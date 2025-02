10 thói quen mỗi sáng giúp cải thiện não bộ

Uống nước, tập thể dục, ăn sáng, tắm nắng, hạn chế dùng thiết bị điện tử mỗi sáng sớm có lợi cho sức khỏe não bộ, cải thiện trí nhớ.

Theo WHO, hiện thế giới có khoảng 55 triệu người mắc chứng mất trí nhớ. Hơn 60% trong số đó sống ở quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Mỗi năm, có gần 10 triệu ca mắc mới, xuất phát từ bệnh alzheimer, trầm cảm, căng thẳng kéo dài, gặp vấn đề về giấc ngủ hay di chứng sau đột quỵ.

Năm 2019, bệnh này gây thiệt hại cho kinh tế toàn cầu khoảng 1,3 nghìn tỷ USD. Dự kiến đến 2050 có 139 triệu người mắc chứng mất trí nhớ. Tờ The Best Brain Possible chỉ ra thực trạng đáng lo ngại là alzheimer, parkinson khởi phát sớm ở người trẻ.

Vấn đề trên đòi hỏi mọi người phải ưu tiên chăm sóc sức khỏe, nhất là não bộ. Tờ The Best Brain Possible liệt kê 10 thói quen tốt mỗi sáng, góp phần hỗ trợ chức năng nhận thức, bảo vệ não khi bạn già đi.

Ngủ sâu và đủ giấc

Chuyên gia chỉ ra giấc ngủ rất quan trọng cho quá trình phục hồi não bộ và tinh thần minh mẫn bắt đầu từ một đêm ngon giấc. Khi ngủ, não kích hoạt hệ thống glymphatic nhằm loại bỏ những nhân tố có hại, điển hình là các mảng beta-amyloid - loại protein thường tích tụ trong não gây alzheimer.

Ngủ trễ hoặc ngủ ít hơn 7-8 tiếng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất nhận thức và sức khỏe tâm thần.

Mọi người nên thiết lập lịch trình nghỉ ngơi nhất quán, ngủ trước 23h. Giữ phòng ốc mát mẻ, hạn chế tiếp xúc ánh sáng xanh từ màn hình công nghệ. Bên cạnh đó, có thể kết hợp thói quen giúp cơ thể, tâm trí thư giãn trước khi ngủ, chẳng hạn thiền, tắm nước nóng.

Kích thích trí óc đầu ngày

WHO nhận định người thường xuyên tham gia hoạt động kích thích trí óc có tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn. Buổi sáng là thời điểm lý tưởng cho việc thử thách não bộ.

Bạn có thể đọc một chương sách, giải ô chữ, tìm đáp án trong câu đố vui hay bất kỳ nhiệm vụ nào. Đôi khi não thích sự mới lạ, thoát khỏi vùng an toàn như ăn bằng tay không thuận hoặc ngồi vị trí khác trên bàn. Những thói quen trên giúp tăng cường khả năng phục hồi của não, chống lại sự suy giảm nhận thức khi tuổi ngày càng lớn.

Đọc sách, nhâm nhi tách trà hay cà phê đầu ngày có lợi cho trí não. Ảnh: Pexels

Uống nước

Uống nước ngay khi tỉnh dậy rất cần thiết, vừa duy trì sự cân bằng của chất điện giải, vừa đảm bảo các tế bào thần kinh giao tiếp hiệu quả, tăng minh mẫn.

Nhiều tài liệu khoa học lý giải sau giấc ngủ dài, cơ thể bị mất nước tự nhiên, có thể gây suy giảm chức năng nhận thức, dẫn đến thiếu tập trung, mệt mỏi.

"Nên nạp một ly nước đầy trước khi uống cà phê hoặc ăn sáng để bắt đầu ngày mới", tờ The Best Brain Possible nhấn mạnh.

Ăn sáng

Bữa sáng bổ dưỡng là nền tảng của trí não cường tráng. Các loại thực phẩm truyền thống như ngũ cốc, bánh ngọt có thể ảnh hưởng xấu đến não vì chỉ số đường huyết cao, dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến hoặc tụt giảm.

Nên ưu tiên thực phẩm giàu protein, chất béo lành mạnh, men vi sinh. Trứng, bánh mì nướng bơ, sinh tố ít đường hay quả mọng kèm sữa chua là gợi ý ổn định lượng đường trong máu, hỗ trợ đường ruột - liên quan chặt chẽ chức năng não bộ và sức khỏe tinh thần.

Thiền và học thở chậm

Căng thẳng kéo dài tác động đến suy giảm nhận thức và các bệnh thoái hóa thần kinh (điển hình là Alzheimer). Buổi sáng là thời điểm lý tưởng để làm dịu hệ thần kinh.

