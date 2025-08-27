43 khối diễu binh, khí tài tiến về Ba Đình sơ duyệt

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc tập luyện trên Quảng trường Ba Đình. Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước diễn ra lúc 20h hôm nay, với hơn 16.300 quân nhân thuộc 43 khối đi, 18 khối đứng; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an, cùng lực lượng quân đội Nga, Lào, Campuchia. Ảnh: Đức Đồng
Đoàn quân đội Hoàng gia Campuchia và quân đội Lào diễu hành trên quảng trường Ba Đình. Hai lực lượng có mặt tại Hà Nội hơn 10 ngày trước theo lời mời của Bộ Quốc phòng để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: Đức Đồng
Các khối công an tiến vào quảng trường Ba Đình, ổn định đội hình trước giờ sơ duyệt. Ảnh: Đức Đồng
16h40, dàn xe tăng T-54 cùng các phiên bản cải tiến T-54B, T-55 di chuyển trên đường Thanh Niên, tiến về quảng trường Ba Đình. Những "pháo đài thép" này do kíp 4 người vận hành, trang bị pháo và súng máy phòng không. Ảnh: Thanh Hằng
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 của lực lượng Tăng thiết giáp di chuyển trên đường Nguyễn Tri Phương. Đây là tổ hợp vũ khí hiện đại, kíp ba người (trưởng xe, lái xe, pháo thủ) và có thể chở thêm 8 bộ binh, với khả năng đột kích tiêu diệt mục tiêu quan trọng của đối phương. Ảnh: Thanh Tùng
Dẫn đầu đoàn xe tăng chủ lực là T-54B cải tiến số hiệu 565, di chuyển trên đường Nguyễn Tri Phương hướng về điểm tập kết. Hai bên đường, hàng trăm người dân vẫy chào, hò reo khi đoàn xe đi qua. Ảnh: Thanh Tùng
Chiến sĩ Tăng thiết giáp tất bật chuẩn bị cho buổi sơ duyệt. Đây là binh chủng chiến đấu, lực lượng đột kích quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam, được hình thành từ năm 1959 với Trung đoàn Xe tăng 202 – trung đoàn xe tăng đầu tiên. Từ đó, lực lượng phát triển thành nhiều trung đoàn, tiểu đoàn và tham gia nhiều chiến dịch, trận đánh trên chiến trường miền Nam. Ảnh: Thanh Tùng
16h, khối tên lửa đạn đạo, tên lửa đối đất, xe pháo quân sự bánh lốp và xe đặc chủng rời đường đua F1 Mỹ Đình tiến về quảng trường Ba Đình. Hai bên đường, hàng trăm người dân reo hò mỗi khi đoàn xe khí tài đi qua. Trong ảnh là kíp tên lửa đạn đạo Scud-B. Ảnh: Phạm Chiểu
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT, do Viettel nghiên cứu và cải tiến, di chuyển về quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Chiểu
Gần 4 tiếng trước giờ sơ duyệt, đoàn xe chở quân nhân tiến về Ba Đình trong sự chào đón của biển người. Trong ảnh, nữ chiến sĩ Biệt động tạo hình trái tim đáp lại tình cảm của người dân. Ảnh: Tùng Đình
Thượng tá Nguyễn Thành Luân, giáo viên phụ trách khối Chiến sĩ Phòng hóa, mang theo băng-đô cờ đỏ sao vàng tặng người dân dọc tuyến diễu binh. Ảnh: Tùng Đinh
Quân nhân khối Danh dự ba quân chủng chào người dân ven đường. Ảnh: Tùng Đinh
Trên khán đài quanh quảng trường, hàng nghìn người có mặt để chờ xem buổi lễ. Ảnh: Đức Đồng
Nhóm phóng viên