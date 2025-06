5 cấm kỵ trong rã đông thực phẩm

Việc rã đông tưởng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nếu bạn không nắm được các nguyên tắc cơ bản.

Không rã đông trên mặt bếp

Bạn lấy thịt gà từ ngăn đông, đặt lên mặt bếp và nghĩ tan đá vừa kịp lúc đi làm về nấu. Nhưng cách này cực kỳ nguy hiểm. Bất kỳ thực phẩm nào cũng nên rã đông ở nhiệt độ an toàn. Nếu để thực phẩm ở nhiệt độ phòng quá hai tiếng hoặc trên 4 độ C, vi khuẩn có hại sẽ sinh sôi rất nhanh.

Tuy mất thời gian, nhưng tủ lạnh giúp duy trì nhiệt độ dưới 4 độ C suốt quá trình rã đông - là cách an toàn nhất.

Thịt xay hoặc ức gà cần một ngày. Những miếng lớn như gà tây đông lạnh cần 24 tiếng cho mỗi 2,2 kg. Hãy đặt ở ngăn dưới để tránh nước rỉ làm nhiễm bẩn các thực phẩm khác. Nên có miếng lót lên thực phẩm rã đông.

Thịt xay, hải sản hay thịt gia cầm vẫn ổn khi để trong tủ lạnh 1-2 ngày sau rã đông. Thịt đỏ có thể để 3-5 ngày. Nếu đổi ý, bạn vẫn có thể cho thịt trở lại ngăn đá

Ảnh: Dailymeal

Không rã đông bằng nước nóng

Nhanh chưa chắc đã an toàn. Nước nóng có thể làm thực phẩm vượt ngưỡng an toàn 4 độ C, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và thậm chí khiến thịt bắt đầu chín trước khi bạn muốn.

Vi khuẩn có thể sinh sôi ở bất kỳ nhiệt độ nào từ 4-60 độ C. Trong phạm vi này, chúng có thể tăng gấp đôi số lượng chỉ trong vòng 20 phút. Và chúng đặc biệt phát triển mạnh trong điều kiện ấm áp, ẩm ướt như trong bồn rửa.

Thay vào đó, dùng nước lạnh sẽ rã đông hiệu quả hơn. Ngâm thực phẩm (đóng kín trong túi chống rò rỉ) vào chậu nước và thay nước mỗi 30 phút. Một miếng thịt 0,5 kg có thể rã đông trong khoảng một tiếng. Nhưng nhớ thịt rã đông theo cách này phải nấu ngay, cũng không nên cho lại tủ đá nữa.

Không cho thực phẩm đông vào nồi nấu chậm

Nồi nấu chậm sẽ nấu từ từ và giữ ở một độ ấm vừa phải. Nếu bạn cho thịt đông vào, nó sẽ ở trong "vùng nguy hiểm" quá lâu trước khi chín hẳn.

Thay vào đó bạn có thể dùng nồi áp suất hoặc Instant Pot. Nồi áp suất nấu nhanh, giúp thực phẩm đông không lưu lại lâu trong vùng vi khuẩn sinh sôi. Đây là phương pháp rã đông an toàn, hiệu quả.

Đừng rã đông sáng tạo với những mẹo mạng

Internet có thể bảo bạn rã đông gà trong máy rửa chén hoặc cho ra ngoài hiên vào mùa đông lạnh. Nhưng hãy tỉnh táo. Rã đông sai cách rất dễ gây ngộ độc thực phẩm.

Nếu cần gấp, hãy rã đông trong lò vi sóng. Dù lò vi sóng khiến thịt của bạn không đều, có chỗ bị chín hoặc dai hơn, vẫn sẽ là cứu cánh khi cần gấp. Lưu ý thực phẩm sau khi rã đông bằng lò vi sóng phải nấu ngay.

Rau củ không cần rã đông mà nấu luôn. Ảnh: Dailymeal

Không phải thực phẩm nào cũng cần rã đông

Trên thực tế không cần rã đông bạn vẫn có thể nấu luôn. Hãy đảm bảo thời gian nấu lâu hơn và giữ ở mức nhiệt vừa phải cho thịt chín đều từ ngoài vào trong.

Ví dụ, ức gà bình thường mất 30 phút, nhưng khi nấu thịt còn đông sẽ cần 45-50 phút.

Bảo Nhiên (Theo Webmd)