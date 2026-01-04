Ảnh vệ tinh căn cứ lớn nhất Venezuela trước và sau cuộc tập kích của Mỹ

Ảnh chụp bởi vệ tinh thương mại của công ty Mỹ Vantor và được chuyên trang quân sự Mỹ War Zone phân tích hôm nay cho thấy mức độ thiệt hại mà chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối" của Mỹ đã gây ra tại Fuerte Tiuna, căn cứ quân sự lớn nhất tại Venezuela.

Giới chức Venezuela cho hay lực lượng Mỹ đã tập kích Fuerte Tiuna, "bắt cóc" vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro khi họ đang ngủ tại đây.

Ảnh chụp ngày 22/12/2025 cho thấy toàn bộ căn cứ trong trạng thái nguyên vẹn. Trong bức ảnh ngày 3/1, được chụp sau khi chiến dịch của Mỹ hoàn tất, 3 trong 6 tòa nhà dài ở phía bắc căn cứ đã bị san phẳng và cháy rụi.

Địa điểm liền kề bên trái, nơi được bao phủ một phần bởi rừng cây, cũng chịu hư hại đáng kể.