Vietnam iContent Awards: Khoai Lang Thang lần thứ hai đoạt giải 'Nhà sáng tạo nội dung của năm'

Khoai Lang Thang nhắc lại hành trình 9 năm, từ một kỹ sư xây dựng đến người kể chuyện của các vùng đất, nói giải thưởng sẽ khiến anh làm nghề với nhiều trách nhiệm hơn, khi nhận giải "Nhà sáng tạo nội dung của năm".

Vietnam iContent 2025 gồm 13 giải thưởng, chia đều cho ba hạng mục gồm: Nhà sáng tạo số, Sản phẩm số, Vì cộng đồng. 12 giải áp dụng cách tính điểm trên đánh giá của ban giám khảo và cả khán giả. Riêng danh hiệu "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" sẽ do 100% số phiếu của khán giả quyết định.

Với giải thưởng năm nay, dù cơ cấu đã có sự tinh gọn hơn mùa đầu tiên nhưng giải thưởng vẫn thu hút được hơn 100 đề cử, 500.000 lượt bình chọn trong hơn 2 tháng.

Lễ vinh danh giải thưởng các nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 diễn ra lúc 20h00 tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM. Lần thứ hai tổ chức, giải thưởng còn nòng hơn mùa đầu khi khán giả ngồi kín các khán đài và không ngừng reo hò trước từng đề cử hay giải thưởng, trước những lời chia sẻ của ban giám khảo và các nhân vật đạt giải. Nhiều bạn trẻ có mặt từ sáng, theo dõi các phiên thảo luận và chờ đòn thần tượng.

Từ 18h, thảm đỏ Vietnam iContent Awards 2025 "nóng" lên khi hàng nghìn bạn trẻ cầm banner, lightstick chờ đợi phần xuất hiện của thần tượng. Hàng trăm Gen Z bắt xe từ Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu và nhiều tỉnh thành đến TP HCM góp mặt tại ngày hội dành cho cộng đồng sáng tạo số. Nhóm khác bay từ Hà Nội vào với hy vọng gặp gỡ KOL, KOC, nghệ sĩ họ yêu thích. Liêu Hà Trinh và Quang Bảo là một trong những nghệ sĩ có mặt sớm nhất ở thảm đỏ gala. Năm nay, họ tiếp tục là MC chính tại lễ trao giải.

Ninh Dương Story trên thảm đỏ. Ảnh: Quỳnh Tùng

Về giải thưởng, bên cạnh video ngắn lan tỏa cảm hứng sống đẹp, ban tổ chức đánh giá cao các chiến dịch truyền thông tích hợp và dự án sáng tạo thương hiệu, cho thấy bước tiến chiến lược nội dung - từ storytelling (nghệ thuật kể chuyện để truyền thông điệp, tạo kết nối cảm xúc) đến ứng dụng công nghệ. Không ít ứng viên gây chú ý nhờ cách tiếp cận mới, kết hợp giữa yếu tố nhân văn và hiệu quả lan tỏa trên nền tảng số. Sau vòng sơ loại, ban tổ chức chọn 72 ứng viên vào vòng chung kết, đa phần quen mặt với công chúng. Ba tuần mở cổng bình chọn vòng chung kết, website chương trình có đến hàng chục nghìn lượt truy cập mỗi ngày. Theo đại diện ban tổ chức, lượng tương tác trên hệ thống cũng tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái - tín hiệu cho thấy cộng đồng ngày càng quan tâm nội dung chất lượng cao, tôn vinh tinh thần Việt Nam.

Hạng mục Nhà sáng tạo số

Nhà sáng tạo của năm: Khoai Lang thang

Lần thứ hai, anh giành vị trí cao nhất tại Vietnam iContent Award. Tại gala năm nay, Khoai Lang Thang diện áo dài truyền thống. Cầm trên tay chiếc cúp, anh nghẹn giọng, nhìn quanh khán phòng và dừng lâu hơn ở hàng ghế khán giả. Anh cho biết có cảm xúc đặc biệt, khó diễn tả thành lời.

