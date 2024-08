48 sản phẩm vào vòng bình chọn AI Awards 2024

48 sản phẩm/giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho doanh nghiệp và cuộc sống bước vào vòng bình chọn tại AI Awards 2024.

Giải bình chọn Sản phẩm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo 2024 (AI Awards 2024) do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, Báo VnExpress tổ chức với sự phối hợp của Câu lạc bộ Các Khoa - Viện - Trường Công nghệ thông tin -Truyền thông (FISU). Đây là năm thứ hai giải thưởng được tổ chức trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2024 (AI4VN 2024).

AI Awards 2024 dành cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu tại các Viện, trường có sản phẩm, giải pháp, nền tảng ứng dụng công nghệ AI tại Việt Nam. Sau một tháng phát động, cuộc thi nhận được hơn 60 hồ sơ đến từ các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, nhóm nghiên cứu độc lập... Ban tổ chức chọn 48 trong số 70 hồ sơ gửi về cuộc thi để bước vào vòng bình chọn. Giải thưởng năm nay nhiều sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo thể hiện tính sáng tạo trong chăm sóc sức khỏe, giám sát an ninh, an toàn giao thông, hỗ trợ quản lý, điều hành sản xuất của doanh nghiệp.

Ở vòng này, độc giả VnExpress sẽ chọn sản phẩm, giải pháp yêu thích và đánh giá cao, đến hết ngày 15/8. Độc giả được bình chọn cho tất cả sản phẩm/giải pháp/ứng dụng/nền tảng yêu thích. Mỗi sản phẩm/ứng dụng/giải pháp/nền tảng chỉ được bình chọn 01 lần.

Bài có lượng bình chọn cao và được đánh giá bởi Hội đồng giám khảo sẽ bước vào vòng thuyết trình. Điểm chung cuộc sẽ bao gồm 40% bình chọn của độc giả VnExpress và 60% điểm đánh giá của Hội đồng giám khảo. Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo sẽ chọn ra top 5 dự án xuất sắc và trao giải trong Ngày hội AI4VN. Chủ nhân giải thưởng sẽ nhận các lợi ích truyền thông trên Báo VnExpress trị giá 100.000.000 VNĐ, được kết nối tới các đối tác quan tâm để ứng dụng, mở rộng thị trường, kinh doanh sản phẩm.

1. Robot hình người phục vụ đào tạo và tư vấn tuyển sinh

Robot sử dụng trí tuệ nhân tạo được nhóm nghiên cứu Đại học Thủy Lợi huấn luyện với các dữ liệu của nhà trường. Sản phẩm có sự kết hợp liên ngành, nhiều lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cơ điện tử, cơ khí. Robot có thể nói chuyện giao tiếp đồng thời thể hiện được cảm xúc khi nói chuyện.

Tác giả giới thiệu sản phẩm robot hình người. Ảnh: Nhóm nghiên cứu

2. AUTOBIZNET- Nhân hiệu 5.0

Nền tảng Nhân hiệu 5.0 là ứng dụng di động đột phá, tích hợp AI, giúp xây dựng và quản lý thương hiệu cá nhân toàn diện. Với giao diện kéo thả trực quan và thư viện mẫu đa dạng, giúp người dùng dễ dàng tạo hồ sơ trực tuyến ấn tượng, bao gồm trang web cá nhân, CV và portfolio.

3. NxDev

Trợ lý AI "Made by Việt Nam" được thiết kế dành cho các nhà phát triển phần mềm. NxDev được xây dựng dựa trên Nxcode - mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển bởi NTQ Solution. Với cơ sở dữ liệu phong phú và khả năng xử lý thông tin nhanh chóng, NxDev hứa hẹn không chỉ định hình lại phương thức làm việc mà còn góp phần nâng cao hiệu quả triển khai các dự án công nghệ.

4.AllyChat

AllyChat là một nền tảng chatbot tiên tiến sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cung cấp dịch vụ tâm lý trị liệu và coaching cá nhân hóa. Sản phẩm này tận dụng sức mạnh của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tương tác với người dùng một cách tự nhiên và hiệu quả, hỗ trợ họ trong việc quản lý tâm lý và phát triển cá nhân.

