7 VĐV trẻ của Việt Nam có thể vượt tầm SEA Games

Sau khi giành HC vàng bóng đá nam, Việt Nam chỉ có vài tuần nghỉ, trước khi dự VCK U23 châu Á 2026 tại Arab Saudi. Tiền đạo 21 tuổi Nguyễn Đình Bắc sẽ tiếp tục làm đầu tàu của đội tuyển. Theo HLV CLB Công An Hà Nội Alexandre Polking, Đình Bắc sẽ là ngôi sao mới của bóng đá Việt Nam.

Ngoài ra, không thể bỏ qua những cầu thủ khác như thủ thành Trần Trung Kiên, trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, hậu vệ Phạm Minh Phúc hay tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Họ sẽ là nòng cốt của đội tuyển tại giải U23 châu Á và Asiad 20 tại Nhật Bản.