2025 đánh dấu 9 năm anh làm sáng tạo nội dung trên nền tảng số. Từ kỹ sư xây dựng trẻ đang lạc lối vì không biết đời mình đi về đâu, anh bén duyên lĩnh vực mới. Nhờ lang thang khắp nơi, anh có cơ hội gặp gỡ nhiều người, nghe câu chuyện đặc biệt của họ và được truyền cảm hứng

Khoai Lang Thang tên thật Đinh Võ Hoài Phương, 34 tuổi, quê Bến Tre, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Đại học Tôn Đức Thắng TP HCM. Thời mới ra trường, anh là kỹ sư thiết kế nhưng sau đó chuyển hướng làm vlogger, travel blogger vì thích du lịch, khám phá. Năm 2017, anh lập kênh YouTube, lấy tên Khoai Lang Thang để nhấn mạnh đam mê dịch chuyển. Tên gọi "Khoai" cũng xuất phát từ biệt danh thuở nhỏ, khi Hoài Phương đọc theo giọng miền Tây thành "Quài Phương", nói lái thành "Vườn Khoai".

Khoai Lang Thang hai năm liên tục là "Nhà sáng tạo của năm". Ảnh: Quỳnh Trần

Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất: Ninh Dương Story

Giải thưởng là hạng mục duy nhất được quyết định hoàn toàn dựa trên 100% lượt bình chọn của độc giả.

Ninh Anh Bùi - Nguyễn Tùng Dương tập tành sản xuất nội dung trên nền tảng TikTok từ nhiều năm trước, hút fan nhờ nét dí dỏm, chân thực, truyền tải năng lượng tích cực cùng mối tình đẹp suốt 11 năm. Video của họ khai thác đa khía cạnh - từ 12 ngày rong ruổi châu Âu, khám phá 7 món đặc sản Quảng Ninh đến loạt thử thách mới như vượt qua nỗi sợ, lần đầu nhảy dù lượn.

Hiện Ninh Dương Story có hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng số như TikTok, YouTube, Instagram hay Threads. Ninh Anh Bùi và Tùng Dương đã, đang đồng hành một số thương hiệu lớn và tham gia các dự án cộng đồng.

Năm ngoái, Ninh Anh Bùi được vinh danh tại Vietnam iContent Awards ở hạng mục "Nhà sáng tạo nội dung triển vọng".

Nhà sáng tạo nội dung triển vọng: An Trương

An Trương (sinh năm 1994) từng hoàn thành bằng Thạc sĩ tại Mỹ, thử sức trong lĩnh vực tài chính, rồi gia nhập Vietcetera với vai trò sáng tạo nội dung. Anh được giới trẻ yêu mến bởi phong cách dí dỏm, độc đáo. Sản phẩm của An mang tính giải trí nhưng vẫn giàu giá trị thông tin.

Trên sân khấu, An Trương không giấu được xúc động, anh rơi nước mắt khi nghe khán giả gọi tên, mất nhiều phút mới có thể giữ bình tĩnh để chia sẻ cảm xúc.

An Trương được xướng tên ở hạng mục "Nhà sáng tạo nội dung triển vọng". Ảnh: Quỳnh Trần

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng': Vĩnh thích ăn ngon

Hồ Khắc Vĩnh là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực sáng tạo nội dung ẩm thực. Thay vì tập trung những nhà hàng nổi tiếng, anh chọn khai thác quán nhỏ ít người biết. Với lối dẫn chân thành, hài hước, Vĩnh giú p nhiều hàng quán cải thiện kinh doanh, mang đến cho khán giả góc nhìn nhân văn về nghị lực mưu sinh của người lao động. Bên cạnh ẩm thực, Vĩnh còn thực hiện nhiều dự án thiện nguyện như "Cấp nước cho ba tỉnh miền Tây", "Mang điện về bản", "Giải cứu cam Vĩnh Long" hay chương trình "Tết đủ đầy".

'Nhà sáng tạo đột phá': TikToker Con Cò Đây

Giải Nhà sáng tạo nội dung đột phá vốn không có trong chương trình từ đầu, tuy nhiên ban tổ chức muốn dành không gian để tôn vinh gương mặt nổi bật, đột phá nhất năm qua. Trên sân khấu, TikToker Quân Trương - chủ kênh Con Cò Đây - khiến khán giả cười vang khi tự giới thiệu mình là Hồng Thơ, tên nhân vật anh hóa thân trong các series sáng tạo. Quân Trương lần lượt tri ân ban tổ chức Vietnam iContent 2025 và khán giả luôn yêu mến, ủng hộ anh.

