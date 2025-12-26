11.000 công an hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Khánh HòaCông an tại 9 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên trong tháng 12 đã huy động 11.000 cán bộ, chiến sĩ sửa chữa nhà, tái thiết sinh kế cho người dân.

Thông tin được đưa ra tại buổi Hội ý nghiệp vụ thông tin chính trị tuyên truyền phòng chống thiên tai và giao ban Chiến dịch Quang Trung do Bộ Công an tổ chức, ngày 26/12.

Theo thống kê, trong năm nay có hơn 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, tương đương kỷ lục 2017. Tính đến tháng 11, thiên tai cả nước đã làm 415 người chết, mất tích; 728 người bị thương; hơn 3.900 nhà đổ sập, hơn 330.000 nhà hư hỏng, tốc mái; hàng trăm nghìn ha lúa, hoa màu, cây trồng bị thiệt hại. Tổng thiệt hại hơn 91.000 tỷ đồng.

Sau thiệt hại lớn do thiên tai gây ra, đầu tháng 12, Thủ tướng phát động Chiến dịch Quang Trung với tinh thần "thần tốc" - dự kiến đến 31/12 hoàn thành sửa chữa toàn bộ nhà hư hỏng, đến 31/1/2026 xây dựng xong nhà mới cho người dân.

Công an hỗ trợ người dân vận chuyển vật liệu xây nhà sau lũ tại Đăk Lăk. Ảnh: Quang Huy

Ngay sau đó, lực lượng công an tại 9 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã huy động 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà ở, bệnh viện, trường học, vệ sinh môi trường, tái thiết sinh kế cho người dân.

Công an cũng được giao chủ trì xây dựng 429 căn nhà, trong đó nhiều nhất là tại Đăk Lăk với 200 căn nhà. Đến ngày 25/12, các chiến sĩ đã hỗ trợ xây hoàn thành 19 căn, vượt 200% tiến độ; nhiều công trình tại Gia Lai, Đăk Lăk, Hà Tĩnh đạt khối lượng công việc 70-80%. Ngành công an đang phấn đấu vượt tiến độ bàn giao sớm từ ngày 10-15 tại một số địa bàn.

Sau thiên tai, Bộ Công an họp rút kinh nghiệm công tác ứng phó, khắc phục bão lũ năm 2025. Ngành đánh giá công an các địa phương đã chủ động, linh hoạt, kịp thời tham mưu và xử lý tình huống. Lực lượng công an đồng thời triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, huy động tối đa người và phương tiện tham gia cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bùi Toàn