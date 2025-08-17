11 km cao tốc cuối cùng qua Đà Nẵng trước ngày thông xe

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5 km, là đoạn cuối cùng khớp nối giữa cao tốc La Sơn - Hòa Liên và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cơ bản đã hoàn thiện.
Trong ảnh là nút giao qua phường Hải Vân. Đây là nút giao thông đã hoàn thành đường dẫn vào Khu Công nghệ cao và đường dẫn về Cảng Liên Chiểu.
Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 951 tỷ đồng, được khởi công tháng 9/2023.
Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5 km, là đoạn cuối cùng khớp nối giữa cao tốc La Sơn - Hòa Liên và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cơ bản đã hoàn thiện.
Trong ảnh là nút giao qua phường Hải Vân. Đây là nút giao thông đã hoàn thành đường dẫn vào Khu Công nghệ cao và đường dẫn về Cảng Liên Chiểu.
Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 951 tỷ đồng, được khởi công tháng 9/2023.
Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thiết kế bốn làn xe, tốc độ 60-80 km/h. Giữa cao tốc được lắp đặt dải phân cách, lưới chống lóa, hộ lan tôn sóng.
Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thiết kế bốn làn xe, tốc độ 60-80 km/h. Giữa cao tốc được lắp đặt dải phân cách, lưới chống lóa, hộ lan tôn sóng.
Theo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án), phần mặt đường tuyến đường chính đã cơ bản hoàn thiện thảm nhựa.
Theo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án), phần mặt đường tuyến đường chính đã cơ bản hoàn thiện thảm nhựa.
Một số đoạn đang được công nhân hoàn thiện hạ tầng lắp đặt biển báo.
Một số đoạn đang được công nhân hoàn thiện hạ tầng lắp đặt biển báo.
Bảng chỉ dẫn tại nút giao được công nhân hoàn thiện để đồng bộ toàn tuyến.
Bảng chỉ dẫn tại nút giao được công nhân hoàn thiện để đồng bộ toàn tuyến.
Cao tốc chỉ có một số khúc cua, giúp các phương tiện có thể lưu thông tối đa tốc độ.
Cao tốc chỉ có một số khúc cua, giúp các phương tiện có thể lưu thông tối đa tốc độ.
Nhiều đoạn chưa hoàn thiện nên các phương tiện phải lưu thông một chiều.
Nhiều đoạn chưa hoàn thiện nên các phương tiện phải lưu thông một chiều.
Điểm cuối dự án Hòa Liên - Túy Loan kết nối với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc xã Hòa Vang mới) cũng đã hoàn thiện.
Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan là một phần của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông; đi qua địa bàn xã Bà Nà, phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu của thành phố Đà Nẵng. Đây là tuyến huyết mạch, kết nối các tuyến cao tốc đã khai thác từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.
Điểm cuối dự án Hòa Liên - Túy Loan kết nối với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc xã Hòa Vang mới) cũng đã hoàn thiện.
Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan là một phần của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông; đi qua địa bàn xã Bà Nà, phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu của thành phố Đà Nẵng. Đây là tuyến huyết mạch, kết nối các tuyến cao tốc đã khai thác từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.
Nguyễn Đông