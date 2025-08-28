440 vết súng bắn trên xe chống đạn đầu tiên của VinFast

Hãng xe Việt Nam VinFast giới thiệu Lạc Hồng 900 LX phiên bản Chống đạn tại Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội ngày 28/8. Xe trưng bày bản đã qua kiểm thử tại khu vực ngoài trời của Vingroup ở Sân Tây.
Lạc Hồng 900 LX có hai phiên bản, gồm Chống đạn và Tiêu chuẩn. Ngoài các trang bị như bản Tiêu chuẩn, bản Chống đạn được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau bởi Inkas Armored Vehicle Manufacturing (Canada) - hãng chuyên xe bọc thép có tiếng. Ảnh: VF
Những vết đạn bắn kiểm thử trên cánh cửa của xe Lạc Hồng 900 LX bản Chống đạn.
Lạc Hồng 900 LX trang bị gói chống đạn VPAM VR 7 - mức chống đạn cao nhất dành cho xe Nguyên thủ. Xe có khả năng chịu được loại đạn theo chuẩn NATO Ball M80 thường dùng cho súng trường M14, AK-47, kích thước 7,62 x 51 (mm) và lựu đạn DM51.
Xe đã trải qua quá trình kiểm thử tại trung tâm Beschussamt Ulm (đơn vị kiểm thử tại Đức) với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc.
Vết đạn bắn kiểm thử trên kính chống đạn. Hãng Inkas bắn thử ở góc 90 độ và các góc khác nhau tùy theo khu vực kiểm tra.
Lạc Hồng 900 LX bản Chống đạn sở hữu chiều dài x rộng x cao là 5.342 x 2.254 x 1.697 mm, trong khi kích thước của VF 9 tiêu chuẩn là 5.118 x 2.254 x 1.696 mm. Chiều dài cơ sở bản Chống đạn 3.349 mm, dài hơn 199 mm so với VF 9. Ảnh: Anh Tú
Vết lõm ở gầm xe do kiểm thử nổ mìn và lựu đạn DM51. Ngoài gầm, vị trí nổ mìn kiểm thử cả trên nóc xe.
Trọng lượng của Lạc Hồng 900 LX bản Chống đạn là 5.049 kg, nặng hơn 2.014 kg so với bản Tiêu chuẩn.
Bản Chống đạn vẫn dùng hai môtơ nhưng nâng công suất tổng lên 455 mã lực, quãng đường di chuyển mỗi lần sạc 450 km. Bản tiêu chuẩn có các thông số kỹ thuật tương tự bản Plus của VF 9, với hai môtơ 150 kW ở mỗi trục, cho tổng công suất 300 kW (402 mã lực), mô-men xoắn cực đại 620 Nm, dung lượng pin 123 kWh, quãng đường di chuyển 595 km. Ảnh: Lương Dũng
La-zăng là loại 19 inch thay vì loại 21 inch như bản tiêu chuẩn.
Xe trang bị lốp run-flat của hãng Falken (Nhật Bản), kích thước 275/55R19 với khả năng di chuyển 80-100 km kể từ khi bị xịt. Xe có thể lắp thêm những thiết bị chuyên dụng như hệ thống oxy hỗ trợ cấp dưỡng khí, hệ thống cứu hỏa tích hợp, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo, còi hú... tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng.
Lạc Hồng 900 LX Chống đạn là phiên bản đặc biệt, sản xuất giới hạn. Ngoài bản Chống đạn, xe còn có bản Tiêu chuẩn. VinFast giành lô xe Lạc Hồng 900 LX xuất xưởng đầu tiên bàn giao cho Bộ Ngoại giao, để chuyên chở các nguyên thủ nước ngoài. Hiện hãng xe Việt đã bàn giao hai xe chống đạn và 10 xe tiêu chuẩn. Bản Chống đạn nặng 5.049 kg, trong khi bản Tiêu chuẩn chỉ 3.035 kg.
Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra ngày 28/8 - 5/9/2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.
