31 máy bay lần đầu hợp luyện trên quảng trường Ba Đình

Biên đội 10 trực thăng bay qua hồ Tây tiến về quảng trường Ba Đình lúc 8h35. Đợt hợp luyện lần hai này, Không quân Việt Nam huy động các dòng trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172... biểu diễn. Ảnh: Giang Huy
Theo phương án bay sáng nay có tổng cộng 31 máy bay các loại, bao gồm 10 trực thăng; 3 chiếc vận tải CASA 295, CASA 212i; 6 chiếc Yak-130, 4 chiếc L-39NG và 8 chiếc SU-30MK2. Ba sân bay được bố trí làm điểm cất, hạ cánh là Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).
Theo sau biên đội trực thăng là ba chiếc CASA vận tải C-295 và C-212i. Trong ảnh là biên đội CASA bay qua Nhà Quốc hội.
Sáng nay, thời tiết tại Hà Nội khoảng 31 độ C, có gió nhẹ, thuận lợi cho việc luyện bay. Ảnh: Tùng Đinh
Biên đội gồm bốn máy bay huấn luyện L-39NG bay qua Quảng trường Ba Đình. Đây là lần đầu tiên các máy bay L-39NG tham gia huấn luyện chuẩn bị cho đại lễ.
Các máy bay này duy trì đội hình bậc thang với cự ly và giãn cách ổn định 20 m, độ chênh cao 5-7 m, tiến vào khu vực khán đài với độ cao từ 250 đến 300 m. Ảnh: Tùng Đinh
Biên đội Su-30MK2 lần đầu bay đội hình 5 chiếc qua Quảng trường Ba Đình.
Dàn tiêm kích này thu hút người dân trong các sự kiện lớn của đất nước, như Triển lãm Quốc phòng quốc tế vào tháng 11/2024 hay lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Ảnh: Phạm Dự
Biên đội trực thăng bay qua cầu Long Biên lúc 10h08. Ảnh: Phạm Chiểu
Tiêm kích luyện bay nhào lộn trên quảng trường Ba Đình. Video: Nhóm phóng viên
Nhóm phóng viên