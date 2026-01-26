10 dấu mốc lần đầu của Việt Nam ở U23 châu Á 2026

Việt Nam lần đầu thắng 5 trận ở một vòng chung kết U23 châu Á, vượt thành tích thắng 3 trận năm 2018. Trong năm kỳ giải trước, tổng số chiến thắng của Việt Nam là 6 sau 20 trận.

Tại Arab Saudi, Việt Nam lần lượt hạ Jordan 2-0, Kyrgyzstan 2-1 và chủ nhà 1-0 tại vòng bảng. Sau đó, đội thắng UAE 3-2 ở tứ kết, để tạo cột mốc lịch sử thắng liền 15 trận chính thức, trước khi thua Trung Quốc 0-3 tại bán kết. Ở trận tranh giải ba, Việt Nam hòa Hàn Quốc 2-2 rồi thắng luân lưu 7-6.

Ở Đông Nam Á, U23 Thái Lan giữ kỷ lục thắng 17 trận chính thức liên tiếp giai đoạn 2003-2006, tại các giải SEA Games 22, U23 Đông Nam Á 2005, SEA Games 23 và vòng bảng Asiad 15.