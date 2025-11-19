10 tàu khách dừng chạy vì đường sắt ngập 0,4 m

Mưa lớn khiến đường sắt Bắc Nam đoạn Diêu Trì - Nha Trang bị ngập đến 0,4 m, ngành đường sắt phải tạm dừng 10 đoàn tàu khách trong ngày 19/11.

Các tàu SE7 từ Hà Nội, SE6 từ Sài Gòn và SE21/SE22 xuất phát tại Đà Nẵng, Sài Gòn đều phải ngừng chạy để đảm bảo an toàn.

Trước đó, trong hai ngày 17 và 18/11, Công ty CP Vận tải đường sắt đã hủy 6 đoàn tàu do lũ dâng tại Nam Trung Bộ.

Hành khách được đổi hoặc trả vé miễn phí trong 30 ngày tại các ga.

Hủy nhiều tàu khách do nước ngập Nước ngập tại ga Cây Cày. Video: VNR

Từ ngày 16/11, mưa lớn làm nhiều đoạn đường sắt qua tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) đến Khánh Hòa ngập sâu, đất đá từ thượng nguồn tràn xuống lấp khe ray. Đêm qua và sáng nay, Đà Nẵng cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa tiếp tục mưa to đến rất to, có nơi quá 160 mm trong 8 giờ; nước sông Hà Thanh dâng gần báo động 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã kích hoạt kịch bản ứng phó mưa lũ cấp độ 3.1 tại 58 xã, phường phía đông, yêu cầu sơ tán toàn bộ dân ở vùng trũng, ven sông suối và khu vực có nguy cơ sạt lở.

Nước ngập tại ga Cây Cày, Diên Khánh, Khánh Hòa sáng nay 19/1. Ảnh: VNR

Đoàn Loan