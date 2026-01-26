10 dấu mốc lần đầu của Việt Nam ở U23 châu Á 2026

Việt Nam lần đầu thắng 5 trận ở một vòng chung kết U23 châu Á, vượt thành tích thắng 3 trận năm 2018. Trong năm kỳ giải trước, tổng số chiến thắng của Việt Nam là 6 sau 20 trận.
Tại Arab Saudi, Việt Nam lần lượt hạ Jordan 2-0, Kyrgyzstan 2-1 và chủ nhà 1-0 tại vòng bảng. Sau đó, đội thắng UAE 3-2 ở tứ kết, để tạo cột mốc lịch sử thắng liền 15 trận chính thức, trước khi thua Trung Quốc 0-3 tại bán kết. Ở trận tranh giải ba, Việt Nam hòa Hàn Quốc 2-2 rồi thắng luân lưu 7-6.
Ở Đông Nam Á, U23 Thái Lan giữ kỷ lục thắng 17 trận chính thức liên tiếp giai đoạn 2003-2006, tại các giải SEA Games 22, U23 Đông Nam Á 2005, SEA Games 23 và vòng bảng Asiad 15.
Đánh bại Jordan, Kyrgyzstan và Arab Saudi giúp Việt Nam lần đầu toàn thắng và đứng đầu bảng một vòng chung kết châu Á. Thành tích này có được sau khi tham dự ba kỳ Asian Cup, năm kỳ U23, chín kỳ U19/U20 và U17 châu Á, kể từ lần đầu góp mặt vào năm 2000.
Còn nếu tính cả Asiad (vốn là đại hội thể thao, không phải sự kiện dành riêng cho bóng đá), Việt Nam cũng mới hai lần thắng tuyệt đối ở vòng bảng, vào năm 2014 tại Hàn Quốc và 2018 ở Indonesia.
10 cũng là số bàn thắng nhiều nhất của Việt Nam tại một vòng chung kết. Thành tích tốt nhất trước đó là 8 bàn vào năm 2018, khi giành á quân dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.
Chiến thắng 2-0 ở lượt ra quân bảng A là lần đầu Việt Nam hạ Jordan ở cấp độ U23. Nguyễn Đình Bắc mở tỷ số trên chấm phạt đền, còn Nguyễn Hiểu Minh nhân đôi cách biệt từ quả phạt góc
Ở lần đầu gặp nhau, Việt Nam thua Jordan 1-3 tại vòng bảng U23 châu Á 2016, rồi hòa 0-0 ở vòng bảng năm 2020. Cuộc đối đầu gần nhất là giao hữu ngày 10/4/2024 cũng có tỷ số 0-0, nhưng Jordan thắng trên loạt đá luân lưu.
Chiến thắng 2-1 trước Kyrgyzstan tại lượt hai giúp Việt Nam lần đầu thắng một đại diện Trung Á tại giải. Việt Nam mở tỷ số từ quả 11m của Khuất Văn Khang. Kyrgyzstan gỡ hòa cuối hiệp một với cú sút xa của Marlen Murzakhmatov. Nhưng ở phút 87, Lê Văn Thuận bay người đánh đầu trúng chân Khristiyan Brauzman vào lưới, ấn định tỷ số 2-1.
Trước đó, Việt Nam thua hai trận trước Uzbekistan, lần lượt là 1-2 ở hiệp phụ chung kết U23 châu Á 2018, và 0-3 ở vòng bảng U23 châu Á 2024.
Bàn thắng duy nhất của Đình Bắc giúp Việt Nam lần đầu hạ Arab Saudi ở một cấp độ đội tuyển. Trước đây, Việt Nam đã gặp đối thủ Tây Á này 11 trận từ U17 đến ĐTQG, nhưng chỉ hòa một và thua 10.
