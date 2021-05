20 lãnh đạo công nghệ trẻ xuất sắc

20 nhân vật xuất sắc của chương trình Bình chọn 10 Lãnh đạo công nghệ trẻ đang đóng góp vào nhiều lĩnh vực của cuộc sống, từ giáo dục, y tế đến chuyển đổi số.

Sau hai tuần tổ chức, chương trình Bình chọn 10 Lãnh đạo công nghệ trẻ 2021 của VnExpress đã chọn được 20 ứng viên xuất sắc trong số 91 hồ sơ ban đầu để vào vòng Phỏng vấn. Danh sách được chọn dựa trên điểm sơ loại hồ sơ của Ban giám khảo và lượt "vote" của độc giả.

Theo ông Vũ Anh Tú - CTO của tập đoàn FPT, thành viên Ban giám khảo, hồ sơ trong Top 20 rất phong phú, có người đến từ startup, có người đang làm việc tại các công ty lớn với bề dày kinh nghiệm. "Nhiều lãnh đạo công nghệ trẻ đang thử sức ở những lĩnh vực có thể đóng góp lớn cho cộng đồng, như Y tế, Giáo dục. Đây là những lĩnh vực thực sự khó, có nhiều cơ hội và thách thức, nhưng các bạn đã rất tâm huyết để giải quyết những vấn đề xã hội cần", ông Tú nhận xét.

Dưới đây là danh sách 20 ứng viên xuất sắc sẽ vào vòng Phỏng vấn, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5.

Nguyễn Trí Dũng - Co-founder & CTO Fabbi

Nguyễn Trí Dũng sinh năm 1989, là đồng sáng lập kiêm CTO của Fabbi, đồng thời là CEO của Fabbi AI - đơn vị chuyên về AI & Computer Vision. Trước khi về Fabbi với vị trí giám đốc công nghệ, anh từng làm việc tại nhiều công ty công nghệ lớn của Nhật Bản như Kayac, DeNA.

Dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Trí Dũng, đội ngũ 250 kỹ sư của Fabbi đã xây dựng, đề xuất và triển khai các giải pháp toàn diện cho nhiều khách hàng trong nước và Nhật Bản. Tháng 4/2021, dự án Fvision - nhận diện khuôn mặt do Dũng dẫn dắt đã nhận giải Sao Khuê 2021.

Phạm Tiến Hùng - Co-founder & CTO Eureka Robotics

Phạm Tiến Hùng, sinh năm 1992, là đồng sáng lập và CTO tại Eureka Robotics, startup công nghệ chuyên phát triển các giải pháp về Robotics và AI cho các ngành công nghiệp sản xuất. Robot của Eureka Robotics tích hợp những công nghệ hàng đầu, như bộ xử lý hình ảnh thông minh, khả năng tự tìm đường và điều khiển tối ưu hoá. Các sản phẩm của công ty đã được đưa vào dây chuyền sản xuất tại Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản.

Trước khi khởi nghiệp với Eureka Robotics, Hùng bảo vệ bằng Tiến sĩ ở Đại Học Kỹ Thuật Nanyang (NTU), Singapore. Trong thời gian nghiên cứu Tiến sĩ, Hùng là tác giả của nhiều bài báo khoa học ở các tạp chí và hội nghị kỹ thuật hàng đầu trên thế giới như IEEE Transactions on Robotics hay International Conference on Robotics and Automation (ICRA).

Phạm Nam Long - Co-founder & CTO Abivi

Phạm Nam Long, sinh năm 1989, là nhà sáng lập kiêm CEO công ty Abivin, chuyên cung cấp giải pháp tối ưu chuỗi cung ứng trong nhiều lĩnh vực. Trước khi về Việt Nam khởi nghiệp, Nam Long từng là kỹ sư của Google. Anh cũng dẫn dắt Abivin trở thành startup thuần Việt đầu tiên vô địch đấu trường khởi nghiệp - Startup World Cup tại Thung lũng Silicon.

