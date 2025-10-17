10 khu nghỉ dưỡng Việt Nam đứng đầu châu Á

Tại lễ trao giải World Travel Awards (WTA) khu vực châu Á - Thái Bình Dương, diễn ra tại Hong Kong tối 13/10, du lịch Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế khi được xướng tên tại 40 hạng mục. Ngoài các điểm đến, nhiều khách sạn - khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam cũng thắng giải "hàng đầu châu Á" tại các hạng mục.
Panhou Retreat được vinh danh tại hạng mục "Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu châu Á". Khu nghỉ dưỡng này nằm tại Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang, gồm một biệt thự và 25 phòng. Giá phòng ở đây từ 2,9 triệu đồng.
Tên gọi Panhou (Bàn Hồ) được lấy cảm hứng từ truyền thuyết gắn liền với thần Long Khuyển Bàn Hồ, được cử xuống hạ giới giúp vua Bình Vương chống giặc. Sau chiến thắng, Bàn Hồ được vua ban hôn với con gái mình và trở thành người kế vị, lấy tên hiệu là Bàn Vương. Vua Bàn Vương có 12 người con, cũng là tổ tiên của 12 nhánh người dân tộc Dao ngày nay.
Đại diện miền Trung đầu tiên được nhắc đến là Hoi An Memories Resort & Spa ở Cồn Hến, Hội An, Đà Nẵng với giải thưởng "Khu nghỉ dưỡng giải trí hàng đầu châu Á". Nằm cách sân bay Quốc tế Đà Nẵng 31 km, cơ sở lưu trú này lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh ở hạng mục trên.
Khu nghỉ dưỡng có giá phòng từ 1,75 triệu đồng. Từ đây, khách có thể chọn các điểm tham quan gần như Hội Quán Chi Hội Triều Châu Trung Quốc, Bảo tàng lịch sử Hội An và Chùa Cầu.
Shilla Monogram ở Đà Nẵng, cách bãi biển Hà My 5 phút đi bộ, là cơ sở lưu trú đạt giải "Khu nghỉ dưỡng phong cách hàng đầu châu Á". Resort cách Sân golf Montgomerie Links 17 phút đi bộ và Sân golf Montgomerie Links Vietnam Golf Club 1,5 km, là điểm đến cho các du khách đam mê golf. Giá phòng từ hơn 4,5 triệu đồng.
Premier Village Danang lần đầu thắng giải "Khu nghỉ dưỡng biệt thự dành cho khách gia đình hàng đầu châu Á". Khu nghỉ nằm bên bờ biễn Mỹ Khê, Đà Nẵng, gồm 111 biệt thự được thiết kế theo ba phong cách riêng biệt: biệt thự hướng biển, hướng vườn và sát biển.
Trong thời gian lưu trú, du khách có thể ghé thăm các Di sản Thế giới được UNESCO công nhận gần đó như Thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An. Giá phòng ở đây từ 8,3 triệu đồng.
Mercure Danang French Village Bana Hills đạt giải "Khu nghỉ dưỡng theo chủ đề hàng đầu châu Á", nằm trên đỉnh núi Chúa, Đà Nẵng. Điểm đến nổi tiếng là khu tránh nóng lý tưởng vào mùa hè nhờ nằm trên núi cao, thu hút các gia đình có trẻ nhỏ do có công viên giải trí ngay cạnh. Giá phòng ở đây từ hơn 2,8 triệu đồng.
InterContinental Danang Sun Peninsula được WTA trao giải "Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á".
Khai trương năm 2012, khu nghỉ có các biệt thự nằm rải rác giữa những ngọn đồi của khu bảo tồn thiên nhiên thuộc bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng với bờ biển cát mịn. Resort còn có La Maison 1888, nhà hàng đầu tiên tại Đà Nẵng được trao một sao Michelin, mang đến ẩm thực Pháp kết hợp nguyên liệu địa phương. Giá phòng từ hơn 12 triệu đồng.
Banyan Tree Lăng Cô với 86 căn biệt thự biệt lập cùng hồ bơi riêng nằm giữa dãy Trường Sơn và nhìn ra biển Đông ở Huế là "Khu nghỉ dưỡng bên biển sang trọng hàng đầu châu Á".
Giá phòng của hạng biệt thự nằm trên núi khoảng 16-25 triệu đồng, tùy vào số lượng 1, 2 hoặc 3 phòng ngủ. Hồ bơi vô cực riêng tại mỗi căn biệt thự là một trong những trải nghiệm được yêu thích nhất tại khu nghỉ.
Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay lần thứ hai liên tiếp thắng giải "Khu nghỉ dưỡng bên biển dành cho khách gia đình hàng đầu châu Á". Khu nghỉ dưỡng 5 sao này nằm cạnh bãi Khem, cung cấp hơn 750 phòng, cách sân bay quốc tế Phú Quốc 25 phút di chuyển và cách trung tâm Dương Đông 40 phút lái xe. Giá phòng từ 2,85 triệu đồng.
La Veranda Resort Phú Quốc – MGallery thắng giải "Khu nghỉ dưỡng phong cách boutique hàng đầu châu Á". Điểm đến này nằm trên đảo Phú Quốc, nhìn ra vịnh Thái Lan và có phong cách gợi nhớ đến các dinh thự Pháp những năm 1920. Giá phòng từ 3,6 triệu đồng.
Six Senses Ninh Vân Bay thắng giải "Khu nghỉ dưỡng lãng mạn nhất châu Á". Resort có tầm nhìn ra vịnh Ninh Vân, Khánh Hòa, giúp du khách chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên từ bồn tắm trong các biệt thự mái tranh. Đây cũng là khu bảo tồn các loài khỉ có nguy cơ tuyệt chủng. Tại khu nghỉ, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động như đi bộ đường dài, dã ngoại bên biển, câu cá, ngắm hoàng hôn. Giá phòng từ hơn 20 triệu đồng.
Giá phòng các khu nghỉ dưỡng được tham khảo trên website chính thức các khu nghỉ và trên ứng dụng đặt phòng Booking, vào ngày trong tuần của tháng 10 hoặc tháng 11.
Anh Minh (Theo WTA)
Ảnh: Booking