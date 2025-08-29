120 quân nhân Trung Quốc đến Hà Nội dự diễu binh

Hơn 12h, máy bay vận tải hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Cán bộ, chiến sĩ Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc di chuyển theo luồng khách VIP A.
Đoàn lấy hành lý, quân tư trang trước khi ra xe. Bộ Quốc phòng cho hay đã mời bốn đoàn quân nhân nước ngoài gồm Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia. Ba đoàn Nga, Lào, Campuchia sang vào các ngày 15-20/8, tham gia hai buổi hợp luyện và một buổi sơ duyệt tại quảng trường Ba Đình.
Đoàn Trung Quốc sẽ được đưa về Học viện Viettel tại xã Hòa Lạc nghỉ ngơi, trước ngày tổng duyệt và lễ diễu binh chính thức ngày 2/9.
Các quân nhân có chiều cao trung bình trên 1,8 m.
Dịp 30/4, đoàn 118 quân nhân Trung Quốc đã đến Việt Nam tham gia diễu binh 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Thiếu tướng Trần Minh Toản, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đón đoàn.
Phía Việt Nam bố trí 7 xe chở khách loại 29 chỗ đưa các quân nhân Trung Quốc về Hòa Lạc. Thân xe chở khách, xe tải quân sự vận chuyển trang thiết bị dán băng rôn chào mừng bằng tiếng Việt lẫn tiếng Trung.
"Xin chào Việt Nam", các quân nhân Trung Quốc đồng thanh nói khi đã ổn định chỗ ngồi trên xe.
12h30, đoàn xe chở quân nhân Trung Quốc rời Nội Bài. Đi đầu là xe cảnh sát giao thông dẫn đường, hai xe kiểm soát quân sự bố trí đầu và chốt đoàn.
Ba xe vận tải quân sự chở trang thiết bị, vật chất của các quân nhân Trung Quốc.
Lễ diễu binh diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) bắt đầu bằng màn rước đuốc truyền thống; bắn pháo lễ; sau đó lực lượng không quân bay chào mừng; 43 khối diễu binh trong đó 26 khối quân đội, 17 khối công an; 4 khối quân đội nước ngoài; khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an.
Khối diễu binh trên biển tại Khánh Hòa sẽ truyền hình ảnh về Hà Nội. Ngoài ra, còn có 13 khối diễu hành quần chúng. Lực lượng làm nền gồm tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (tăng 11 khối so với trước), lực lượng xếp hình xếp chữ trên lễ đài với 4. 600 người.
Quân nhân Trung Quốc đến Việt Nam trưa 29/8. Video: Huy Trung - Hoàng Phương
Giang Huy - Hoàng Phương