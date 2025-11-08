20 hồ thủy điện xả lũ

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, 20 hồ thủy điện ở Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ như Sông Ba Hạ, Srêpốk 3, Trị An... xả tràn để điều tiết lũ.

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đến sáng 8/11 có 20 hồ thuỷ điện đang thực hiện xả tràn để điều tiết cắt, giảm lũ cho hạ du, bảo đảm dung tích phòng lũ.

Các hồ thực hiện xả tràn là A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2, Sông Ba Hạ, Hàm Thuận, An Khê, Sê San 3A, Sê San 4, Pleikrông, Sê San 3, Ialy, Buôn Tua Srah, Srêpốk 3, Buôn Kuốp, Đơn Dương, Đồng Nai 4, Đồng Nai 3, Thác Mơ, Trị An.

Các hồ chứa điều tiết lũ trên lưu vực sông Ba (Đắk Lắk). Đồ hoạ: Hoàng Khánh

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, các hồ đang đầy nước, do đó việc xả tràn là bắt buộc để đảm bảo an toàn hồ, giảm lưu lượng nước dồn về hạ du quá nhanh, hạn chế ngập lụt. Việc xả tràn được giám sát và thông báo trước.

Theo thông tin vận hành hồ chứa của EVN, đến 10h hôm nay, các hồ ở miền Trung như A Vương, Sông Bung, Sông Tranh, Sông Ba Hạ đang xả mạnh nhất do ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Hồ Thủy điện Sông Ba Hạ dung tích hơn 350 triệu m3 thuộc dự án Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, lưu vực sông Ba. Khu vực hạ lưu của sông Ba là các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Phú Hòa và thành phố Tuy Hòa của Phú Yên (cũ) nay là Đăk Lăk. Đây là hồ đang xả mạnh để hạ mực nước, giảm áp lực đập. Hồ đang mở 12 cửa xả mặt kết hợp xả cửa máy với tổng lưu lượng 4430m3/s.

Khu vực Tây Nguyên, các hồ Sê San 3, Sê San 4, Ialy, Buôn Kuốp, Srêpốk 3 có dung tích lớn, xả điều tiết nhẹ hoặc qua phát điện để giảm dần mực nước.

Thủy điện Đăk Mi 4 vận hành xả lũ tháng 10/2021. Ảnh: Đắc Thành

Tại miền Nam, Trị An là hồ lớn nhất trong nhóm 20 hồ xả tràn. Hồ thủy điện Trị An nằm trên sông Đồng Nai có diện tích mặt nước hơn 320 km², dung tích chứa khoảng 2,7 tỷ m³, vừa phát điện, vừa điều tiết nguồn nước và giảm lũ cho vùng hạ lưu sông Đồng Nai – TP HCM. Hiện, lưu lượng nước về hồ là 1580m3/s, hồ đang mở một cửa xả kết hợp xả qua cửa máy với tổng lượng nước 802m3/s.

Ngoài ra, về tình hình cấp điện, EVN cho biết Tổng công ty Điện lực miền Trung và các đơn vị đã khôi phục cung cấp điện được cho gần 1,13 triệu khách hàng trên tổng số 1,65 triệu hộ sử dụng điện ở 6 tỉnh, thành phố bị mất điện do ảnh hưởng bão số 13 (đạt tỷ lệ trên 68%).

Kalmaegi - cơn bão mạnh hiếm gặp trong tháng 11 - đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk tối 6/11, gây gió giật cấp 15, mưa lớn, mất điện diện rộng và nhiều thiệt hại về hạ tầng. Sau hơn 5 giờ quần thảo với sức gió có lúc cấp 13, bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng cho Đăk Lăk, Gia Lai. Tính đến sáng nay, các địa phương ghi nhận 5 người chết, 2.600 nhà hư hỏng, nhiều tàu bè bị chìm, nguy cơ sạt lở, lũ lụt diện rộng.

Lê Tuyết