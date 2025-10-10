9 tháng đầu năm, Đà Nẵng giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 47%

Đà NẵngTính đến ngày 30/9, Đà Nẵng mới giải ngân được khoảng 7.760 tỷ đồng, đạt 47,3% kế hoạch vốn đầu tư công Thủ tướng giao.

Thông tin được bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, cho biết tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, khóa I, tổ ngày 10/10.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được Trung ương giao cho Đà Nẵng là gần 16.403 tỷ đồng, trong đó phần vốn thuộc Đà Nẵng cũ là 8.720 tỷ đồng, còn lại thuộc tỉnh Quảng Nam cũ.

Mức vốn do HĐND và UBND thành phố phân bổ cao hơn, cần đạt 17.638 tỷ đồng, chưa bao gồm 330 tỷ đồng bổ sung gần nhất từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2024 để thực hiện Nghị quyết 57 của Trung ương. Theo phân bổ này, tính đến hết tháng 9, thành phố mới đạt 44% kế hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho biết, dù gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu san lấp và thời tiết mùa mưa, yêu cầu của Chính phủ là phải giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm 2025. Tính đến nay, Đà Nẵng còn hơn 8.600 tỷ đồng phải giải ngân trong năm 2025.

Ông Ấn yêu cầu người đứng đầu các địa phương, đơn vị "nâng cao trách nhiệm, chủ động tháo gỡ vướng mắc, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ".

Cầu Quảng Đà thông xe kỹ thuật ngày 27/3 nhưng đến nay chưa làm phần đường dẫn phía địa bàn thuộc Quảng Nam cũ. Ảnh: Nguyễn Đông

Thành phố đồng thời đặt mục tiêu vừa dồn lực giải ngân hết kế hoạch vốn hiện có, vừa chuẩn bị thủ tục cho các dự án mới để có thể triển khai và giải ngân một phần trong năm nay, dù quỹ thời gian chỉ còn lại hơn 2 tháng.

Về kinh tế - xã hội, 9 tháng đầu năm 2025, GRDP Đà Nẵng ước tăng 9,83%, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 11,82%, dịch vụ tăng 10,76%, nông - lâm - thủy sản tăng 3,54%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 40.238 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 7 9,3% dự toán năm.

Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị UBND thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc trong mô hình hoạt động và phân cấp của các ban quản lý dự án, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia. "Phải phấn đấu đạt 100% tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm", ông nói.

Chậm giải ngân vốn đầu tư công đang là vấn đề nóng trên cả nước. Tại hội nghị thúc đẩy giải ngân đầu tư công ngày 17/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phê bình 29 bộ, ngành và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn thấp hơn mức trung bình cả nước, yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và có giải pháp khắc phục.

Theo Bộ Tài chính, đến cuối tháng 8, cả nước mới giải ngân khoảng 409.000 tỷ đồng, đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng giao, dù tổng vốn cần giải ngân năm 2025 lên tới 884.560 tỷ đồng. Thủ tướng nhấn mạnh, không để tình trạng có tiền mà không tiêu được", coi kết quả giải ngân là tiêu chí đánh giá cán bộ, kết quả công tác của từng đơn vị.

Chính phủ yêu cầu phân bổ nốt hơn 38.000 tỷ đồng vốn còn lại, đồng thời điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có tiến độ tốt, hoàn tất trước 20/9. Tám tổ công tác của Chính phủ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy giải ngân.

Giải ngân đầu tư công được xác định là động lực then chốt cho tăng trưởng, góp phần đạt mục tiêu GDP 8,3–8,5% và hoàn thành các dự án hạ tầng lớn như cao tốc, cảng hàng không, đường ven biển.

Nguyễn Đông