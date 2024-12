An ninh Palestine bắn hạ chỉ huy nhóm đồng minh của Hamas

Lực lượng an ninh Chính quyền Palestine bắn hạ Yazid Jaysa, chỉ huy nhóm Jihad Hồi giáo đồng minh với Hamas, trong chiến dịch truy quét ở Bờ Tây.

Nguồn tin y tế Palestine cho biết lực lượng an ninh Chính quyền Palestine (PA) ngày 14/12 bao vây trại tị nạn Jenin ở Bờ Tây, sau khi các tay súng có liên hệ với Lữ đoàn Jenin của tổ chức Jihad Hồi giáo, đồng minh nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza, hôm 5/12 tịch thu hai phương tiện thuộc về PA.

Trong cuộc đấu súng giữa lực lượng Jihad Hồi giáo và an ninh Palestine bên trong trại tị nạn, một thành viên nhóm vũ trang đã bị bắn hạ và vài người khác bị thương. Sự việc cũng khiến 5 thành viên của lực lượng an ninh Palestine bị thương.

Hãng thông tấn Wafa của Palestine cho biết tay súng thiệt mạng là Yazid Jaysa, chỉ huy nhóm Jihad Hồi giáo, người đang bị PA và Israel truy nã.

Anwar Rajab, phát ngôn viên lực lượng an ninh Palestine, xác nhận họ đã mở chiến dịch ở Jenin nhằm thiết lập lại trật tự an ninh. Theo ông, mục tiêu của chiến dịch là giúp trại tị nạn Jenin thoát khỏi ảnh hưởng của "những kẻ vi phạm pháp luật, làm rối loạn cuộc sống hàng ngày của cư dân và khiến họ mất đi quyền tiếp cận dịch vụ công một cách an toàn và tự do".

Lực lượng an ninh Palestine đứng gác trên đường tại thành phố Jenin hôm 6/12. Ảnh: AFP

Rajab cho biết họ đã ngăn thảm họa xảy ra tại trại Jenin khi chặn một xe bom. Ông thêm rằng gần đây đã xảy ra một vụ nổ bom xe khiến một số dân thường và nhân viên an ninh bị thương.

Nhóm Jihad Hồi giáo đã gửi lời chia buồn về cái chết của Yazid Jaysa, đồng thời chỉ trích lực lượng an ninh PA, kêu gọi có hành động "đáp trả mạnh mẽ".

Ủy ban Kháng chiến Nhân dân (PRC), liên minh các nhóm vũ trang Palestine chống PA và phong trào Fatah, lên án vụ sát hại Jaysa là "hành động vi phạm mọi chuẩn mực và truyền thống quốc gia", cũng như "phù hợp với mục tiêu của Israel về việc tiêu diệt sự kháng cự ở Bờ Tây".

Nhóm vũ trang Hamas gọi Jaysa là "thủ lĩnh tử vì đạo" và gọi vụ sát hại chỉ huy này là "hành động đáng xấu hổ", chỉ khiến xung đột nội bộ gia tăng.

PA có một phần quyền quản lý hành chính tại Bờ Tây, khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Israel từ năm 1967. PA hợp tác với Israel về vấn đề an ninh tại đây.

Thành phố Jenin và trại tị nạn liền kề là thành trì của các nhóm vũ trang Palestine, trong đó có Lữ đoàn Jenin.

Vị trí thành phố Jenin. Đồ họa: Theo Britannica

Căng thẳng tại Bờ Tây gần đây leo thang sau khi PA hồi đầu tháng bắt một số tay súng của các nhóm vũ trang Palestine. PA hôm 12/12 thừa nhận lực lượng của họ đã gây ra cái chết của một thanh niên Palestine 19 tuổi khi giao tranh với các tay súng ở Jenin, dù ban đầu nói người này bị "những kẻ ngoài vòng pháp luật" đánh đập tới chết.

Nhóm vũ trang Hamas đã lên án lực lượng an ninh Palestine về thông tin trên.

Phạm Giang (Theo Al Jazeera, Times of Israel, Wafa)