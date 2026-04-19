Ấn Độ triệu Đại sứ Iran vì vụ tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz

New Delhi đã triệu Đại sứ Iran để phản đối vụ nổ súng vào hai tàu treo cờ Ấn Độ tại eo biển Hormuz, sau khi Tehran tái áp đặt hạn chế với tuyến hàng hải.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 18/4 xác nhận hai tàu chở dầu thô mang cờ nước này đã bị tấn công khi đang cố vượt eo biển Hormuz cùng ngày. Vụ tấn công diễn ra sau khi Iran tuyên bố tái áp đặt hạn chế với hoạt động vận tải ở eo biển, đảo ngược tuyên bố mở cửa hoàn toàn với tàu thương mại hôm 17/4.

Ấn Độ triệu tập Đại sứ Tehran tại New Delhi Mohammad Fathali đến gặp Ngoại trưởng Vikram Misri. Tại cuộc gặp, ông Misri bày tỏ quan ngại sâu sắc vụ nổ súng vào hai tàu ở eo biển.

Một chiếc xuồng đi ngang qua con tàu đang thả neo ở eo biển Hormuz, ngoài khơi đảo Qeshm, Iran ngày 18/4. Ảnh: AP

New Delhi cũng kêu gọi Iran "nối lại quá trình tạo điều kiện cho các tàu hướng đến Ấn Độ đi qua eo biển sớm nhất có thể". Tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho hay Đại sứ Fathali đã nhận lời chuyển những quan điểm này tới chính phủ Iran.

Trang thông tin tình báo hàng hải TankerTrackers cho biết trên X rằng "hai tàu Ấn Độ đã bị Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) buộc phải quay trở lại phía tây, ra khỏi eo biển Hormuz", đồng thời cho biết thêm một trong hai tàu là "siêu tàu chở 2 triệu thùng dầu của Iraq".

Nguồn tin chính phủ Ấn Độ giấu tên cho hay một trong hai tàu bị tấn công được xác định là tàu Sanmar Herald, thêm rằng thủy thủ đoàn và con tàu đều an toàn sau sự cố.

Vị trí eo biển Hormuz và các tuyến đường của tàu thuyền đi qua khu vực. Đồ họa: Guardian

Ấn Độ, quốc gia mua khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) lớn thứ hai thế giới, đã nỗ lực đảm bảo hành lang an toàn cho các tàu treo cờ nước này trong những tuần gần đây.

Quốc gia này hiện phải nhập khẩu khoảng 60% nhu cầu LPG và đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt khí đốt trầm trọng kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát ngày 28/2.

New Delhi duy trì quan hệ nồng ấm với Tehran, nhưng cũng không ngừng mở rộng hợp tác với đối thủ của Iran là Israel trên các lĩnh vực quốc phòng, nông nghiệp, công nghệ và an ninh mạng.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)