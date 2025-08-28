440 vết súng bắn trên xe chống đạn đầu tiên của VinFast

Hãng xe Việt Nam VinFast giới thiệu Lạc Hồng 900 LX phiên bản Chống đạn tại Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội ngày 28/8. Xe trưng bày bản đã qua kiểm thử tại khu vực ngoài trời của Vingroup ở Sân Tây.

Lạc Hồng 900 LX có hai phiên bản, gồm Chống đạn và Tiêu chuẩn. Ngoài các trang bị như bản Tiêu chuẩn, bản Chống đạn được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau bởi Inkas Armored Vehicle Manufacturing (Canada) - hãng chuyên xe bọc thép có tiếng. Ảnh: VF