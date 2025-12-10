20% người Ukraine sẽ bỏ phiếu cho ông Zelensky nếu bầu cử diễn ra

Khảo sát mới nhất tại Ukraine cho thấy ông Zelensky nhận được sự ủng hộ của khoảng 20% cử tri trong bầu cử tổng thống, nhưng vẫn là ứng viên sáng giá nhất.

Kết quả khảo sát được hãng Info Sapiens, trụ sở tại Kiev, công bố ngày 9/12 cho thấy 20,3% trong số 1.000 người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Volodymyr Zelensky nếu cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào thời điểm này.

Khảo sát được thực hiện trong giai đoạn 13-28/11, chỉ vài ngày sau bê bối tham nhũng trong ngành năng lượng khiến nhiều đồng minh và quan chức cấp cao dưới quyền ông Zelensky bị cáo buộc liên quan. Hồi tháng 10, trước khi vụ án được phơi bày, mức độ ủng hộ dành cho ông là 24,3%.

Dù vậy, ông Zelensky vẫn được coi là ứng viên tiềm năng nhất. Cựu tổng tư lệnh Valerii Zaluzhnyi, hiện là đại sứ Ukraine tại Anh, đứng thứ hai với 19,1% người ủng hộ, tăng 3 điểm phần trăm so với khảo sát tháng 10. Trùm tình báo quân đội Kyrylo Budanov xếp thứ ba với 5,1% ủng hộ.

Khoảng 23,6% người tham gia khảo sát thừa nhận nói họ chưa quyết định sẽ ủng hộ ai hoặc từ chối tiết lộ ứng viên mình sẽ bỏ phiếu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu từ thủ đô Kiev ngày 21/11. Ảnh: AP

Đối với kịch bản Ukraine tổ chức bầu cử quốc hội ngay lúc này, khoảng 21,8% cử tri cho biết họ sẽ chọn một đảng do ông Zaluzhnyi lãnh đạo, dù cựu tư lệnh Ukraine chưa thành lập đảng chính trị nào. Trong khi đó, đảng Công bộc của Nhân dân, do ông Zelensky thành lập, chỉ nhận được 11,5% ủng hộ.

Cả Zaluzhnyi và Budanov đều chưa từng tuyên bố ý định bước vào chính trường, song vẫn được xem là ứng viên tổng thống tiềm năng.

Khi lên nắm quyền sau cuộc bầu cử năm 2019, Tổng thống Zelensky có mức tín nhiệm lên đến 80%, trước khi giảm còn 37% vào tháng 2/2022, ngay trước khi chiến sự bùng phát. Sau khi cuộc chiến Nga - Ukraine nổ ra, con số này tăng vọt lên 90%.

Một khảo sát của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) giữa năm nay cho thấy 60% người Ukraine tin tưởng ông Zelensky, trong khi 35% không tin tưởng. Tuy nhiên, chỉ 25% cho rằng ông nên tiếp tục tại vị sau khi chiến sự kết thúc.

Theo hiến pháp Ukraine, bầu cử chỉ có thể được tổ chức sau khi chấm dứt thiết quân luật, vốn được ban hành từ đầu cuộc xung đột năm 2022 và được gia hạn nhiều lần. Hồi tháng 9, ông Zelensky nói ông để ngỏ khả năng không tái tranh cử sau chiến tranh.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 9/12 với Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định đã đến lúc Ukraine tổ chức bầu cử và cho rằng ông Zelensky "vẫn có thể thắng".

Tổng thống Zelensky sau đó bình luận với tờ La Repubblica của Italy rằng mình luôn sẵn sàng tổ chức bầu cử. "Không dừng lại ở đó. Xin được nói thẳng, tôi còn muốn nước Mỹ giúp tôi tổ chức. Trong vòng 60-90 ngày nữa, Ukraine sẽ sẵn sàng cho bầu cử. Tôi đã có sẵn quyết tâm và sự chuẩn bị cho sự kiện này", ông nói.

Tổng thống Ukraine thông báo đã yêu cầu các nghị sĩ trong đảng chuẩn bị dự thảo luật cho phép tổ chức bầu cử giữa xung đột, với điều kiện Mỹ và châu Âu cung cấp bảo đảm an ninh. Ông Zelensky muốn xây dựng văn kiện riêng về các bảo đảm an ninh giữa Ukraine với Mỹ và châu Âu, song song với kế hoạch hòa bình với Nga mà các bên đang thảo luận.

Thanh Danh (Theo Kyiv Independent, Kyiv Post, Washington Post)