Chiến thắng lần này càng gây sốc khi khiến Arab Saudi bị loại ngay từ vòng bảng trên sân nhà. Đây là chủ nhà thứ ba bị đoàn quân HLV Kim Sang-sik hạ gục ở trận quyết định, sau Indonesia thua 0-1 tại chung kết U23 Đông Nam Á 2025 và Thái Lan thua 2-3 ở chung kết SEA Games 33.
Việt Nam cũng lần đầu hạ UAE ở cấp độ U23, sau cú ra chân của Phạm Minh Phúc ở phút 101 trong hiệp phụ để thắng 3-2 tại tứ kết. Trước đó, Việt Nam hòa ba và thua 5 trong 8 trận gặp UAE.
Trận hòa đầu diễn ra ở vòng bảng Asiad 14 tại Hàn Quốc, có tỷ số 0-0. Hai trận hòa còn lại là giao hữu 1-1 năm 2019, và 0-0 ở vòng bảng U23 châu Á 2020.
Trận thua đầu tiên tại vòng 1/8 Asiad 17 tại Hàn Quốc năm 2014, với tỷ số 1-3. Hai năm sau, đội tiếp tục thua UAE 2-3 ở vòng bảng U23 châu Á. Năm 2018, dưới trướng Park Hang-seo, đội thua UAE 3-4 trong loạt đá luân lưu tranh HC đồng Asiad 18 ở Indonesia. Sau đó, Việt Nam lần lượt thua 0-3 năm 2022 và 0-4 năm 2023, đều từ giao hữu.
Bản lĩnh ở loạt luân lưu trong trận tranh giải ba, cũng giúp Việt Nam lần đầu thắng Hàn Quốc ở cấp độ U23. Trước đó, hai đội gặp nhau chín lần, trong đó có sáu trận chính thức và ba giao hữu, với kết quả hòa ba, thua sáu cho Việt Nam.
Nếu chỉ xét các cuộc đối đầu chính thức, Việt Nam hòa một và thua năm. Những thất bại lần lượt đến ở vòng bảng Asiad 15 năm 2006 (0-2), vòng loại U23 châu Á 2012 (0-2), vòng loại U23 châu Á năm 2017 (1-2), vòng bảng U23 châu Á 2018 (1-2) và bán kết Asiad 18 (1-3). Trận hòa duy nhất là kết quả 1-1 tại vòng bảng U23 châu Á 2022.
Việt Nam cũng trở thành đội duy nhất toàn thắng ở loạt luân lưu các vòng chung kết U23 châu Á. Năm 2018, Việt Nam hạ Iraq 5-3 tại tứ kết, rồi Qatar 4-3 ở bán kết. Trong khi đó, các đội khác chỉ có một trận thắng là Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Uzbekistan và Jordan. Hàn Quốc là đội toàn thua ba trận ở loạt luân lưu.
Tính rộng ra, Việt Nam chưa thua khi bước vào loạt luân lưu ở các giải cấp độ châu Á. Đội từng hạ Jordan 4-2, sau khi hòa 1-1, tại vòng 1/8 Asian Cup 2019.
Với danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, Nguyễn Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên có giải cá nhân tại một vòng chung kết châu Á. Tiền đạo sinh năm 2004 ghi 4 và kiến tạo 2 bàn, bằng Ryunosuke Sato của Nhật Bản, nhưng thi đấu ít hơn (361 so với 446 phút).
Cầu thủ nam Việt Nam ghi nhiều bàn nhất tại một giải châu Á là Nguyễn Quang Hải, với 5 bàn ở U23 châu Á 2018. Tỷ lệ góp dấu giày vào bàn thắng cho đội tại giải của Hải là 62,5%, còn Bắc là 60%.
|Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á
|Trước 2026
|Thời điểm
|2026
|20
|Số trận
|6
|6
|Thắng
|5
|22
|Bàn thắng
|10
|8 (2018
|Bàn thắng nhiều nhất một kỳ giải
|10
Hiếu Lương
Ảnh: AFC