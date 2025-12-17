Chưa từng vượt mức xà 1,80 m năm nay, nhưng Bùi Thị Kim Anh đạt thành tích 1,86 m ở SEA Games 33, tương ứng thông số vô địch Asiad 19.

Trong phần thi chung kết nhảy cao nữ hôm 16/12, chỉ có Kim Anh và Mariel Abuan (Philippines) vượt qua được mức xà 1,80 m. Đây đã là thành tích tốt nhất năm của VĐV 19 tuổi, giúp cô tranh HC vàng với Abuan ở mức 1,83 m.

Cú nhảy giành HC vàng của Kim Anh tại chung kết nhảy cao nữ ở SEA Games 33 trên sân Suphachalasai, thành phố Bangkok, Thái Lan chiều 16/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Ở mức này, Kim Anh và Abuan cùng thất bại ở lần nhảy đầu tiên. Đến lượt thứ hai, Kim Anh vượt qua, còn Abuan làm rơi xà. Do VĐV Philippines làm rơi xà ở cả lần nhảy thứ ba, HC vàng đã nằm chắc trong tay đại diện Việt Nam. Nhưng cô vẫn còn thi mức 1,86 m, mang tính thủ tục.

Ở lần nhảy cuối cùng, Kim Anh chạm xà, nhưng xà chỉ rung trên thanh chắn mà không rơi. Trọng tài phất cờ trắng, báo hiệu cú nhảy hợp lệ. Vì thế, Kim Anh không chỉ giành HC vàng, còn phá kỷ lục trẻ quốc gia do Dương Thị Thảo lập tháng 10/2025. "Khi đó, tôi quá tập trung mà không để ý làm xà rung", Kim Anh nói sau lễ trao giải. "Đến giờ tôi vẫn không tin được mình đã chinh phục được mức 1,86 m".

Nữ VĐV Việt Nam 19 tuổi nhảy ngang mức xà vô địch Asiad Diễn biến cuối chung kết nhảy cao nữ SEA Games 33.

Thông số 1,86 m từng giúp Safina Sadullayeva (Uzbekistan) giành HC vàng Asiad 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc năm 2022. Khi đó, Sadullayeva và Svetlana Radzivil, Nadezhda Dubovitskaya (Kazakhstan) cùng vượt qua mức 1,86 m mà thất bại ở mức 1,89 m. Sadullayeva giành HC vàng nhờ nhảy qua mức 1,86 m ngay lượt đầu tiên. Radzivil mất hai lượt, nhận HC bạc, còn Dubovitskaya cần ba lượt, nhận HC đồng.

Kim Anh cũng vượt qua mức 1,86 m tại SEA Games, nhưng cần ba lần thử. So với Asiad 19, số lần nhảy của cô tương ứng VĐV đoạt HC đồng. Nhưng chiều cao mức xà là tương đương VĐV giành HC vàng. Dù cú nhảy của Kim Anh tại SEA Games diễn ra với tâm lý thoải mái sau khi đã giành HC vàng, VĐV 19 tuổi có thể hướng tới thành tích tốt hơn nữa.

Kim Anh mừng chiến thắng. Ảnh: Đức Đồng

Tại Asiad 19, Việt Nam không cử đại diện dự nội dung nhảy cao nữ. Còn ở Asiad 18, Dương Thị Việt Anh góp mặt và đứng thứ sáu với kết quả 1,80 m, trong khi nhà vô địch Radzivil đạt tới 1,96 m. Thành tích tốt nhất của một VĐV nữ Việt Nam tại Asiad là Bùi Thị Nhung ở vị trí thứ tư năm 2006 với 1,88 m. Nhung cũng đang giữ kỷ lục quốc gia 1,94 m.

Cũng mang họ Bùi giống "Nữ hoàng nhảy cao" Bùi Thị Nhung, Kim Anh sinh năm 2006 tại Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình), bắt đầu tập nhảy cao từ khi 13 tuổi. Cô trưởng thành từ cấp trường, lên cấp huyện rồi đến tỉnh, trước khi được chọn vào đội tuyển quốc gia và được HLV Vũ Thị Mỹ Hạnh dìu dắt. Cô cho biết mục tiêu trong tương lai sẽ là phá kỷ lục SEA Games do Noeng-ruthai Chaipech giữ với 1,94 m.

Xuân Bình