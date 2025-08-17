11 km cao tốc cuối cùng qua Đà Nẵng trước ngày thông xe

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5 km, là đoạn cuối cùng khớp nối giữa cao tốc La Sơn - Hòa Liên và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cơ bản đã hoàn thiện.

Trong ảnh là nút giao qua phường Hải Vân. Đây là nút giao thông đã hoàn thành đường dẫn vào Khu Công nghệ cao và đường dẫn về Cảng Liên Chiểu.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 951 tỷ đồng, được khởi công tháng 9/2023.