Cụ thể, thiền có thể làm tăng chất xám trong não, nhất vùng liên quan học tập và trí nhớ. Các nghiên cứu chỉ ra thiền còn tăng cường sự tập trung, trí nhớ ngắn hạn, thậm chí tăng IQ. Học cách kiểm soát và làm dịu hơi thở mang lại lợi ích về thể chất, tinh thần.

Cà phê và trà

Bắt đầu ngày mới với ly cà phê hoặc trà (tiêu thụ ở mức độ vừa phải) là thói quen lành mạnh cho não. Trong đó, cà phê chứa các hợp chất có thể ngăn chặn protein có hại, cải thiện trí nhớ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nên hạn chế lượng caffeine vào buổi chiều để tránh gián đoạn giấc ngủ.

Nếu không phù hợp với caffeine, bạn có thể tham khảo các loại trà thảo mộc như hoa cúc, gừng, cung cấp chất chống oxy hóa.

Tập thể dục

Tập thể dục nhịp điệu, đi bộ nhanh, yoga, chạy... thường xuyên có thể tăng lưu lượng máu đến não, thúc đẩy sự phát triển của các tế bào thần kinh mới và ngăn ngừa tình trạng não teo do tuổi tác.

Nghiên cứu cho thấy với 20 phút tập thể dục vừa phải mỗi ngày còn giảm đáng kể nguy cơ suy giảm nhận thức, tăng khả năng thích nghi, phát triển của não, hỗ trợ trí nhớ, sự tập trung và cải thiện tâm trạng.

Tắm nắng

Tiếp xúc ánh sáng mặt trời buổi sáng (khoảng 30 phút đầu ngày) góp phần điều chỉnh nhịp sinh học của não, giải phóng melatonin, hormone gây buồn ngủ.

Tắm nắng mỗi sáng giúp tinh thần thư thái hơn. Ảnh: Pexels

Hạn chế màn hình kỹ thuật số

Thời đại công nghệ số, bạn dễ dàng với điện thoại hoặc máy tính xách tay ngay khi thức dậy. Tuy nhiên, trì hoãn hoặc hạn chế nhìn màn hình kỹ thuật số mỗi sáng có lợi cho sức khỏe não bộ.

Chuyên gia lý giải tiếp xúc nhiều với thiết bị công nghệ ngay sáng sớm dễ khiến bạn quá tải thông tin, tăng mức cortisol và thay đổi nhịp sinh học tự nhiên. Thay vào đó, đọc sách, thiền hoặc tập thể dục giúp não bắt đầu ngày mới đầy năng lượng, không chịu gánh nặng từ email, mạng xã hội, tin tức.

Các chất bổ sung

Bên cạnh chế độ ăn uống khoa học, đủ chất, bạn cần dùng thêm thực phẩm, dưỡng chất bổ sung. Trong đó, omega-3, EPA và DHA rất quan trọng với cấu trúc, chức năng của não. Còn vitamin D, curcumin và men vi sinh có tác dụng giảm viêm, cải thiện sức khỏe não bộ.

Các chuyên gia cũng khuyên mọi người bổ sung Carnosine - dưỡng chất cần thiết cho não bộ, có khả năng bảo vệ tế bào thần kinh, kích thích neuron thần kinh hoạt động tốt hơn, tái tạo mô tế bào, điều hòa hiện thống miễn dịch hay cải thiện cảm xúc.

Mọi người có thể tham khảo nước cốt gà Brand's - thức uống chiết xuất từ thịt gà hầm của tập đoàn Suntory Nhật Bản - chứa thành phần hoàn toàn từ tự nhiên, dễ hấp thu.

Sản phẩm giàu Carnosine - dưỡng chất cần thiết, được chứng minh có khả năng tăng cường sức khỏe não bộ gồm: cải thiện trí nhớ, giảm căng thẳng, mệt mỏi, tăng khả năng tập trung khi học tập, làm việc. Có thể uống nước cốt gà Brand’s trực tiếp (hâm nóng cho dễ uống) hoặc dùng chung với canh, súp... Dùng ít nhất một lọ mỗi ngày và tốt nhất vào buổi sáng.

Nước cốt gà Brand's. Ảnh: Brand's

"Không bao giờ là quá sớm hay quá muộn để bắt đầu chăm sóc não bộ. Bạn có thể áp dụng vài thói quen lành mạnh mỗi sáng, góp phần tăng cường sự nhạy bén, cải thiện sức khỏe, tâm trạng ngày hôm ấy, về lâu dài tốt cho tâm - thân - trí", tờ The Best Brain Possible kết luận.

Đông Vệ