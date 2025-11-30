'Anh trai vượt ngàn chông gai' - Video truyền cảm hứng

Chuỗi live concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" đoạt giải "Video truyền cảm hứng" tại gala Vietnam iContent 2025.

Lần thứ hai chương trình đoạt giải ở Vietnam iContent. Năm ngoái show được vinh danh tại hạng mục Chương trình truyền hình truyền cảm hứng. Ông An Zuno - Giám đốc Truyền thông YeaH1 - cho biết chặng đường thực hiện chuỗi concert đáng nhớ và tự hào. "Tôi cảm ơn 33 'anh tài', các Gai Con (tên gọi của fan club chương trình) mang Anh trai vượt ngàn chông gai lan tỏa đến khán giả trong và ngoài nước", đại diện nhà sản xuất nói.

Ca sĩ Quốc Thiên, một trong 33 gương mặt tham gia chương trình, cho biết hạnh phúc khi chuỗi concert không chỉ nhận được sự yêu thương của khán giả mà có thêm những giải thưởng để tiếp lửa cho anh lẫn êkíp. "Việc góp mặt ở show là một dấu son quan trọng trong sự nghiệp ca hát của tôi và tôi tin con đường mình chọn là đúng", ca sĩ nói.

Chuỗi concert được xây dựng trên nền tảng của chương trình truyền hình thực tế cùng tên, phát sóng hồi tháng 6/2024. Sự kiện quy tụ 33 sao nam thuộc nhiều lĩnh vực - từ ca sĩ, diễn viên, MC, nhạc sĩ, doanh nhân đến vận động viên. Chương trình thúc đẩy văn hóa "đu idol nội địa" của khán giả, điều vốn thường thấy hơn ở Kpop, Cpop hay những chương trình ngôi sao quốc tế đến Việt Nam biểu diễn. Theo nhà sản xuất, lượng thảo luận về concert trên các nền tảng đạt gần 2,5 triệu lượt người.

Ngoài yếu tố giải trí, các concert hướng đến việc gìn giữ, tôn vinh nghệ thuật truyền thống trong không gian âm nhạc hiện đại. Đạo diễn chương trình Đinh Hà Uyên Thư và giám đốc âm nhạc Slim V tận dụng nguồn ca khúc mang đậm tính dân tộc để làm mới.

Sự kiện có tính tác động xã hội tích cực khi lan tỏa những hoạt động nhân ái thông qua dự án Gai Nét - tạo nên từ 3.300 việc tử tế do cộng đồng người hâm mộ cùng thực hiện. Với bài hát Nếu một mai tôi bay lên trời, ca sĩ Jun Phạm kêu gọi gây quỹ đủ phẫu thuật tim cho 140 trẻ em. Nhiều khán giả đến concert trong trang phục truyền thống như áo dài, áo bà ba, tạo thành hình ảnh văn hóa đẹp, hiếm thấy ở một sự kiện âm nhạc đương đại.

Chương trình không chỉ tạo ra những tiết mục được lan truyền rộng rãi mà còn góp phần định hình thị hiếu mới trong giới trẻ: yêu văn hóa Việt, trân trọng giá trị truyền thống và hướng tới điều tử tế.

Toàn cảnh sân khấu concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại TP HCM.

Anh trai vượt ngàn chông gai là phiên bản Việt hóa của Call Me By Fire, một show ăn khách tại Trung Quốc, dành riêng cho các sao nam trên 30 tuổi. Với 15 tập phát sóng trên VTV3, show liên tục dẫn đầu về tỷ suất người xem (rating) trong khung giờ vàng 20-23h hàng tuần. Nhiều màn trình diễn của các nghệ sĩ cũng nhanh chóng lọt vào top trending trên YouTube và nhận được sự thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Không dừng lại ở sóng truyền hình, ngay khi mùa đầu tiên khép lại, nhà sản xuất đã tổ chức tám concert thu hút hàng chục nghìn khán giả tại TP HCM và Hưng Yên.

Concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai' ở Hưng Yên Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Hưng Yên.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức. Các chương trình tại ngày hội được phát trực tiếp trên báo VnExpress, Fanpage VnExpress và Fanpage Vietnam iContent 2025.

Giải thưởng năm nay thu hút hơn 100 đề cử, 500.000 lượt bình chọn trong hơn hai tháng. Trước gala trao giải, các hoạt động của sự kiện diễn ra xuyên suốt ngày 29/11. Khung sáng là phiên thảo luận For our creators, for our country - Ngành sáng tạo nội dung vươn mình cùng đất nước. Điểm nhấn là đối thoại mở giữa KOL, nhãn hàng và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xoay quanh chủ đề Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ làm gì để hỗ trợ phát triển ngành nội dung số. Phiên chiều Vietnam Creator and Brands Summit bàn về chủ đề The responsibility of trust - Trách nhiệm với niềm tin công chúng.

Sự kiện nhìn lại ngành sáng tạo nội dung một năm qua, đón 3.600 bạn trẻ, KOL và doanh nghiệp tham dự. Riêng Lễ vinh danh Các nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 nhận được sự quan tâm của gần 2.000 khán giả, ngồi kín các khán đài. Khoai Lang Thang lần thứ hai đoạt giải Nhà sáng tạo nội dung của năm - vị trí cao nhất tại Vietnam iContent. Một số giải thưởng khác gồm: Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất (Ninh Dương Story), Chương trình truyền hình truyền cảm hứng (Chiến sĩ quả cảm), Âm nhạc truyền cảm hứng (Bắc Bling, Còn gì đẹp hơn), Tổ chức vì cộng đồng (Hoa Sen Group và Dự án Trạm phóng tương lai), Cá nhân vì cộng đồng (Ca sĩ Hòa Minzy - Vĩnh Thích Ăn Ngon).

