23 binh sĩ Venezuela thiệt mạng khi Mỹ bắt Tổng thống Maduro

Quân đội Venezuela lần đầu công bố thương vong, cho biết 23 binh sĩ nước này thiệt mạng khi Mỹ mở chiến dịch bắt Tổng thống Maduro.

"Những người con trai và con gái của đất nước đã ngã xuống một cách anh dũng trong cuộc kháng cự kiên cường để bảo vệ trật tự hiến định, hòa bình và chủ quyền của đất nước trước cuộc tấn công do những tên lính đánh thuê phục vụ ngoại bang và các thế lực gây bất ổn lên kế hoạch", quân đội Venezuela viết trong tuyên bố ngày 6/1.

Tuyên bố nhấn mạnh đây không phải là một thất bại mà là sự hy sinh, đồng thời khẳng định sẽ "tiếp tục nỗ lực giải cứu tổng thống hợp pháp", triệt phá các nhóm bị coi là khủng bố hoạt động từ bên ngoài và ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn.

Tổ hợp phòng không được cho là Buk-M2E bị phá hủy tại căn cứ không quân La Carlota, Caracas, Venezuela ngày 3/1. Ảnh: Reuters

Giới chức Venezuela tới nay chưa công bố số liệu chính thức về tổng thương vong lực lượng an ninh và dân thường. Một quan chức Venezuela giấu tên nói rằng chiến dịch của Mỹ khiến ít nhất 80 người chết.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez ngày 4/1 nói phần lớn thành viên đội cận vệ của ông Maduro thiệt mạng.

Cuba ngày 6/1 đã công bố danh tính 32 công dân thiệt mạng tại Venezuela. Những người này khi đó đang làm nhiệm vụ cho quân đội và Bộ Nội vụ Cuba theo đề nghị của Venezuela. "Họ ngã xuống khi kháng cự quyết liệt và chiến đấu trực tiếp với những kẻ tấn công hoặc do các đợt không kích vào cơ sở bảo vệ", chính phủ Cuba thông báo.

Các địa điểm bị Mỹ tập kích ngày 3/1. Đồ họa: CNN

Tổng thống Maduro cùng vợ Cilia Flores bị bắt trong chiến dịch đột kích của Mỹ tại Caracas rạng sáng 3/1 rồi bị đưa đến New York. Chiến dịch của Mỹ đã vấp chỉ trích mạnh mẽ từ Liên Hợp Quốc và nhiều nước trên thế giới.

Ông Maduro, bà Flores ngày 5/1 trình diện tòa án liên bang ở New York để nghe cáo trạng và đều bác bỏ các tội danh mà công tố viên Mỹ đưa ra. Phiên điều trần kết thúc sau khoảng 30 phút, ông Maduro và vợ hiện bị giam tại nhà tù ở Brooklyn. Thẩm phán chủ tọa cho biết phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra ngày 17/3.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, CNN, Granma)