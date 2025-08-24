31 máy bay lần đầu hợp luyện trên quảng trường Ba Đình

Biên đội 10 trực thăng bay qua hồ Tây tiến về quảng trường Ba Đình lúc 8h35. Đợt hợp luyện lần hai này, Không quân Việt Nam huy động các dòng trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172... biểu diễn. Ảnh: Giang Huy

Theo phương án bay sáng nay có tổng cộng 31 máy bay các loại, bao gồm 10 trực thăng; 3 chiếc vận tải CASA 295, CASA 212i; 6 chiếc Yak-130, 4 chiếc L-39NG và 8 chiếc SU-30MK2. Ba sân bay được bố trí làm điểm cất, hạ cánh là Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).