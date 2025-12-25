7 VĐV trẻ của Việt Nam có thể vượt tầm SEA Games

Sau khi giành HC vàng bóng đá nam, Việt Nam chỉ có vài tuần nghỉ, trước khi dự VCK U23 châu Á 2026 tại Arab Saudi. Tiền đạo 21 tuổi Nguyễn Đình Bắc sẽ tiếp tục làm đầu tàu của đội tuyển. Theo HLV CLB Công An Hà Nội Alexandre Polking, Đình Bắc sẽ là ngôi sao mới của bóng đá Việt Nam.
Ngoài ra, không thể bỏ qua những cầu thủ khác như thủ thành Trần Trung Kiên, trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, hậu vệ Phạm Minh Phúc hay tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Họ sẽ là nòng cốt của đội tuyển tại giải U23 châu Á và Asiad 20 tại Nhật Bản.
Những VĐV Việt Nam có khả năng cạnh tranh đẳng cấp thế giới nằm ở môn bắn súng. Không chỉ có nữ xạ thủ 25 tuổi Trịnh Thu Vinh (giữa) từng dự Olympic Paris 2024 và suýt đoạt huy chương, đội bắn súng còn trình làng nhân tố mới Nguyễn Thùy Trang (trái) tại SEA Games 33.
Thùy Trang mới 21 tuổi, nhưng thi đấu ngang ngửa Thu Vinh ở chung kết súng ngắn 10m lẫn 25m cá nhân, dù chỉ giành HC bạc. Thành tích của nữ xạ thủ 21 tuổi gần đạt tới tầm huy chương Olympic.
Ở các nội dung súng trường nữ, Việt Nam cũng đang có lứa xạ thủ tuổi đôi mươi như Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thảo và Lê Thị Mộng Tuyền. Ba cô gái này từng dự Asiad 19 dù chưa tới 20 tuổi, nên không đạt thành tích cao. Ở Asiad 20 sắp tới Mộng Tuyền sẽ có thể cạnh tranh huy chương nếu tiếp tục tiến bộ.
Tại SEA Games 33, Mộng Tuyền giành một HC vàng, một bạc và một đồng. Trong đó, thành tích của cô ở chung kết 10m súng trường cá nhân nữ gần tương đương vị trí giành huy chương Asiad 19.
Đội điền kinh cũng trình làng những nhân tố mới, trong đó có Bùi Thị Kim Anh với HC vàng nhảy cao tại SEA Games 33, thông số 1,86 m, bằng thành tích HC vàng Asiad 19. Kim Anh 19 tuổi sẽ có khả năng cạnh tranh huy chương ở Asiad 20 tại Nhật Bản, nếu tiếp tục cải thiện được thành tích.
Điền kinh nam cũng không kém cạnh, khi VĐV 21 tuổi Hồ Trọng Mạnh Hùng bất ngờ đoạt HC vàng SEA Games 33 với thông số 16,33 m. Kết quả này vẫn còn cách 0,35 m so với vị trí giành huy chương Asiad 19. Tuy nhiên nếu cải thiện được thành tích trong thời gian tới, Mạnh Hùng có thể nghĩ tới việc vươn tầm châu lục.
Nguyễn Văn Khánh Phong 23 tuổi, đang là niềm hy vọng lớn của thể dục dụng cụ Việt Nam ở đấu trường châu lục. Tại SEA Games 33, anh đoạt HC vàng với 13,767 điểm ở phần thi vòng treo. Còn ở Asiad 19, VĐV sinh năm 2002 giành HC bạc nhờ 14,600 điểm, chỉ thua nhà vô địch Olympic Lan Xingyu (Lan Tinh Vũ), người giành 15,433 điểm. Khánh Phong sẽ tiếp tục được kỳ vọng giành huy chương tại Asiad 20 năm sau ở Nhật Bản.
Một trong những hình ảnh đẹp tại SEA Games là sau khi võ sĩ 23 tuổi Trương Văn Chưởng giành HC vàng wushu hạng 70kg nam. Thấy khán giả vẫy cờ Việt Nam trên khán đài, anh đứng nghiêm và giơ tay chào kiểu nhà binh.
Trong wushu, đặc biệt ở các hạng cân đối kháng, Việt Nam khó cạnh tranh HC vàng với Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu tránh được nhánh đấu với Trung Quốc, Văn Chưởng hoàn toàn có thể đặt mục tiêu tranh chấp huy chương tại Á vận hội sắp tới.
Đức Đồng - Hiếu Lương - Xuân Bình