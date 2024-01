Anh cảnh báo nguy cơ chiến sự vượt khỏi Ukraine

Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng chiến sự tại Ukraine có thể lan rộng nếu Nga giành chiến thắng, nên các nước cần tiếp tục hỗ trợ Kiev.

"Nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin giành chiến thắng ở Ukraine, ông ấy sẽ không dừng lại ở đó", Thủ tướng Sunak phát biểu trước quốc hội Anh ngày 15/1. "Đó là lý do an ninh của Ukraine cũng là an ninh của Anh. Đó cũng là lý do chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và tôi tin tưởng rằng các đối tác của Anh cũng có chung quyết tâm như vậy".

Ông Sunak đưa ra phát biểu sau chuyến thăm Ukraine hôm 12/1, trong đó ông và Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky đã ký Thỏa thuận Hợp tác An ninh Anh - Ukraine, biến Anh trở thành thành viên đầu tiên của nhóm G7 thực thi cam kết cung cấp đảm bảo an ninh song phương cho Kiev mà các bên đạt được tại Vilnius, Litva năm ngoái.

Thủ tướng Sunak và Tổng thống Zelensky tại Kiev hôm 12/1. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky

Thủ tướng Anh cũng công bố gói viện trợ gần 3,2 tỷ USD cho Ukraine trong năm tài khóa 2024-2025. Số tiền này sẽ được dùng để giúp Kiev tăng cường năng lực trên các lĩnh vực quan trọng như tên lửa tầm xa, phòng không, đạn pháo và an ninh hàng hải, cũng như mua hàng nghìn thiết bị không người lái cho Ukraine, bao gồm máy bay không người lái (UAV) trinh sát, UAV tấn công tầm xa và xuồng không người lái.

"Chúng ta đang xây dựng mối quan hệ đối tác mới kéo dài 100 năm và hơn thế nữa với Ukraine", ông Sunak nhấn mạnh trong bài phát biểu trước quốc hội, thêm rằng Anh sẽ "sát cánh" với Kiev đến chừng nào nước này còn cần.

Anh là một trong các nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất sau khi chiến sự với Nga bùng phát. Theo chính phủ Anh, gói viện trợ mới nhất sẽ nâng tổng số tiền mà London viện trợ cho Kiev từ đầu xung đột lên hơn 15 tỷ USD.

Xe tăng và binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến trong bức ảnh đăng ngày 15/1. Ảnh: Quân đội Ukraine

Phát biểu của ông Sunak không phải lần đầu tiên phương Tây cảnh báo về nguy cơ xung đột Ukraine lan rộng. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tháng trước cho rằng Nga rất có thể sẽ nhắm tới các mục tiêu khác nếu thắng cuộc chiến ở Ukraine và cách duy nhất để ngăn điều này xảy ra là tiếp tục ủng hộ Kiev.

Trong chuyến thăm Litva hôm 11/1, Tổng thống Zelensky cũng cho biết Litva, Latvia, Estonia và Moldova có thể trở thành các nước tiếp theo phải đối mặt với chiến sự nếu Ukraine không được hỗ trợ trong cuộc chiến với Nga.

Xung đột Nga - Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, ngày 14/1 cho biết Kiev không có ý định đóng băng chiến sự với Nga và sẽ tiếp tục nỗ lực giành lại các vùng lãnh thổ Moskva đang kiểm soát.

Tổng thống Zelensky cùng ngày khẳng định Ukraine vẫn còn cơ hội chiến thắng trong cuộc xung đột, thêm rằng nước này sẽ được viện trợ thêm nhiều UAV và thiết bị tác chiến điện tử trong thời gian tới để đối phó Nga.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: RYV

Phạm Giang (Theo Ukrainska Pravda, Reuters)