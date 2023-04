30 dự án vào chung kết Sáng kiến Khoa học 2023

30 sản phẩm, giải pháp được sàng lọc bởi Ban giám khảo và nhận được nhiều bình chọn của độc giả tiếp tục bước vào vòng chung kết cuộc thi Sáng kiến Khoa học.

1. Hệ thống bãi đỗ xe thông minh

Dự án của nhóm ICTU-FECT, Khoa Công nghệ điện tử và Truyền thông, Trường Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên, đề xuất phần mềm quản lý hệ thống bãi đỗ xe, ứng dụng đặt chỗ thông minh giúp người dùng chủ động trong việc gửi xe. Sản phẩm dựa trên công nghệ vạn vật kết nối Internet (IoT) và điện toán đám mây, lưu trữ trên dữ liệu lớn Cloud Computing, giúp kiểm soát được số lượng xe trong bãi đỗ.

2. Sản xuất tơ sợi từ lá cây lưỡi hổ để làm tóc giả và một số sản phẩm thủ công thân thiện với môi trường thay thế tơ sợi nilon tổng hợp

Chế tạo tơ sợi tự nhiên từ lá cây lưỡi hổ, Trần Thị Quỳnh (18 tuổi), THPT Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, sử dụng làm tóc giả, có độ bền cao, màu sắc đa dạng, khả năng chịu nhiệt tốt, dễ dàng thay đổi kiểu dáng. Các sợi tơ còn có thể dùng làm chổi cọ trang điểm, dây thừng, sợi đan giỏ, đan lưới...

3. Tủ nuôi trồng nấm thảo dược đông trùng hạ thảo quy mô hộ gia đình

Tủ nuôi trồng nấm thảo dược tự động của Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh, Trường Đại học Công nghiệp TP HCM, kiểm soát được nhiệt độ môi trường nuôi trồng, độ ẩm tương đối, độ sáng, độ tối trong quá trình nuôi và đối lưu được không khí nhằm phù hợp với môi trường sinh trưởng của đông trùng hạ thảo.

4. Sản xuất và mô tả đặc tính của chất hấp thụ sinh học xanh dựa trên các hạt nano từ tính từ lõi ngô đã biến đổi

Từ phế thải lõi ngô, Đỗ Văn Trương (23 tuổi), Tiên Lãng, Hải Phòng đưa ra vật liệu hấp thụ sinh học xanh nhằm loại bỏ Cr(VI) khỏi nước thải công nghiệp. Chất hấp thụ sinh học được phủ bằng các hạt nano từ tính để tăng cường khả năng hấp phụ, có thể tái tạo, rẻ tiền và tiêu thụ năng lượng thấp.

5. Máy làm cỏ thạch

Sản phẩm của tác giả Hoàng Đức Chính, trường THCS Đề Thám, huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ người nông dân rút ngắn thời gian từ 2 đến 3 lần so với việc làm cỏ truyền thống bằng tay, cuốc.

6. Hợp chất Curcumin trên nền vật liệu MOF ứng dụng trong lĩnh vực y sinh

Nhóm nghiên cứu Vật liệu Hóa, Sinh và Môi trường, Đại học Quốc gia TP HCM đưa ra công trình ứng dụng vật liệu nano CUR@MOF trong nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh Alzheimer và độc tố thần kinh gây ra bởi fluoride. Hệ vật liệu hoạt động thông qua quan sát hình ảnh huỳnh quang của vật liệu, sự tương tác giữa các tác nhân kim loại hay hoạt động chuyển hóa của curcumin với các mảng Aβ giúp cho quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh.

7. Hệ thống chăm sóc cây chè ứng dụng công nghệ cao

Dự án đang được triển khai ứng dụng cho mô hình chăm sóc chè tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, do Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên và Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên triển khai.

