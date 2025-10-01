Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025, với Hà Nội là địa phương dẫn đầu với tổng điểm số 65,68.

Kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (Provincial Innovation Index - PII) được công bố sáng 1/10, tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025.

PII phản ánh bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Chỉ số này cũng cung cấp căn cứ, bằng chứng về điểm mạnh, điểm yếu, yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2025. Số liệu: Bộ KH&CN

Top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo năm nay gồm: Hà Nội, TP HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng và Huế. Đây là năm thứ ba liên tiếp Hà Nội giữ vị trí dẫn đầu cả nước, với 18/52 chỉ số thành phần đứng đầu. Năm 2023 và 2024, hai năm đầu chỉ số PII được xây dựng, Hà Nội cũng xếp hạng nhất.

PII là sáng kiến của Việt Nam, được xây dựng dựa trên ý tưởng từ Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index - GII). Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xây dựng chỉ số PII 2025 được thực hiện bảo đảm tính khách quan, minh bạch với nguồn dữ liệu từ các bộ, cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và các địa phương.

Trong chuyến thăm Việt Nam tuần trước, Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang cho rằng Việt Nam từ lâu đã là nơi thử nghiệm nhiều sáng kiến mới, trong đó có PII. "Sáng kiến của Việt Nam đã truyền cảm hứng cho các quốc gia khác như Ấn Độ", ông nói và cho biết Cuba, Brazil cũng quan tâm đến mô hình này.

Tổng giám đốc WIPO Tổng giám đốc WIPO Daren Tang nói về ý nghĩa của PII. Video: Sati

Theo Báo cáo GII 2025 do WIPO công bố, Việt Nam hiện xếp thứ 44 trong số 139 nền kinh tế. Trong đó, ba chỉ số thành phần gồm nhập khẩu công nghệ cao, xuất khẩu công nghệ cao và xuất khẩu hàng hóa sáng tạo đứng đầu thế giới.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - NIC tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (viết tắt là PII - Provincial Innovation Index) được xây dựng trên toàn quốc. Đây là bộ công cụ duy nhất đánh giá tổng thể, đầy đủ về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương được Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì xây dựng hàng năm, từ 2023.

Trọng Đạt

Việt Nam đặt mục tiêu top 30 thế giới về đổi mới sáng tạo

Tổng giám đốc WIPO: 'Việt Nam nên đầu tư hơn nữa cho R&D'

Việt Nam muốn lập bản đồ sáng chế cho 11 nhóm công nghệ chiến lược