TikToker Quân Trương quê Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, chuyên ngành Quản lý Văn hóa. Anh từng làm marketing, truyền thông trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực sáng tạo nội dung. Tên gọi Con Cò Đây xuất phát từ nickname "Cò", từng được người thân gọi anh lúc bé vì gầy gò. Ban đầu anh chủ yếu review ẩm thực, sau đẩy mạnh mảng giải trí.

"Nhà sáng tạo đột phá" gọi tên TikToker Con Cò Đây. Ảnh: Quỳnh Trần

Hạng mục giải thưởng Sản phẩm số

Âm nhạc truyền cảm hứng: "Bắc Bling" và "Còn gì đẹp hơn"

Bắc Bling phát hành hồi tháng 3, nhanh chóng tạo cơn sốt âm nhạc. Tại buổi gặp mặt và đối thoại với thanh niên Việt Nam tiêu biểu dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc đến MV là điển hình của việc làm mới nghệ thuật truyền thống của dân tộc, góp phần giới thiệu bản sắc Việt ra thế giới. Tác phẩm có phần lời dễ thuộc với thông điệp quảng bá tỉnh. Tác giả Tuấn Cry sử dụng nhiều hình ảnh quen thuộc của miền đất quan họ như nón quai thao, áo the, đền Bà Chúa, sông Như Nguyệt.

Hòa Minzy bật khóc nhận giải thưởng cùng Bắc Bling trong tiếng hò reo, gọi tên cô từ khán giả. Hòa cho biết, cô biểu diễn bài hát trong nỗi nhớ về gia đình, quê hương và dự đoán quê hương Bắc Ninh và gia đình chắc chắn đang rất tự hào.

Còn gì đẹp hơn của nhạc sĩ Nguyễn Hùng kể về người lính, người mẹ, về giá trị của độc lập và tự do những điều tưởng như xưa cũ nhưng lại chạm đến trái tim người nghe hôm nay. Anh viết ca khúc khi sinh hoạt tại doanh trại quân đội ở Củ Chi, trong thời gian nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị nhập vai người lính trong phim Mưa đỏ. Khi viết được nửa bài, anh cho các bạn diễn xem, mọi người chỉ gật gù vài câu. Sau này, khi sáng tác phần điệp khúc, anh khóc vì xúc động. Anh cho biết viết bài hát để an ủi những người đã đi qua, mang những vết thương vì chiến tranh.

Bài hát đặc biệt của năm: "Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, Duyên Quỳnh thể hiện, tạo cơn sốt trên các nền tảng, mạng xã hội và vang lên trong nhiều chương trình nghệ thuật trên cả nước. Cầm trên tay chiếc cúp lưu niệm, Nguyễn Văn Chung xúc động, hướng ánh nhìn về khán giả đang hô vang tên mình. Anh cho biết vinh dự khi góp mặt ở gala Vietnam iContent Awards và có cơ hội gặp gỡ các nhà sáng tạo trẻ, nghe những câu chuyện xúc động của họ. "Với tôi, đây là bài hát đặc biệt", anh nghẹn giọng, dừng lại một lúc, được fan cổ vũ hoàn thiện bài phát biểu.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mời Duyên Quỳnh - người đầu tiên thể hiện thành công nhạc phẩm lên sân khấu nhận giải. Ảnh: Quỳnh Trần

Chương trình truyền hình truyền cảm hứng: 'Chiến sĩ quả cảm'

Phát sóng từ ngày 27/7, Chiến sĩ quả cảm tạo tiếng vang, có lượng lớn lượt xem và bình luận tích cực. Trên YouTube, mỗi tập của show thu hút trung bình ba triệu lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận. Chương trình dựa trên tư liệu từ Bộ Công an, tái hiện cuộc sống các chiến sĩ từ giờ huấn luyện khắc nghiệt đến khoảnh khắc đối mặt hiểm nguy. Các diễn viên, ca sĩ được huấn luyện thể lực chuyên sâu, làm quen khí tài hiện đại, xe bọc thép, súng trường, robot cứu hộ, tham gia giải cứu con tin hay truy bắt tội phạm.