8. Ứng dụng hỗ trợ chăm sóc y tế cộng đồng và chia sẻ - Healcare Network

Nhóm nghiên cứu từ Đại học FPT, Đại học Cần Thơ, Đại học Quốc tế, ĐHQG TP HCM phát triển ứng dụng nhằm hỗ trợ người dân, đặc biệt là dân nghèo có cơ hội được cứu chữa nhanh chóng hơn, tận dụng sự phổ biến của xu thế chuyển đổi số tại Việt Nam trong quá trình xây dựng hệ thống.

9. Thiết bị dẫn đường phẫu thuật cá thể hóa trong mổ thay khớp gối toàn phần

Nghiên cứu do nhóm 3D LAB VINUNI, Trung tâm công nghệ 3D trong Y học - Đại học VinUni phát triển, theo đó sẽ dựa vào PSI để đặt các khay cắt xương trong mổ như mong muốn, từ đó có thể giúp cải thiện độ chính xác vị trí đặt khớp nhân tạo. Nhóm đã tính toán và in 3D tạo ra PSI, kết hợp lên kế hoạch phẫu thuật cụ thể từ trước cho từng bệnh nhân với tổng số 35 ca thay khớp gối toàn phần ứng dụng công nghệ in 3D thiết bị dẫn đường phẫu thuật cá thể hóa dựa trên trục cơ học của bệnh nhân.

Thiết bị dẫn đường phẫu thuật cá thể hóa trong mổ thay khớp gối toàn phần. Ảnh: Trung tâm công nghệ 3D trong Y học, Đại học VinUni

10. Hệ thống xử lý nước thải mới cho trang trại nuôi tôm

Hệ thống này có khả năng lọc nước thải với cường độ cao để giảm thiểu chất rắn lơ lửng, đảm bảo chất lượng nước trong ao tôm và tiết kiệm năng lượng. Dự án do Trường Bách khoa, Trường Đại học Cần Thơ phát triển.

11. Thiết bị báo cháy

Sản phẩm giúp báo kịp thời những thông tin về vụ cháy, có thể hoạt động ngay khi mất điện, do nhóm học sinh trường THCS thị trấn Mường Chà, Điện Biên đề xuất.

12. Thiết bị phòng chống, khắc phục tai nạn rò rỉ khí gas

Sản phẩm của tác giả Vi Hùng Sơn, đến từ Lạng Sơn, nhằm phát hiện khí gas: tự động gọi điện, kêu còi cảnh báo và đóng nguồn gas triệt để khi phát hiện rò rỉ khí gas và phát hiện người dùng quên tắt bếp

13. Thiết bị phun thuốc bảo vệ thực vật bằng hệ thống cáp treo di động

Sản phẩm của tác giả Đinh Văn Trung là thiết bị dùng để phun thuốc bảo vệ thực vật bằng hệ thống cáp treo nhằm bảo vệ sức khỏe cho con người và phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp, công nghiệp.

14. TIR lens mới cho đèn LED công suất cao với giá thành thấp và chiếu sáng đồng đều

Công nghệ TIR lens mới giúp tăng đồng dạng màu ánh sáng trắng, nghĩa là lens mới có thể phân bố lại bức xạ ánh sáng xanh và bức xạ ánh sáng vàng, từ đó nâng cao chất lượng màu ánh sáng trắng. Nhóm nhà khoa học từ Khoa Điện-Điện tử, trường Đại học Tôn Đức Thắng đã nghiên cứu thay đổi sự phân bố đèn; khảo sát sự thay đổi màu sắc; hoặc độ rọi của đèn nhằm tăng hiệu quả chiếu sáng và giảm chi phí vận hành, giúp sử dụng đơn giản và áp dụng rộng rãi. Sáng kiến TIR lens mới nhận được Bằng sáng chế USPTO (Mỹ).

15. Máy gieo, thả hạt đa năng sử dụng nguồn năng lượng mặt trời

Sản phẩm giúp giảm nhân công lao động, chi phí cho nhiều loại máy móc nâng cao năng suất cây trồng, do tác giả Bùi Minh Tú phát triển.

Xem tiếp

Như Quỳnh