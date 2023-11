Ám ảnh đeo bám người Israel ở sát Dải Gaza

Những người Israel sống sát Dải Gaza nói rằng nỗi sợ hãi họ phải chịu suốt nhiều năm qua đã chạm tới một mức độ mới sau cuộc đột kích của Hamas.

Ilan Cohen đã đóng khung bài tập hồi lớp hai của cô con gái và treo giữa phòng khách. Đó là danh sách liệt kê thời gian đến được hầm tránh bom từ các vị trí trong nhà: 10 giây từ phòng ngủ bố mẹ, 18 giây từ tủ quần áo, 10 giây từ phòng ngủ em gái.

Shir, con gái Ilan, đã hoàn thành bài tập này gần hai thập kỷ trước. Nhưng đối với gia đình Cohen và hàng trăm nghìn người Israel sống trong phạm vi rocket từ Dải Gaza, tình hình trở nên tồi tệ hơn trong những năm qua.

Ilan Cohen đứng trước một ngôi nhà bị rocket phá hủy ở thành phố Ashkelon. Ảnh: WSJ

"Bạn luôn sống trong sợ hãi. Bạn tự lừa dối mình và nói rằng mọi thứ đều ổn. Nhưng thực tế không phải vậy", Ilan, 59 tuổi, quản lý tại một phòng cấp cứu, cho hay. Ông đã sống ở thành phố Ashkelon, bên rìa Dải Gaza, từ thời thơ ấu.

Hầu hết cộng đồng nhỏ gần Gaza đã được sơ tán hoàn toàn sau cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas khiến 1.200 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Nhưng tại Ashkelon, thành phố cách biên giới Dải Gaza 10 phút lái ôtô, nhiều cư dân vẫn ở lại. Chính phủ đã tài trợ cho việc sơ tán một số cộng đồng nhỏ hơn nhưng chưa làm vậy với Ashkelon, nơi có khoảng 150.000 dân.

Những người lựa chọn ở lại miền nam Israel giải thích rằng họ cảm thấy không có nơi nào an toàn, vì lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn đang đe dọa Israel từ Lebanon ở phía bắc. Do vậy, ở lại nơi họ đã quen thuộc là một lựa chọn tốt hơn. Nhưng vụ đột kích của Hamas hồi tháng trước vẫn luôn ám ảnh họ.

Vị trí thành phố Ashkelon và thị trấn Sderot. Đồ họa: BBC

Israel rút dân thường khỏi Gaza vào năm 2005. Các quan chức cho rằng việc Tel Aviv kiểm soát khu vực này sẽ không bền vững khi chỉ có khoảng 10.000 người Israel trong các khu định cư được bao quanh bởi hơn một triệu người Palestine.

Năm 2006, Hamas giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Palestine. Năm 2007, nhóm giành quyền kiểm soát Dải Gaza một cách bạo lực từ Chính quyền Palestine được quốc tế công nhận. Israel và Ai Cập kể từ đó đã áp đặt lệnh phong tỏa khu vực.

Hamas, bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố, đã bắn hơn 36.000 quả rocket vào Israel kể từ năm 2005, phần lớn nhằm tới các cộng đồng và thành phố nằm gần Gaza. Hầu hết các cuộc tấn công được thực hiện trong lúc căng thẳng gia tăng giữa Israel và người Palestine, nhưng một số đến vào thời điểm không thể đoán trước, khiến người dân tại các cộng đồng lân cận Dải Gaza có chưa đầy 30 giây để tìm nơi trú ẩn.

Họ có hầm tránh bom ở hầu hết mọi ngóc ngách, nhiều nơi đã được vẽ những hình ảnh vui tươi, thân thiện với trẻ em, dường như nhằm xua đi nỗi sợ.

Khi các tay súng Hamas tấn công thị trấn Sderot, những lời kêu cứu từ người dân ở đây đã tràn ngập mạng xã hội, nhưng phải mất hàng tiếng sau, lực lượng an ninh Israel mới tới.