Trong vai trò kiến trúc sư trưởng, Nam Long đề xuất dây dựng nền tảng AI để quản lý và tối ưu chuỗi giá trị doanh nghiệp. Abivin đã triển khai thành công hơn 45 dự án, tối ưu hoá chuỗi cung ứng cho nhiều khách hàng trong nước và các tập đoàn đa quốc gia quốc tế. Nền tảng Abivin vRoute do Long phát triển đang xử lý hơn 70.000 chuyến hàng container và 500.000 đơn hàng giao mỗi tháng.

Nguyễn Thượng Tường Minh - Giám đốc phát triển FPT.A

Nguyễn Thường Tường Minh, sinh năm 1987, là Giám đốc phát triển FPT.AI - một trong những nền tảng trí tuệ nhân tạo đầu tiên của Việt Nam. Minh phụ trách phát triển những giải pháp dựa trên Nền tảng trí tuệ nhân tạo, như Hội thoại thông minh đa ngôn ngữ (Chatbot), giải pháp Trợ lý ảo tổng đài tiếng Việt (Voicebot), Nhận diện và trích xuất thông tin từ ảnh chụp tự động (OCR), Định danh khách hàng trực tuyến (eKYC)...

Các giải pháp này đang được ứng dụng tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam và thế giới, trong đó, gần 40 doanh nghiệp nằm trong Top 100 các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, như Vietnam Airlines, SSI, Honda, AIA... Đồng thời, nền tảng FPT.AI cũng được hơn 50.000 lập trình viên sử dụng thường xuyên, với hơn 200 triệu sử dụng mỗi năm, mang lại giá trị cho hơn 11 triệu người dùng cuối.

Nền tảng cũng đạt nhiều giải thưởng, như Top10 Sao Khuê, Top nền tảng số xuất sắc nhất Việt Nam do Bộ Thông tin Truyền Thông trao tặng, đứng Top 1 cuộc thi về Trí tuệ Nhân tạo tại Nhật Bản.

Nguyễn Anh Tài - Co-founder & CTO eDoctor

Nguyễn Anh Tài, sinh năm 1991 là đồng sáng lập kiêm CTO eDoctor - nền tảng kết nối trực tiếp người dùng với bác sĩ. Anh phụ trách phát triển sản phẩm, vận hành hệ thống, nghiên cứu và áp dụng triển khai công nghệ mới, thực hiện tối ưu hóa chi phí liên quan khi vận hành hệ thống sản phẩm của nền tảng.

Trước đó, Tài từng phát triển các thành phần mở rộng cho hệ thống thương mại điện tử của khách hàng trên nền tảng Magento - website bán quần áo lớn của Australia. Anh cũng là người thiết kế thành phần dựng hình ảnh 3D cho khách hàng lựa chọn/xem trước khi lựa chọn mua bánh kem online trên nền tảng Magento.

Nguyễn Chí Thanh - Trưởng ngành Công nghệ dữ liệu lớn của Viettel Group

Nguyễn Chí Thanh sinh năm 1994, là Trưởng ngành trẻ nhất tập đoàn Viettel. Thanh trực tiếp xây dựng và thiết kế nhiều hệ thống ứng dụng Big Data và Phân tích dữ liệu lớn (PTDL) phục vụ hơn 100 triệu khách hàng của Viettel trên toàn cầu, giúp tiết kiệm hàng triệu USD. Các chương trình PTDL giúp tăng trải nghiệm khách hàng, tối ưu chi phí và doanh thu tăng thêm hàng trăm tỷ mỗi tháng.

Nhiều sản phẩm trong số đó đã đạt các giải thưởng cao trong và ngoài nước, như Make in Vietnam 2020, giải bạc IT World Award 2018, giải thưởng Sao Khuê 2018.

Nguyễn Chí Thanh còn là Đồng sáng lập Cộng đồng Big Data Việt Nam với hơn 12.000 thành viên. Đây là nơi anh và những người yêu thích công nghệ có thể chia sẻ niềm đam mê và lan tỏa kiến thức cho những người yêu thích công nghệ Dữ liệu lớn tại Việt Nam.

