Trực thăng, CASA luyện bay trên quảng trường Ba Đình

Lúc 10h30, biên đội 10 trực thăng cất cánh từ sân bay Hòa Lạc tiến về trung tâm Hà Nội. Trong video là biên đội trực thăng đi qua hồ Tây, tiến vào nội đô. Video: Huy Mạnh
Biên đội trực thăng bay qua quảng trường Ba Đình - Nhà Quốc hội. Đợt hợp luyện này, Không quân Việt Nam huy động các dòng trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172... biểu diễn.
Thời tiết tại Hà Nội khoảng 25 độ C, trời mù và mát. Trực thăng bay 3 vòng quanh khu vực quảng trường Ba Đình. Ảnh: Ngọc Thành
Trực thăng bay qua quảng trường Ba Đình. Mỗi vòng, trực thăng hạ thấp dần độ cao. Ảnh: Ngọc Linh
Trực thăng bay qua Nhà Quốc hội. Ảnh: Tùng Đinh
Trực thăng bay ngang qua khu vực đài tưởng niệm, gần quảng trường Ba Đình.
Biên đội trực thăng bay qua hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Hằng Dương
Theo kế hoạch, tại lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay để bay chào mừng. Các máy bay sẽ bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).
Ngay khi trực thăng hoàn thành biểu diễn, hai chiếc Casa vận tải có mặt. Casa C-295 có chiều dài hơn 24 m, sải cánh gần 26 m, cao hơn 8,6 m với khả năng chở tối đa lên đến 71 người và hơn 23 tấn hàng...
Nhóm phóng viên