt Tổng thống Maduro.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiếp cận vị trí của ông Maduro lúc hơn 2h ngày 3/1, đối mặt với sự kháng cự của đội bảo vệ trước khi khống chế được ông Maduro cùng vợ, rồi rút khỏi Venezuela vào khoảng 4h30.
Chính phủ Venezuela chưa công bố con số thương vong và thiệt hại vật chất sau cuộc tập kích. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Venezuela giấu tên tiết lộ với tờ New York Times rằng ít nhất 40 người, gồm cả quân nhân và dân thường, đã thiệt mạng.
Khoảng 150 máy bay Mỹ rạng sáng 3/1 không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt Tổng thống Maduro.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiếp cận vị trí của ông Maduro lúc hơn 2h ngày 3/1, đối mặt với sự kháng cự của đội bảo vệ trước khi khống chế được ông Maduro cùng vợ, rồi rút khỏi Venezuela vào khoảng 4h30.
Chính phủ Venezuela chưa công bố con số thương vong và thiệt hại vật chất sau cuộc tập kích. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Venezuela giấu tên tiết lộ với tờ New York Times rằng ít nhất 40 người, gồm cả quân nhân và dân thường, đã thiệt mạng.
Ảnh: Vantor, Reuters