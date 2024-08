Adele dừng concert để xem Olympic

ĐứcCa sĩ Adele, 36 tuổi, dừng concert tại Munich để cùng khán giả xem trận chung kết chạy 100 m nữ Olympic trên màn hình sân khấu.

Theo People, "họa mi nước Anh" Adele dành vài phút giải lao trong concert Adele in Munich ngày 3/8 để cùng khán giả theo dõi Thế vận hội Paris. Máy quay ngừng ghi hình ca sĩ trên sân khấu, tập trung vào trận đấu trên màn hình.

Sau khi vòng thi kết thúc, cô chúc mừng vận động viên Julie Alfred từ Saint Lucia giành huy chương vàng với thành tích chạy 10,72 giây. Trong đêm diễn 2/8, Adele cũng khen vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ Simone Biles xuất sắc đoạt huy chương vàng.

Adele tạm dừng concert để cùng khán giả xem Olympic Ca sĩ Adele và khán giả xem chung kết nội dung chạy 100 m nữ Olympic Paris ngay tại concert. Video: X Tiger B

Adele vừa khởi động 10 đêm diễn Adele in Munich trong vòng năm tuần tại sân vận động Adele Arena, từ ngày 2 đến 31/8. Lần đầu tiên cô tổ chức concert ở châu Âu kể từ năm 2016. Theo Guardian, ban tổ chức đã huy động hơn 700 công nhân để xây dựng địa điểm biểu diễn tạm thời rộng khoảng 4.000 m2 với sức chứa 75.000 khán giả. Chương trình còn được trang bị màn hình khổng lồ dài 220 m và cao 30 m trị giá 40 triệu euro (hơn 1.000 tỷ đồng).

Ngoài nhà hát ngoài trời, ban tổ chức chuẩn bị khu vực Adele World mô phỏng những địa điểm gắn liền sự nghiệp của ca sĩ như quán rượu Good Ship - nơi Adele biểu diễn trong những ngày mới vào nghề. Theo Ticket Master, 95% số vé được bán hết vào hai tuần trước khi concert khai mạc. Ông Clemens Baumgärtner - chuyên gia kinh tế hàng đầu ở Munich - ước tính các đêm nhạc của Adele sẽ mang về 566 triệu euro cho thành phố này.

Toàn cảnh sân vận động Adele Arena tại Munich Toàn cảnh sân vận động tạm thời Adele Arena tại thành phố Munich. Video: X Pop Base

Trên Instagram đầu năm nay, ca sĩ cũng nói phấn khích khi thông báo tổ chức hòa nhạc giữa bối cảnh hai sự kiện thể thao Euro và Olympic diễn ra. Cô viết: "Tôi không thể nghĩ ra cách nào tuyệt vời hơn để tận hưởng mùa hè cũng như kết thúc giai đoạn tươi đẹp này trong cuộc đời và sự nghiệp bằng những chuyến lưu diễn gần nhà".

Ca sĩ trong đêm diễn "Adele in Munich" ngày 3/8. Ảnh: Instagram nhân vật

Sau Adele in Munich, Adele tiếp tục chuỗi hòa nhạc Weekends with Adele tại Las Vegas từ 25/10 - 23/11. Ca sĩ dự định có "kỳ nghỉ lớn" khi tour diễn tại Mỹ khép lại. Trong buổi phỏng vấn với đài truyền hình Đức ZDF hồi tháng 7, cô nói muốn dành thời gian để thử sức với những lĩnh vực sáng tạo, không có kế hoạch ra nhạc mới do "không còn năng lượng sau tour diễn dài ở Las Vegas". Nghệ sĩ cũng báo trước với người hâm mộ rằng họ phải đợi rất lâu mới có thể thưởng thức đĩa nhạc tiếp theo của cô.

Adele là ca sĩ nổi tiếng người Anh, từng đoạt 16 giải Grammy và bán được hơn 120 triệu bản thu. Cô kết hôn doanh nhân Simon Konecki năm 2018 nhưng ly hôn sau ba năm chung sống. Cả hai có một con trai, Angel, 12 tuổi. Sau chia tay, cô ít hoạt động để dành thời gian chăm sóc con. Hiện ca sĩ hẹn hò Rich Paul - người đại diện cho nhiều ngôi sao bóng rổ.

Phương Thảo (theo People, Guardian)