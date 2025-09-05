4 nguyên nhân khiến du khách bị lạc trên núi Cô Tiên

Khánh HòaDu khách leo núi Cô Tiên ở Nha Trang thường bị lạc do đi vào ban đêm, không am hiểu địa hình dẫn đến kiệt sức, hoảng loạn mất phương hướng.

Thời gian qua, nhiều du khách, cả người địa phương lẫn nước ngoài, đã đi lạc, kiệt sức trên núi Cô Tiên, phải gọi lực lượng chức năng hỗ trợ. Hầu hết lần đầu leo núi hoặc đi vào buổi chiều, sau đó bị lạc trong lúc đi xuống vào buổi tối.

Anh Phạm Vũ Thanh An, giáo viên trường THCS Võ Văn Ký - người có nhiều năm leo núi Cô Tiên cho biết núi không quá cao, phần lớn là rừng lá thấp, đường đi độc đạo, phù hợp với nhiều người dân và du khách.

Tuy nhiên, anh cho rằng các trường hợp đi lạc gần đây phần lớn là do bất cẩn, không tìm hiểu về địa hình ngọn núi trước lúc trải nghiệm, không trang bị đủ các dụng cụ phù hợp với leo núi như nước uống, thức ăn, giày, gậy leo núi. Ngoài ra, khách cũng không biết phân bổ sức trong quá trình leo, khiến mất sức nhanh, dễ hoảng loạn nên lạc đường.

Núi Cô Tiên tại phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Bùi Toàn

Một lý do khác là du khách không chọn người có kinh nghiệm đi cùng, leo núi tự phát, tự trải nghiệm vào ban đêm, khi địa hình núi trông "tương đối giống nhau", cây cối phủ lên đường mòn khiến khách dễ đi nhầm đường.

Anh An gợi ý trong trường hợp du khách cảm thấy nhầm lẫn phương hướng, hãy đi theo các cột đèn năng lượng mặt trời cắm tại núi, hoặc xác định ánh sáng hắt lên từ khu vực bến du thuyền ở gần núi Cô Tiên, từ đó men theo nguồn sáng sẽ xuống núi an toàn.

Người dân xuống núi Cô Tiên khi trời tối. Ảnh: Bùi Toàn

Nguyên nhân thứ ba, theo anh Hoàng Anh Dũng, người có kinh nghiệm leo nhiều ngọn núi lớn ở Khánh Hòa, là một số người muốn leo núi Cô Tiên theo cung đường mới, khác với đường mòn ban đầu.

Cuối cùng là nhóm các du khách chủ quan về bản thân, không đánh giá được tình trạng sức khỏe (có các bệnh lý như tăng huyết áp, thể lực yếu,...) nhưng vẫn cố leo, dẫn đến kiệt sức, mất phương hướng.

"Đối với trường hợp bị lạc, không xác định được phương hướng, cách tốt nhất nên tìm một vị trí cao, có sóng điện thoại để liên hệ lực lượng cứu hộ, sau đó ở yên một chỗ chờ người đến hỗ trợ", anh Dũng nói

Theo ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, hiện hoạt động tại khu vực núi Cô Tiên đều tự phát, chưa có tour hay tuyến du lịch, dịch vụ được cấp phép hoạt động.

"Cần tạm dừng việc leo núi Cô Tiên tự phát", ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đề xuất, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách cho đến khi có tour du lịch bài bản, đúng quy định pháp luật; tránh có trường hợp đáng tiếc như sự việc ở núi Hoàng Ngưu Sơn vừa qua.

Núi Cô Tiên nằm ở phường Bắc Nha Trang, cao chừng 400 m, với ba đỉnh liền kề nhau, tựa như dáng thiếu nữ xõa tóc và ngẩng mặt lên trời. Đây là điểm cắm trại lý tưởng với nhiều du khách, từ trên đỉnh có thể nhìn toàn cảnh thành phố biển.

Bùi Toàn