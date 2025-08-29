120 quân nhân Trung Quốc đến Hà Nội dự diễu binh

Ba xe vận tải quân sự chở trang thiết bị, vật chất của các quân nhân Trung Quốc.

Lễ diễu binh diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) bắt đầu bằng màn rước đuốc truyền thống; bắn pháo lễ; sau đó lực lượng không quân bay chào mừng; 43 khối diễu binh trong đó 26 khối quân đội, 17 khối công an; 4 khối quân đội nước ngoài; khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an.

Khối diễu binh trên biển tại Khánh Hòa sẽ truyền hình ảnh về Hà Nội. Ngoài ra, còn có 13 khối diễu hành quần chúng. Lực lượng làm nền gồm tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (tăng 11 khối so với trước), lực lượng xếp hình xếp chữ trên lễ đài với 4. 600 người.