5. FPT.IDCheck

Giải pháp do FPT IS nghiên cứu và phát triển trên nền tảng ứng dụng xác thực thẻ căn cước công dân gắn Chip của Bộ Công an, có khả năng chống giả mạo xác thực ở mức tuyệt đối. FPT.IDCheck có thể tháo gỡ toàn diện những rủi ro về giả mạo xác thực trong giao dịch, tiết kiệm lượng lớn chi phí nhân sự và thời gian xử lý giao dịch, tăng khả năng tự động hóa và sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp, tổ chức trong nhiều lĩnh vực kinh tế.

6. Hóa đơn điện tử xăng đầu FPT PetroInvoice

Sử dụng AI tự động bóc tách dữ liệu từ cột bơm bơm xăng dầu, tự động hoàn thiện hóa đơn chuyển cho Cơ quan Thuế. Ứng dụng rộng rãi, linh hoạt, đáp ứng bài toán của xã hội và cơ quan quản lý

Một thao tác trong quản lý hóa đơn xăng dầu FPT PetroInvoice. Ảnh chụp màn hình

7. CodeVista

Công cụ mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới trong việc lập trình, giúp tăng năng suất, tiết kiệm thời gian cho các dự án phần mềm, không chỉ đi sát với nhu cầu đặc thù của các lập trình viên mà còn đảm bảo tuyệt đối bảo mật dữ liệu cho doanh nghiệp, khách hàng.

8. iLAB

iLab là một sản phẩm đột phá được thiết kế để khai thác sức mạnh của phương pháp thiết kế thí nghiệm (DoE) và trí tuệ nhân tạo (AI) để cách mạng hóa quy trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm thông qua việc sử dụng dữ liệu lịch sử và các tài liệu liên quan.

9. Công nghệ đo và tư vấn dinh dưỡng cho cây trồng

Các kỹ sư và chuyên gia môi trường của enfarm đã phát minh ra bộ thiết bị đo dinh dưỡng thông minh enfarm bao gồm: cảm biến nằm trong đất, thiết bị phát sóng và app enfarm (có thể download trên App Store hoặc Google Play). Công nghệ cảm biến cầm tay duy nhất có giá rẻ và bền với độ chính xác tương đương phòng thí nghiệm đạt chuẩn Iso. Công nghệ duy nhất tận dụng AI tạo sinh để tư vấn cụ thể bằng tiếng Việt 24/7 dựa trên dữ liệu từ cảm biến cho nông dân, giúp họ tăng năng suất, giảm chi phí và giảm tác động môi trường.

10. AI - GOV

Sản phẩm dùng generative AI để chatbot có khả năng trò chuyện như con người, ngoài ra các thuật toán do nhóm tự nghiên cứu giúp giảm thiểu halucination và tăng độ chính xác trong câu trả lời của chatbot. Ngoài ra, chatbot cũng có khả năng cập nhật dữ liệu tự động mà không cần phải train trước.

11. AI tư vấn đấu thầu

Phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo Tư Vấn pháp luật về đấu thầu. Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp giải đáp mọi thắc mắc về các văn bản pháp luật về đấu thầu một cách nhanh chóng, tức thì và hoạt động liên tục 24/7.

12. Mã nguồn mở VIA Vietnam Autonomous

Vietnam Autonomous là một dự án nguồn mở được khởi xướng bởi Maker Việt nhằm tạo ra một nền tảng mở về xe tự hành để học sinh, sinh viên và những người đam mê công nghệ và trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra chiếc xe tự hành in 3D cho riêng mình, phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu.

13. WOWCRM - Hệ thống Quản trị quan hệ khách hàng thông minh

Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng ứng dụng AI đầu tiên được phát triển bởi một công ty Việt Nam, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ của ngành BFSI. Với việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất, WOWCRM giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho các doanh nghiệp

14. G-VFX

VFX là sản phẩm tiên phong trong việc ứng dụng Generative AI vào lĩnh vực hiệu ứng hình ảnh (VFX), mang lại sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ nhân tạo và nghệ thuật sáng tạo. Công nghệ này cho phép xử lý và tối ưu hóa các khía cạnh của video một cách tự động và thông minh, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất.

15. Mamibabi - Siêu ứng dụng dành cho mẹ và bé

Mamibabi là Siêu ứng dụng (Super App) về Thai giáo, Chăm sóc thai kỳ, Nuôi dạy con, Giáo dục sớm & Làm cha mẹ, EASY, Luyện ngủ, Ăn dặm với thư viện khóa học và kiến thức Nuôi dạy con lên tới 5,000+ hoạt động, kéo dài từ khi Mang bầu đến khi con 6 tuổi.

Vĩnh Hà