Trần Thị Hồng Vân - Giám đốc điều hành AvePoint Việt Nam

Trần Thị Hồng Vân sinh năm 1991 đang là Giám đốc Điều hành công ty AvePoint Global tại Việt Nam. Hồng Vân từng theo học Thạc sỹ ngành Analytics tại đại học NTU, Singapore, chuyên ngành AI. Cô từng tham gia vào nhiều dự án với với Ngân hàng trung ương Singapore, ban phát triển kinh tế Singapore, sân bay Changi... sau đó trở thành Giám đốc điều hành, Giám đốc đại điện công ty công nghệ Avepoint Việt Nam.

Năm 2020, Hồng Vân nằm trong danh sách Top 3 nhân viên xuất sắc nhất khu vực châu Á - Thái bình Dương của công ty và nằm trong danh sách AvePoint Women Leader, được bình chọn là Employee Spotlight của toàn tập đoàn kỳ lân công nghệ AvePoint.

Cao Văn Việt - Giám đốc sản phẩm FPT Software

Cao Văn Việt sinh năm 1988 đang là Giám đốc sản phẩm tại FPT Software. Anh là cha đẻ của CodeLearn - nền tảng học lập trình với 200.000 người dùng tại 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Cuối năm 2019, số người dùng CodeLearn lên hơn 40.000. Cũng trong năm, CodeLearn tổ chức cuộc thi lập trình CodeWar cho 3.000 sinh viên công nghệ và trở thành sân chơi lập trình lớn nhất cho đối tượng này tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm của hàng trăm nghìn sinh viên trên toàn quốc. Anh cũng hướng đến đối tượng là học sinh cấp 2-3, ở nhiều cuộc thi vùng miền, với 300 học sinh tham gia.

Hoàng Trung Thiên Vương - Co-founder & CMO Base.vn

Hoàng trung Thiên Vương, sinh năm 1991 là đồng sáng lập kiêm CMO của Base.vn - nền tảng quản trị doanh nghiệp đang có hơn 50 ứng dụng cho khoảng 5.000 khách hàng trải dài trên nhiều lĩnh vực, từ ngân hàng, bất động sản đến hàng không.

Trước khi khởi nghiệp cùng Base.vn, Vương từng đảm nhận vị trí CTO tại Wings Vietnam, CTO tại VPN Technology Solutions và thực hiện các dự án công nghệ với các doanh nghiệp như FPT Software, Vietjet Air, Honda, Abbott...

Anh cũng tham gia vào các dự án công nghệ lõi quan trọng trong nền tảng của Base, như Communication Platform, Customer Data Platform, Automation Bot.. Hiện tại, anh thực hiện dự án kết nối với các ứng dụng đến từ các bên thứ 3 để tích hợp trên hệ sinh thái của Base, mang lại giá trị cộng hưởng và trải nghiệm làm việc tối ưu hơn đối với khách hàng.

Nguyễn Quốc Việt - CTO Fado Việt Nam

Nguyễn Quốc Việt từng tham gia nhiều dự án nghiên cứu từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Anh gia nhập Fado Việt Nam khi còn là sinh viên, tạo ra giải pháp giúp cá nhân, doanh nghiệp Việt giao thương trực tiếp với thế giới đơn giản hơn qua thương mại điện tử và hiện đã mở rộng kinh doanh tại Cambodia, Indonesia, Mỹ, Đức, Nhật.

Trước đó, Việt từng là CTO tại Kubertu, công ty bảo mật được thành lập tại Estonia, chuyên về các giải pháp an toàn cho blockchain, Smart Contract và bảo mật thông tin cho doanh nghiệp. Anh cũng có kinh nghiệm làm việc trong nhiều công ty, tổ chức quốc tế, như Kỹ sư hệ thống tại Bioturing, công ty về tin sinh học, được thành lập tại San Diego, California. Kỹ sư bảo mật tại Infinity Blockchain Labs...

Năm 2020, Việt cùng đồng đội triển khai dự án ứng dụng blockchain cho Fado.vn, giúp các thông tin giao dịch, trao đổi được minh bạch, đảm bảo tối đa quyền lợi người mua và nghĩa vụ người bán. Hiện Fado.vn có hơn 5 tỷ sản phẩm và thuộc Top 5 sàn thương mại điện tử có lượng truy cập lớn nhất Việt Nam.