Hiện tượng số của năm: Gia đình Haha

Chương trình khai thác đời sống mộc mạc nơi làng quê Việt Nam, với sự góp mặt của Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm. Các nghệ sĩ hòa nhập phong tục, tập quán và nhịp sống thường nhật của người dân địa phương trong mỗi tập.

Bên cạnh giải trí, chương trình còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua việc khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, nông sản, văn hóa vùng miền và tinh thần lao động. Trên các diễn đàn, khán giả nhận định: Gia đình Haha mang yếu tố "chữa lành", kết hợp văn hóa và đời sống thường nhật để lan tỏa cảm hứng sống tích cực.

Video truyền cảm hứng: Anh trai vượt ngàn chông gai'

Năm thứ hai, chương trình được vinh danh trên sân khấu Vietnam iContent. Chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai được xây dựng trên nền tảng của chương trình truyền hình thực tế cùng tên, phát sóng hồi tháng 6/2024. Sự kiện quy tụ 33 "anh tài" thuộc nhiều lĩnh vực - từ ca sĩ, diễn viên, MC, nhạc sĩ, doanh nhân đến vận động viên.

Ngoài yếu tố giải trí, chương trình hướng đến việc gìn giữ, tôn vinh nghệ thuật truyền thống trong không gian âm nhạc hiện đại. Đạo diễn chương trình Đinh Hà Uyên Thư và g iám đốc âm nhạc Slim V tận dụng nguồn ca khúc mang đậm tính dân tộc để làm mới.

Sự kiện đặc biệt của năm: Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Giải thưởng là sự ghi nhận cho tập thể, lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam, đội ngũ phóng viên, biên tập viên và những người miệt mài làm việc ở hậu trường Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nộ. Sự kiện diễn ra trong không khí trang nghiêm, hùng tráng, thu hút hàng chục nghìn người tham gia và hàng triệu lượt theo dõi qua màn hình.

Đại diện êkíp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nhận giải "Sự kiện đặc biệt của năm". Ảnh: Quỳnh Trần

Hạng mục vì cộng đồng

Tổ chức vì cộng đồng: Hoa Sen Group và Dự án Trạm phóng tương lai

Năm ngoái, hạng mục Vì cộng đồng trao thưởng cho nhiều hơn một tổ chức. Năm nay, một lần nữa, giải thưởng được trao cho hai đơn vị.

Với chiến lược phát triển bền vững, Hoa Sen Group theo đuổi mục tiêu vì cộng đồng, bảo vệ môi trường và kiến tạo giá trị lâu dài, thiết thực cho xã hội. Hoa Sen Group đã và đang khẳng định dấu ấn thương hiệu thông qua nhiều chương trình tài trợ, từ thiện, giải trí mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc như: Vượt lên chính mình, Trái tim nhân ái, Lục lạc vàng, Tỏa sáng nghị lực Việt, Tôn Hoa Sen - Cùng em đi học, Giải bóng đá Futsal cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Cặp lá yêu thương, Hát cho ngày mai, Dalat Best Dance Crew và nhất là Mái ấm gia đình Việt...

Nhóm Trạm phóng tương lai ra đời năm 2023, hoạt động chính gồm xây mới, sửa chữa các điểm trường, tổ chức hoạt động hướng nghiệp, workshop kỹ năng mềm, sinh hoạt ngoại khóa, kêu gọi trẻ bảo vệ môi trường, trồng cây, giữ gìn nhà vệ sinh và tham gia hội trại vận động tương tác. Tính đến tháng 10 năm nay, Trạm phóng tương lai hoàn thiện 4 điểm trường, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học của 760 học sinh, 30 giáo viên. Nhóm sắp khởi động mùa 5, kết hợp Quỹ Hy Vọng (Hope) xây điểm trường tiểu học Liêng Srônh (xã Đam Rông 2, Lâm Đồng), dự kiến khánh thành tháng 3/2026, đón 122 học sinh dân tộc H'Mông, 5 giáo viên.

