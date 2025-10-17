10 khu nghỉ dưỡng Việt Nam đứng đầu châu Á

Tại lễ trao giải World Travel Awards (WTA) khu vực châu Á - Thái Bình Dương, diễn ra tại Hong Kong tối 13/10, du lịch Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế khi được xướng tên tại 40 hạng mục. Ngoài các điểm đến, nhiều khách sạn - khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam cũng thắng giải "hàng đầu châu Á" tại các hạng mục.

Panhou Retreat được vinh danh tại hạng mục "Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu châu Á". Khu nghỉ dưỡng này nằm tại Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang, gồm một biệt thự và 25 phòng. Giá phòng ở đây từ 2,9 triệu đồng.

Tên gọi Panhou (Bàn Hồ) được lấy cảm hứng từ truyền thuyết gắn liền với thần Long Khuyển Bàn Hồ, được cử xuống hạ giới giúp vua Bình Vương chống giặc. Sau chiến thắng, Bàn Hồ được vua ban hôn với con gái mình và trở thành người kế vị, lấy tên hiệu là Bàn Vương. Vua Bàn Vương có 12 người con, cũng là tổ tiên của 12 nhánh người dân tộc Dao ngày nay.