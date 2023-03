Anh định gửi đạn uranium nghèo cho Ukraine, Nga dọa đáp trả

Giới chức Nga lên án Anh dự định gửi đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo cho Ukraine, cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng.

Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Anh Annabel Goldie ngày 21/3 cho biết trong số đạn dành cho xe tăng chủ lực Challenger 2 mà nước này dự định chuyển cho Ukraine có đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo. Theo Goldie, loại đạn này hiệu quả cao trong tiêu diệt xe tăng hiện đại và phương tiện bọc thép.

"Nếu chuyện này xảy ra, Nga sẽ phải đáp trả tương xứng, do phương Tây nhìn chung đã bắt đầu sử dụng vũ khí chứa thành phần hạt nhân", Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra bình luận vào cùng ngày.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo quyết định của Anh khiến Moskva và phương Tây ngày càng gần một vụ "va chạm hạt nhân". "Một bước đi nữa đã được thực hiện, và ngày càng còn ít bước hơn", ông nói. "Đương nhiên, Nga cũng có thứ để đáp lại".

Bộ Quốc phòng Anh cáo buộc Nga "cố tình tìm cách gây sai lệch thông tin". Uranium nghèo "không liên quan đến các vũ khí và năng lực hạt nhân" và đó là "một thành phần tiêu chuẩn" được quân đội các nước, trong đó có Nga sử dụng, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh nói. "Nga biết điều này".

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo ở Điện Kremlin, Moskva ngày 21/3. Ảnh: Reuters

Uranium nghèo là sản phẩm phụ của quá trình làm giàu uranium để sử dụng làm nhiên liệu và vũ khí hạt nhân, có ít tính phóng xạ hơn so với kim loại này trong tự nhiên nhưng gây lo ngại về độc tính. Uranium nghèo thường được dùng làm đạn xuyên giáp do có mật độ cao hơn 70% so với chì.

Đạn uranium nghèo có thể độc hại đối với con người và môi trường xung quanh. Loại đạn này có thể làm phát tán bụi phóng xạ vào không khí, khiến con người dễ bị nhiễm độc kim loại nặng hoặc mắc những chứng bệnh chết người do hít hoặc nuốt phải bụi phóng xạ.

Anh hồi tháng 1 thông báo sẽ viện trợ xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 để Ukraine "đẩy lùi quân đội Nga". Đây là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực của Anh, được thiết kế để tiêu diệt xe tăng đối phương. Anh đưa vũ khí này vào biên chế từ năm 1994. Challenger 2 đã được kiểm nghiệm thực chiến trong các cuộc xung đột ở Bosnia và Herzegovina, Kossovo, Iraq.

Xe tăng Challenger 2 diễn tập tại Anh hồi năm 2008. Ảnh: BQP Anh.

Như Tâm (Theo Reuters, Guardian)