Cá nhân vì cộng đồng: Ca sĩ Hòa Minzy - Vĩnh Thích Ăn Ngon

Với hạng mục Cá nhân Vì Cộng đồng, năm nay, số lượng đề cử cho hạng mục này tăng mạnh so với năm trước, cho thấy ngày càng nhiều cá nhân dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những giá trị nhân văn. Điều đó cũng khiến quá trình lựa chọn của Ban giám khảo và khán giả trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Cả Hòa Minzy (phải) và Vĩnh Thích Ăn Ngon đều lập cú đúp tại lễ trao giải năm nay. Ảnh: Quỳnh Trần

Ở mùa thứ hai, Vietnam iContent đánh dấu bước phát triển mới khi không chỉ quy tụ các nhà sáng tạo trong nước, mà còn nhận được sự quan tâm và tham gia của nhiều nhà sáng tạo quốc tế.

Xen giữa phần trao giải, ban tổ chức dành thời gian tri ân các nhân vật đặc biệt: ba nhà sáng tạo nội dung Natalie Dau (Australia), Larissa Rochefort (Indonesia), tài tử Neel Bhattacharya (Ấn Độ).

Nhà sáng tạo Natalie Dau đại diện hai người bạn đồng hành cảm ơn ban tổ chức và khán giả vì đã dành sự chào đón tuyệt vời. "Với tôi đây là kỷ niệm khó quên", cô nói. Lần thứ 6 Natalie Dau đến Việt Nam tuy nhiên cô chưa bao giờ thấy chán. "Việt Nam rất tuyệt vời, tôi mong có thêm nhiều lần trải nghiệm những điều đặc biệt tại đây", cô nói thêm.

Ngày hội Sáng tạo số Việt Nam 2025 - Vietnam iContent 2025 kéo dài từ 8h15 đến 22h ngày 29/11, tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM, là sự kiện nhìn lại ngành sáng tạo một năm qua. Chương trình do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức.

Trước gala trao giải vào buổi tối, hơn 3.200 khán giả hào hứng với loạt hoạt động xuyên suốt sự kiện. Khung sáng là phiên thảo luận For our creators, for our country - Ngành sáng tạo nội dung vươn mình cùng đất nước. Điểm nhấn là đối thoại mở giữa KOL, nhãn hàng và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lúc 9h35-10h35, xoay quanh chủ đề Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ làm gì để hỗ trợ phát triển ngành nội dung số. 11 bài chia sẻ từ thương hiệu, tổ chức, KOL góp phần giúp sự kiện sôi động, đa dạng hơn.

Phiên chiều "Vietnam Creator and Brands Summit" bắt đầu từ 15h, xoay quanh chủ đề The responsibility of trust - Trách nhiệm với niềm tin công chúng. Chuyên gia, khách mời sẽ mở ra bức tranh toàn cảnh về sự tăng trưởng của ngành sáng tạo nội dung số, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu minh bạch, chuẩn mực, hợp tác bền vững giữa thương hiệu, nền tảng lẫn nhà sáng tạo.

Bên cạnh các phiên tham luận chính, livestream bán hàng gây quỹ là điểm nhấn trong khuôn khổ chương trình, thể hiện tinh thần lan tỏa giá trị cộng đồng ngay tại sự kiện. Theo đại diện ban tổ chức, hoạt động nhằm quyên góp, hỗ trợ người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng bão lũ. Toàn bộ lợi nhuận từ ba phiên livestream sẽ được chuyển tới Mặt trận Tổ quốc để kịp thời hỗ trợ đồng bào.

Bước sang năm thứ hai tổ chức, Vietnam iContent Awards tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện trọng điểm trong ngành sáng tạo nội dung số Việt Nam, với quy mô được mở rộng và sức ảnh hưởng ngày càng lớn. Chương trình thu hút đông đảo các KOL, KOC, thương hiệu, nền tảng lẫn cộng đồng số, đồng thời trở thành điểm hẹn quan trọng để trao đổi, tôn vinh những thành tựu nổi bật và định hình chuẩn mực mới cho hệ sinh thái sáng tạo nội dung.